search
Vineri, 8 Mai 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

Viorel Cataramă îl acuză pe Bolojan de megalomanie: „Mesia, Moise, aducătorul luminii. A devenit un fel de Ceaușescu 2.0”

0
0
Publicat:
Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google

Viorel Cataramă lansează un nou atac la adresa premierului Ilie Bolojan, pe care îl compară cu Nicolae Ceaușescu și îl acuză de construirea unui „cult al personalității” susținut prin propagandă și campanii online.

Ilie Bolojan, acuzat de cultul personalității. FOTO: Medifax/Alexandru Dobre
Ilie Bolojan, acuzat de cultul personalității. FOTO: Medifax/Alexandru Dobre

Omul de afaceri Viorel Cataramă lansează un nou atac public la adresa lui Ilie Bolojan, într-un moment politic tensionat, marcat de votarea moțiunii de cenzură care a dus la căderea Guvernului.

Omul de afaceri Viorel Cataramă revine cu o serie de acuzații extrem de dure la adresa fostului premier Ilie Bolojan, într-un context politic în care, înainte de votarea moțiunii de cenzură care a dus la căderea Guvernului, îi ceruse deja public demisia din funcţia de premier, dar şi de președinte al PNL, considerând că simpla inițiere a acestui demers parlamentar este un semnal clar al pierderii susținerii politice.

În noua sa postare, însoțită și de o imagine sugestivă generată cu inteligență artificială, Viorel Cataramă îl acuză direct pe Ilie Bolojan că și-ar fi construit în jurul propriei persoane un veritabil „cult al personalității”, sugerând că acesta s-ar prezenta ca o figură indispensabilă pentru funcționarea statului, aproape mesianică, fără de care România nu ar putea progresa.

În viziunea sa, această imagine ar fi întreținută și amplificată de o parte dintre lideri politici, dar și de mediul mediatic și online.

„Pentru unii, Bolojan a devenit un fel de Ceaușescu 2.0.

Nu prin comunism, ci prin cultul personalității, construit agresiv în jurul lui.

Vă mai amintiți cum era promovat fostul dictator?

Nicolae Ceaușescu s-a oprit totuși la «cel mai iubit fiu al poporului».

Azi, Ilie Bolojan a trecut la un alt nivel: Mesia, Moise, aducătorul luminii...urmează «cel mai iubit extraterestru din univers», asta dacă nu cumva Donald Trump declasifică între timp dosarele OZN!

Pe vremuri, promotorii cultului personalitătii al lui Ceaușescu erau Emil Bobu, Constanrin Dăscălescu, Manea Mănescu, Lina Ciobanu...

Azi există Daniel Fenechiu, Laurențiu Leoreanu, Claudiu-Vasile Răcuci, Raluca Turcan... plus televiziuni, influenceri și armate digitale.

Istoria ne arată un lucru simplu: cultul personalității apare atunci când puterea începe să piardă contactul cu oamenii și are nevoie de propagandă ca să compenseze lipsa de încredere.

Iar când majoritatea populației spune că țara merge într-o direcție greșită, apare întrebarea firească: de ce atâta promovare obsesivă, boți, troli și campanii online plătite cu bani grei (de la buget)?

Poate că, la un moment dat, cineva sau chiar mama dlui. Bolojan, o femeie cu mult bun simț va spune: «gata Ilie, ajunge»!”, a scris liberalul pe Facebook.

El a încheiat postarea cu un mesaj adresat criticilor săi.

.NB: Iar celor care răspund doar cu insulte și atacuri la persoană, le transmit atât: calmul argumentelor valorează mai mult decât isteria etichetelor”, a concluzionat Viorel Cataramă.

Viorel Cataramă este una dintre figurile politice cu una dintre cele mai lungi și mai controversate prezențe din scena politică românească de după 1989, traseul său fiind marcat de numeroase reveniri, retrageri și conflicte interne, în special în cadrul Partidului Național Liberal.

El a intrat în politică imediat după Revoluție, ca membru al PNL – Aripa Tânără, însă parcursul său a fost departe de a fi unul liniar. De-a lungul anilor, a părăsit în repetate rânduri formațiunea liberală, s-a implicat în proiecte politice alternative și a revenit ulterior în partid. În 2010 a fost exclus din PNL în urma unor critici publice la adresa conducerii de atunci, în special la adresa lui Crin Antonescu, însă a revenit ulterior în structura liberală, încercând inclusiv să candideze la conducerea partidului, într-o competiție internă pierdută în fața lui Ludovic Orban.

După o nouă ruptură de PNL, în 2018, Cataramă și-a înființat propriul proiect politic, Dreapta Liberală, o formațiune care promova un program economic cu accente radicale. În aprilie 2024, acesta a revenit în PNL, după ce partidul său a fost absorbit în structura liberală, astfel că omul de a faceri a revenit, implicit, oficial în sânul PNL.

