Viorel Cataramă îl acuză pe Bolojan de megalomanie: „Mesia, Moise, aducătorul luminii. A devenit un fel de Ceaușescu 2.0”

Viorel Cataramă lansează un nou atac la adresa premierului Ilie Bolojan, pe care îl compară cu Nicolae Ceaușescu și îl acuză de construirea unui „cult al personalității” susținut prin propagandă și campanii online.

Omul de afaceri Viorel Cataramă revine cu o serie de acuzații extrem de dure la adresa fostului premier Ilie Bolojan, într-un context politic în care, înainte de votarea moțiunii de cenzură care a dus la căderea Guvernului, îi ceruse deja public demisia din funcţia de premier, dar şi de președinte al PNL, considerând că simpla inițiere a acestui demers parlamentar este un semnal clar al pierderii susținerii politice.

În noua sa postare, însoțită și de o imagine sugestivă generată cu inteligență artificială, Viorel Cataramă îl acuză direct pe Ilie Bolojan că și-ar fi construit în jurul propriei persoane un veritabil „cult al personalității”, sugerând că acesta s-ar prezenta ca o figură indispensabilă pentru funcționarea statului, aproape mesianică, fără de care România nu ar putea progresa.

În viziunea sa, această imagine ar fi întreținută și amplificată de o parte dintre lideri politici, dar și de mediul mediatic și online.

„Pentru unii, Bolojan a devenit un fel de Ceaușescu 2.0.

Nu prin comunism, ci prin cultul personalității, construit agresiv în jurul lui.

Vă mai amintiți cum era promovat fostul dictator?

Nicolae Ceaușescu s-a oprit totuși la «cel mai iubit fiu al poporului».

Azi, Ilie Bolojan a trecut la un alt nivel: Mesia, Moise, aducătorul luminii...urmează «cel mai iubit extraterestru din univers», asta dacă nu cumva Donald Trump declasifică între timp dosarele OZN!

Pe vremuri, promotorii cultului personalitătii al lui Ceaușescu erau Emil Bobu, Constanrin Dăscălescu, Manea Mănescu, Lina Ciobanu...

Azi există Daniel Fenechiu, Laurențiu Leoreanu, Claudiu-Vasile Răcuci, Raluca Turcan... plus televiziuni, influenceri și armate digitale.

Istoria ne arată un lucru simplu: cultul personalității apare atunci când puterea începe să piardă contactul cu oamenii și are nevoie de propagandă ca să compenseze lipsa de încredere.

Iar când majoritatea populației spune că țara merge într-o direcție greșită, apare întrebarea firească: de ce atâta promovare obsesivă, boți, troli și campanii online plătite cu bani grei (de la buget)?

Poate că, la un moment dat, cineva sau chiar mama dlui. Bolojan, o femeie cu mult bun simț va spune: «gata Ilie, ajunge»!”, a scris liberalul pe Facebook.

El a încheiat postarea cu un mesaj adresat criticilor săi.

.NB: Iar celor care răspund doar cu insulte și atacuri la persoană, le transmit atât: calmul argumentelor valorează mai mult decât isteria etichetelor”, a concluzionat Viorel Cataramă.

Viorel Cataramă este una dintre figurile politice cu una dintre cele mai lungi și mai controversate prezențe din scena politică românească de după 1989, traseul său fiind marcat de numeroase reveniri, retrageri și conflicte interne, în special în cadrul Partidului Național Liberal.

El a intrat în politică imediat după Revoluție, ca membru al PNL – Aripa Tânără, însă parcursul său a fost departe de a fi unul liniar. De-a lungul anilor, a părăsit în repetate rânduri formațiunea liberală, s-a implicat în proiecte politice alternative și a revenit ulterior în partid. În 2010 a fost exclus din PNL în urma unor critici publice la adresa conducerii de atunci, în special la adresa lui Crin Antonescu, însă a revenit ulterior în structura liberală, încercând inclusiv să candideze la conducerea partidului, într-o competiție internă pierdută în fața lui Ludovic Orban.

După o nouă ruptură de PNL, în 2018, Cataramă și-a înființat propriul proiect politic, Dreapta Liberală, o formațiune care promova un program economic cu accente radicale. În aprilie 2024, acesta a revenit în PNL, după ce partidul său a fost absorbit în structura liberală, astfel că omul de a faceri a revenit, implicit, oficial în sânul PNL.