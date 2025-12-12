Prețuri uriașe, camere goale! Intervenție disperată, după ce hotelul Simonei Halep a rămas fără turiști de Anul Nou. Revelion la reducere în Poiana Brașov

Simona Halep (34 de ani) încearcă să atragă turiști la hotelul său din Poiana Brașov, după ce mai multe camere au rămas neocupate cu doar trei săptămâni înainte de Revelion.

Situația vine pe fondul prețurilor ridicate practicate de unitatea de cazare, dar și al unui sezon turistic mai slab decât de obicei în stațiunile montane din România.

În prezent, sunt disponibile locuri pentru toate cele patru tipuri de camere dedicate cuplurilor, pentru sejurul din perioada 30 decembrie 2025 - 3 ianuarie 2026.

Tarifele inițiale sunt considerabile:

Smart Stay Room – 2.860 euro;

Comfort Room – 3.100 euro;

Terrace Comfort Room – 3.440 euro;

Executive Relax Room – 3.680 euro;

Signature Grand Suite – 4.160 euro.

Inițiativă neobișnuită menită să atragă turiști pentru anul nou

Pentru a încuraja rezervările, hotelul a oferit, în decursul zilei de joi, un discount de 10%, valabil doar pentru rezervările confirmate imediat, potrvit prosport.ro. Totodată, pachetul este nerambursabil, iar plata integrală trebuie efectuată în termen de trei zile de la confirmare, conform regulilor impuse de unitatea de cazare.

Reprezentanții hotelului Simonei Halep avertizează că orice anulare atrage aplicarea unei taxe de 100%, așadar decizia trebuie luată rapid pentru cei care vor să petreacă Revelionul la hotelul Simonei Halep.