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Planul PSD pentru un nou guvern. Care ar fi scenariul „sinucigaș” pentru partid
digi24.ro
image
Premierul slovac Robert Fico, singurul lider UE prezent la parada lui Putin, a făcut un anunț surprinzător de la Moscova
stirileprotv.ro
image
Fostul președinte CCR, Augustin Zegrean, condamnă punerea pe ordinea de zi a unei OUG de către Guvernul demis, Bolojan: „Nu poate să facă așa ceva” / „Scrie în Constituție”
gandul.ro
image
Ludovic Orban: „Singura șansă” pentru Nicușor Dan „de a-și spăla imaginea” ar fi refacerea unui guvern minoritar condus de Bolojan
mediafax.ro
image
Cum arăta Aryna Sabalenka înainte să recurgă la proceduri estetice. Schimbarea este vizibilă în cazul sportivei
fanatik.ro
image
Cum se face școală în Finlanda. Bianca Biro, profesoară româncă la Helsinki: „La ora de muzică, elevii învață să cânte la pian și chitară, iar în pauze joacă biliard sau se cațără-n copaci”
libertatea.ro
image
Elevă găsită moartă pe un câmp din Bihor. Cine este suspectul principal
digi24.ro
image
Dacia, „dormitor pe roți” » Imagini surprinzătoare: cum arată mașina-casă care nu a existat vreodată
gsp.ro
image
La o zi după ce a fost așteptat în Parlamentul României, Valentin Ceaușescu și-a făcut apariția! Cum arată, la 78 de ani
digisport.ro
image
SUA publică documente secrete despre OZN-uri. Mărturiile astronauților NASA: „Era ca un tren care venea spre mine”
click.ro
image
România își construiește propria fabrică de AI: supercalculatoare la Cernavodă și Doicești, alimentate cu energie nucleară
antena3.ro
image
Industria militară germană s-a trezit: Gigantul Rheinmetall va produce încă de anul acesta rachete de croazieră, pentru a nu mai fi dependenţi de armele americane
zf.ro
image
Greşeala fatală care poate arunca România înapoi în criză. Avertismentul dur al specialiștilor
observatornews.ro
image
A fost PRINS criminalul lui Alice! Eleva de 18 ani a fost găsită moartă la o fermă din Bihor unde făcea practică
cancan.ro
image
Instanța cere Casei de Pensii să dea de urgență bani în plus unor pensionari. Decizia, în Monitorul Oficial
newsweek.ro
image
FOTO. Paula Badosa a pozat în bikini pentru a-și promova noua colecție premium
prosport.ro
image
Ce reprezintă stelele unui hotel. Diferenţele clare între o cazare de trei şi patru stele
playtech.ro
image
Cristiano Ronaldo și-a luat mașină în valoare de peste 1 milion de euro. Ce preferințe a avut fotbalistul
fanatik.ro
image
Ce premier ar putea avea România: „Cu trădări, mici schimbări de conducere la PSD, văd o refacere a coaliției recent căzute, tot cu Bolojan la Palatul Victoria”
ziare.com
image
Transferul lui Vlad Chiricheș, anunțat pe prima pagină!
digisport.ro
image
Rezultat fabulos: România revine pe podiumul Campionatului Mondial la tenis de masă după 26 de ani!
click.ro
image
EXCLUSIV Un fost președinte PNL susține intrarea partidului în opoziție: „Soluția cea mai bună”
cotidianul.ro
image
EXCLUSIV! AVEM numele premierului favorit al lui Nicușor Dan. El salvează România
romaniatv.net
image
Laura Codruța Kovesi, atac dur la adresa lui Nicușor Dan: ”Îi doresc președintelui mult somn, un somn bun!”
mediaflux.ro
image
Dacia, „dormitor pe roți” » Imagini surprinzătoare: cum arată mașina-casă care nu a existat vreodată
gsp.ro
image
Soția lui Sorin Grindeanu a dezvăluit ce relație are cu adevărat cu liderul PSD. Iată ce afaceri învârte Mihaela Grindeanu și ce salariu neașteptat câștigă
actualitate.net
image
Roxana Ilie, „protejata” lui Sorin Grindeanu, bătută în piață, după ce a încercat să fure. Trecutul zgomotos al fotomodelului care lucrează pe bani grei la ANRE
actualitate.net
image
Mihaela Rădulescu, un nou început după moartea lui Felix Baumgartner: „Ar fi fost atât de mândru”. Revine în lumina reflectoarelor?
click.ro
image
Suspectul în cazul elevei ucise în Bihor a fost găsit. A fost condamnat în trecut pentru omor
click.ro
image
Fata Andreei Bălan, la școală, despre „tata Victor”: „E forțos, ne ridică, e jucăuș și e frumos”. Imagini emoționante
click.ro
FotoJet (67) (1) jpg
Starul dependent de sex avea relații intime cu câte trei femei pe zi și nu i se părea destul. Le-a ”bifat” pe Helena Christensen și Catherine Zeta-Jones
okmagazine.ro
1 84354 original jpg jpeg
Cea mai puternică rugăciune! Spune-o zilnic şi scapi de orice rău
clickpentrufemei.ro
Chipul unui bărbat din Pompeii, ucis de erupția Vezuviului, reconstituit cu inteligența artificială (© Facebook / Pompeii - Parco Archeologico)
Chipul unui bărbat din Pompeii, ucis de erupția Vezuviului, reconstituit cu inteligența artificială
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Ce mai pune în farfurie Irina Margareta Nistor, după ce a slăbit 40 de kilograme. Micul păcat culinar: „Nu pot renunța la…”
image
Mihaela Rădulescu, un nou început după moartea lui Felix Baumgartner: „Ar fi fost atât de mândru”. Revine în lumina reflectoarelor?

OK! Magazine

image
Ce conține „camera secretă pentru sex” a celei mai frumoase femei de la Hollywood. „Iubirea e, pur și simplu, prea intensă!”

Click! Pentru femei

image
Sunt ca două surori! La 64 de ani, actrița Heather Locklear îi face concurență fiicei de nici 30 de ani!

Click! Sănătate

image
Ce vezi prima dată îți dezvăluie ce găsești cel mai atractiv la un partener