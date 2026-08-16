Haos în La Liga: unele echipe vor juca întâi etapa a doua și apoi prima rundă!
Noul sezon din La Liga începe după un scenariu greu de imaginat pentru un campionat de asemenea nivel. Unele dintre cele mai importante formații ale Spaniei vor disputa etapa a doua înainte de a o juca pe prima, iar rundele de debut sunt întinse pe patru sau chiar cinci zile.
Situația este rezultatul unui compromis între Liga spaniolă, sindicatul fotbaliștilor și televiziunile care plătesc pentru drepturile de difuzare, explică L’Équipe.
Convenția colectivă din fotbalul profesionist spaniol le garantează jucătorilor cel puțin trei săptămâni de vacanță. Cum vara a fost marcată de Cupa Mondială, mai multe dintre marile cluburi au avut internaționali implicați până în fazele finale ale competiției.
Liga dorea ca sezonul să înceapă în weekendul de 15 august, în vreme ce sindicatul fotbaliștilor, AFE, solicita startul pe 22 august, pentru ca jucătorii să beneficieze de suficientă odihnă și de o perioadă normală de pregătire.
Restanțele din prima etapă au loc la trei zile după runda a doua
Soluția găsită în urma medierii a fost neobișnuită: echipele care au avut cel puțin un fotbalist în semifinalele Mondialului au primit dreptul de a-și amâna prima etapă. În această categorie intră Barcelona, Real Madrid, Atlético Madrid, Athletic Bilbao, Real Sociedad, Betis și Celta Vigo. Consecința este că unele dintre ele vor debuta în etapa a doua și abia trei zile mai târziu își vor disputa partida restantă din runda inaugurală.În spatele grabei de a începe campionatul încă din august există și un motiv financiar. David Aganzo, președintele sindicatului jucătorilor, susține că La Liga are un acord contractual cu televiziunile prin care trebuie să programeze cel puțin trei etape în august, astfel încât abonații să înceapă să plătească încă din această lună.
Tot interesele televiziunilor explică și fragmentarea rundelor pe cât mai multe zile și intervale orare. Sindicatul avertizează însă asupra consecințelor. Aganzo acuză Liga că pune interesele financiare înaintea sănătății fotbaliștilor și consideră periculos ca aceștia să aibă puțină odihnă, o pregătire scurtă și apoi să intre direct într-un ritm cu meciuri la trei zile.
Pentru publicul spaniol, lucrurile sunt privite ceva mai relaxat. Un suporter al lui Real Madrid rezuma situația pentru L’Équipe: adevăratul campionat începe, în fond, atunci când intră în scenă Real Madrid și Barcelona.
Programul primelor două etape din La Liga
Etapa 1
15 august
Alavés – Getafe 3-0
Sevilla – Rayo Vallecano 2-1
16 august
Santander – Villarreal
Espanyol – Levante
17 august
Deportivo La Coruña – Elche
19 august
Atlético Madrid – Málaga
25 august
Valencia – Betis Sevilla
26 august
Real Madrid – Real Sociedad
27 august
Celta Vigo – Osasuna
FC Barcelona – Athletic Bilbao
Etapa a 2-a
20 august
Rayo Vallecano – Alavés
21 august
Betis Sevilla – Real Sociedad
22 august
Athletic Bilbao – Sevilla
Valencia – Celta Vigo
Espanyol – Real Madrid
23 august
Atlético Madrid – Villarreal
Getafe – Santander
Elche – FC Barcelona
24 august
Osasuna – Levante
Málaga – Deportivo La Coruña