Ultima zi de depunere a candidaturilor pentru Primăria Capitalei. Candidații surpriză

Perioada de depunere a candidaturilor se încheie marți, pe 17 noiembrie. Până acum au fost depuse 12 candidaturi, pe lângă cei anunțați deja fiind și candidați surpriză. Unii dintre ei au făcut spectacol în fața Biroului Electoral Municipal.

Pănă acum s-au prezentat peste 10 candidați, unii dintre ei din partea unor partide mai puțin cunoscute publicului: Mihai Ioan Lască, care candidează din partea Partidului Patrioții Români, sau Liviu Gheorghe - propunerea Partidului Național Țărănesc Maniu-Mihalache.

Cine și-a depus candidatura până acum:

- Drula Catalin

- Zidaru Virgil Alexandru

- Ciprian Ciucu

- Alexandrescu-Anca-Nicoleta

- Băluță-Daniel

- Burcea-I-George-Valentin

- Floarea-Liviu-Gheorghe

- Teodorovici Eugen Orlando

- Trifu Danut Angelo

- Dan Cristian POPESCU

- Netoiu GHEORGHE

- Mihai Ioan LASCA

Spectacol la depunerea candidaturilor

Omul de afaceri Gheorghe Nețoiu a mers duminică, în penultima zi de depunere a candidaturilor, cu taraful pentru a-și depune dosarul și semnăturile pentru Primăria Capitalei.

Între muzicanții care au apărut alături de candidat se numără și Gheorghe Gheorghiu. S-au interpretat melodii patriotice și de petrecere, iar spectacolul a fost întreținut și de Eugen Teodorovici, care a a venit să își depună candidatura.

În ultima zi de depuneri de candidaturi, între cei care merg la Biroul Electoral pentru depunerea candidaturilor sunt Ana Ciceală, din partea SENS-URS și independentul Vlad Gheorghe.