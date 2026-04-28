Viorel Cataramă îl ironizează pe Ilie Bolojan: „Am reușit performanța să unim PSD și AUR într-un singur gând! Record absolut, bravo!”

Viorel Cataramă i-a cerut public marți, 28 aprilie, demisia lui Ilie Bolojan din funcțiile de premier și președinte al PNL, ironizând faptul că actualul șef al Guvernului ar fi reușit să unească PSD și AUR, în contextul în care cele două formaţiuni au depus marţi o moţiune comună împotriva lui.

Viorel Cataramă a lansat un atac direct la adresa premierului Ilie Bolojan, căruia i-a cerut să demisioneze atât din funcția de prim-ministru, cât și din cea de președinte al PNL, după ce moţiunea de cenzură împotriva acestuia a adunat deja 254 de semnături,

Într-un mesaj publicat pe Facebook, el a ironizat atitudinea lui Ilie Bolojan, acuzându-l pe acesta că este principalul artizan al apropierii politice dintre PSD şi AUR, colaborare care, evident, pune în mare dificultate întregul PNL.

„Dragă coleg Ilie Bolojan

Am văzut că s-au strâns deja 254 de semnături pentru moțiunea de cenzură. Felicitări, am reușit performanța să unim PSD și AUR într-un singur gând! Record absolut, bravo! Asta nu mai e opoziție, e cor național. Lipsesc doar fanfara și un buchet de flori la ușă. Acum, fiindcă e clar că trenul a plecat și peronul e gol, s-ar impune un gest elegant și anume demisia. Din funcția de PM, cât și cea de președinte PNL!”, a scris Viorel Cataramă.

El a continuat într-un ton ironic, sugerând că premierul nu ar mai trebui să aștepte votul final asupra moțiunii de cenzură și că o demisie din ambele funcţii, cea de premier şi cea de şef de partid, ar fi mai mult decât onorabilă decât să facă ţara să piardă timp preţios în timp ce priveşte cum „este dat jos cu încetinitorul”.

„Cum se spune: când ai mai mulți oameni care semnează să pleci decât ai invitați la o nuntă medie în Bihor, e un semn de la univers!

Să fim deștepți. Să nu mai așteptăm spectacolul cu dezbateri, vot și numărătoare dramatică. Să fim gentlemani. Economisim timp, nervi și, mai ales, nu mai pierdem timp degeaba – că România oricum n-are prea mult de pierdut în momentul ăsta. Omul care a tăiat din cheltuieli, care a zis că România nu-și permite risipă, ei bine, nu-și permite nici luxul de a a urmări două săptămâni cum este dat jos cu încetinitorul”, i-a transmis el premierului.

„Sună ca un win-win, nu? Un gest elegant. Să luăm haina din cuier, să închidem ușa cu grijă - ca oameni ordonați - și să lasăm țara să meargă mai departe.

Cu respect și un pic de milă față de partid și popor”, şi-a încheiat Viorel Cataramă mesajul, pe care l-a semnat „Un român care vrea să vadă odată mișcare înainte, nu doar scaune care se rotesc”.

Vă reamintim că omul de afaceri Viorel Cataramă are una dintre cele mai lungi și controversate cariere politice din perioada post-decembristă, marcată de plecări, reveniri și conflicte repetate în interiorul PNL.

El a intrat în politică imediat după Revoluție, ca membru al PNL - Aripa Tânără, dar, de-a lungul anilor, a părăsit de mai multe ori partidul, s-a alăturat altor proiecte politice, a fost exclus în 2010 după criticile la adresa conducerii lui Crin Antonescu, a revenit ulterior în formațiune și a încercat fără succes să candideze la conducerea partidului împotriva lui Ludovic Orban.

După o nouă excludere din PNL, în 2018, Viorel Cataramă și-a fondat propriul partid, Dreapta Liberală, cu un program centrat pe măsuri economice radicale, iar în aprilie 2024 a revenit oficial în PNL, după absorbția formațiunii sale în partidul liberal.