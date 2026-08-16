Haos în La Liga: unele echipe vor juca întâi etapa a doua și apoi prima rundă!

Noul sezon din La Liga începe după un scenariu greu de imaginat pentru un campionat de asemenea nivel. Unele dintre cele mai importante formații ale Spaniei vor disputa etapa a doua înainte de a o juca pe prima, iar rundele de debut sunt întinse pe patru sau chiar cinci zile.

Situația este rezultatul unui compromis între Liga spaniolă, sindicatul fotbaliștilor și televiziunile care plătesc pentru drepturile de difuzare, explică L’Équipe.

Convenția colectivă din fotbalul profesionist spaniol le garantează jucătorilor cel puțin trei săptămâni de vacanță. Cum vara a fost marcată de Cupa Mondială, mai multe dintre marile cluburi au avut internaționali implicați până în fazele finale ale competiției.

Liga dorea ca sezonul să înceapă în weekendul de 15 august, în vreme ce sindicatul fotbaliștilor, AFE, solicita startul pe 22 august, pentru ca jucătorii să beneficieze de suficientă odihnă și de o perioadă normală de pregătire.

Restanțele din prima etapă au loc la trei zile după runda a doua

Soluția găsită în urma medierii a fost neobișnuită: echipele care au avut cel puțin un fotbalist în semifinalele Mondialului au primit dreptul de a-și amâna prima etapă. În această categorie intră Barcelona, Real Madrid, Atlético Madrid, Athletic Bilbao, Real Sociedad, Betis și Celta Vigo. Consecința este că unele dintre ele vor debuta în etapa a doua și abia trei zile mai târziu își vor disputa partida restantă din runda inaugurală.În spatele grabei de a începe campionatul încă din august există și un motiv financiar. David Aganzo, președintele sindicatului jucătorilor, susține că La Liga are un acord contractual cu televiziunile prin care trebuie să programeze cel puțin trei etape în august, astfel încât abonații să înceapă să plătească încă din această lună.

Tot interesele televiziunilor explică și fragmentarea rundelor pe cât mai multe zile și intervale orare. Sindicatul avertizează însă asupra consecințelor. Aganzo acuză Liga că pune interesele financiare înaintea sănătății fotbaliștilor și consideră periculos ca aceștia să aibă puțină odihnă, o pregătire scurtă și apoi să intre direct într-un ritm cu meciuri la trei zile.

Pentru publicul spaniol, lucrurile sunt privite ceva mai relaxat. Un suporter al lui Real Madrid rezuma situația pentru L’Équipe: adevăratul campionat începe, în fond, atunci când intră în scenă Real Madrid și Barcelona.

Programul primelor două etape din La Liga

Etapa 1

15 august

Alavés – Getafe 3-0

Sevilla – Rayo Vallecano 2-1

16 august

Santander – Villarreal

Espanyol – Levante

17 august

Deportivo La Coruña – Elche

19 august

Atlético Madrid – Málaga

25 august

Valencia – Betis Sevilla

26 august

Real Madrid – Real Sociedad

27 august

Celta Vigo – Osasuna

FC Barcelona – Athletic Bilbao

Etapa a 2-a



20 august

Rayo Vallecano – Alavés

21 august

Betis Sevilla – Real Sociedad

22 august

Athletic Bilbao – Sevilla

Valencia – Celta Vigo

Espanyol – Real Madrid

23 august

Atlético Madrid – Villarreal

Getafe – Santander

Elche – FC Barcelona

24 august

Osasuna – Levante

Málaga – Deportivo La Coruña