 O „Legiune Europeană” cu veterani din Ucraina. Ucrainenii căliți în război ar putea deveni parte a noilor forțe ale Europei, propune șeful diplomației poloneze | adevarul.ro
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O „Legiune Europeană” cu veterani din Ucraina. Ucrainenii căliți în război ar putea deveni parte a noilor forțe ale Europei, propune șeful diplomației poloneze

Război în Ucraina
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Europa are nevoie de o integrare militară mult mai profundă și de forțe proprii, permanente, capabile să reacționeze rapid la amenințări, fără a fi nevoită să apeleze de fiecare dată la sprijinul Statelor Unite. Una dintre formulele posibile ar putea fi o „Legiune Europeană”, în care, după încheierea războiului, ar putea fi integrați și veterani ucraineni cu experiență de luptă.

Soldați ucraineni
Soldați ucraineni/FOTO:Shutterstock

Declarația îi aparține viceprim-ministrului și ministrului de Externe al Poloniei, Radosław Sikorski, într-un interviu acordat publicației grecești Kathimerini.

„Washingtonul are dreptate să ceară mai mult de la Europa”

Potrivit lui Sikorski, administrația americană are dreptate atunci când cere statelor europene membre NATO să își asume o parte mai mare din responsabilitatea pentru propria securitate. El a subliniat că Washingtonul transmite de mulți ani semnale clare privind reorientarea sa strategică treptată către regiunea Indo-Pacifică.

Ministrul polonez a amintit că, încă din timpul primului său mandat, președintele american Donald Trump a criticat, pe bună dreptate, aliații care nu își respectau angajamentele privind cheltuielile pentru apărare. După revenirea la Casa Albă, Trump a continuat să facă presiuni asupra Europei pentru a-și mări contribuția la securitatea colectivă.

Propunere pentru o „Legiune Europenă”

În opinia lui Sikorski, răspunsul Uniunii Europene trebuie să fie o integrare militară mult mai profundă.

„Tocmai de aceea susțin ferm ideea unei «Legiuni Europene» — o forță permanentă specializată, care ar putea recruta profesioniști experimentați din întreaga familie europeană, inclusiv veterani ucraineni căliți în luptă, după încheierea războiului”, a declarat el.

Șeful diplomației poloneze a subliniat însă că nu este vorba despre crearea unei armate europene menite să concureze cu NATO sau să dubleze structurile Alianței Nord-Atlantice.

Potrivit viziunii sale, Europa ar trebui să dezvolte o componentă europeană mai puternică, care să funcționeze ca un element complementar în cadrul NATO. Statele Unite ar rămâne, în continuare, pilonul principal al apărării colective, însă distribuția rolurilor între americani și europeni urmează să se schimbe treptat.

Sikorski se așteaptă ca Statele Unite să continue să ofere aliaților capabilități tehnologice și de informații unice, în timp ce țările europene ar trebui să preia principala povară a operațiunilor terestre.

„Europa trebuie să își asume responsabilitatea pentru propria securitate. Nu ne putem permite să sunăm la Washington de fiecare dată când izbucnește un incendiu în propria curte”, a subliniat ministrul.

Potrivit lui Sikorski, această responsabilitate nu privește doar amenințarea militară directă, ci și operațiunile hibride — inclusiv tentativele Moscovei de a folosi fluxurile migratorii dinspre Africa și Orientul Mijlociu drept instrument de presiune asupra Uniunii Europene.

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