Ministerul Apărării de la Chișinău: drona doborâtă în județul Galați a survolat timp de 18 minute spațiul aerian al Republicii Moldova

Ministerul Apărării din Republica Moldova a precizat că drona doborâtă duminică dimineață în județul Galați a traversat anterior spațiul aerian al Republicii Moldova, unde a fost monitorizată timp de aproximativ 18 minute.

Potrivit autorităților de la Chișinău, aparatul de zbor, identificat ca fiind o dronă de tip Shahed 138 (Geran 2), a fost detectat de sistemele de supraveghere aeriană moldovenești la ora 04:31, în timp ce se deplasa din direcția localității ucrainene Cotlovina, regiunea Reni.

„Drona venea din localitatea ucraineană Cotlovina, regiunea Reni și a survolat spațiul aerian al Republicii Moldova, prin satul Etulia din Unitatea Teritorială Administrativă Găgăuzia”, precizează Ministerul Apărării din Republica Moldova.

La ora 04:40, o patrulă a Poliției de Frontieră a auzit zgomotul aparatului în sectorul localităților Cîșmichioi (Republica Moldova) și Dolinskoe (Ucraina).

„A trecut neautorizat spațiul aerian al țării în urma atacurilor aeriene ale Federației Ruse în Ucraina”

Oficialii de la Chișinău au precizat că aeronava fără pilot a părăsit spațiul aerian moldovean la ora 04:49, în apropierea localității Slobozia Mare, raionul Cahul, îndreptându-se către zona Șivița, din județul Galați.

„Potrivit informațiilor inițiale, obiectul zburător a trecut neautorizat spațiul aerian al țării în urma atacurilor aeriene ale Federației Ruse în Ucraina. Subdiviziunile responsabile din Armata Națională mențin cooperarea permanentă cu instituțiile naționale în domeniu și partenerii internaționali, pentru siguranța cetățenilor Republicii Moldova”, a transmis Ministerul Apărării al Republicii Moldova.

La rândul său, Ministerul Apărării Naționale din România a anunțat că drona a pătruns în spațiul aerian românesc dinspre Republica Moldova, la aproximativ 24 de kilometri nord de municipiul Galați, fiind detectată de sistemele de supraveghere la ora 04:44 și ulterior doborâtă.