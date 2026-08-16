 Haos în La Liga: unele echipe vor juca întâi etapa a doua și apoi prima rundă! | adevarul.ro
search
Duminică, 16 August 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri externe Politică Securitate şi apărare Economie Sport Stil de viață Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

Haos în La Liga: unele echipe vor juca întâi etapa a doua și apoi prima rundă!

Publicat:
0
1 live
Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Sursă preferată Google Discover Urmărește-ne pe Discover Discover

Noul sezon din La Liga începe după un scenariu greu de imaginat pentru un campionat de asemenea nivel. Unele dintre cele mai importante formații ale Spaniei vor disputa etapa a doua înainte de a o juca pe prima, iar rundele de debut sunt întinse pe patru sau chiar cinci zile.

Alaves si Getafe au deschis campionatul în La Liga (FOTO: Profimedia)
Alaves si Getafe au deschis campionatul în La Liga (FOTO: Profimedia)

Situația este rezultatul unui compromis între Liga spaniolă, sindicatul fotbaliștilor și televiziunile care plătesc pentru drepturile de difuzare, explică L’Équipe.

Convenția colectivă din fotbalul profesionist spaniol le garantează jucătorilor cel puțin trei săptămâni de vacanță. Cum vara a fost marcată de Cupa Mondială, mai multe dintre marile cluburi au avut internaționali implicați până în fazele finale ale competiției.

Liga dorea ca sezonul să înceapă în weekendul de 15 august, în vreme ce sindicatul fotbaliștilor, AFE, solicita startul pe 22 august, pentru ca jucătorii să beneficieze de suficientă odihnă și de o perioadă normală de pregătire.

Restanțele din prima etapă au loc la trei zile după runda a doua

Soluția găsită în urma medierii a fost neobișnuită: echipele care au avut cel puțin un fotbalist în semifinalele Mondialului au primit dreptul de a-și amâna prima etapă. În această categorie intră Barcelona, Real Madrid, Atlético Madrid, Athletic Bilbao, Real Sociedad, Betis și Celta Vigo. Consecința este că unele dintre ele vor debuta în etapa a doua și abia trei zile mai târziu își vor disputa partida restantă din runda inaugurală.În spatele grabei de a începe campionatul încă din august există și un motiv financiar. David Aganzo, președintele sindicatului jucătorilor, susține că La Liga are un acord contractual cu televiziunile prin care trebuie să programeze cel puțin trei etape în august, astfel încât abonații să înceapă să plătească încă din această lună.

Tot interesele televiziunilor explică și fragmentarea rundelor pe cât mai multe zile și intervale orare. Sindicatul avertizează însă asupra consecințelor. Aganzo acuză Liga că pune interesele financiare înaintea sănătății fotbaliștilor și consideră periculos ca aceștia să aibă puțină odihnă, o pregătire scurtă și apoi să intre direct într-un ritm cu meciuri la trei zile.

Pentru publicul spaniol, lucrurile sunt privite ceva mai relaxat. Un suporter al lui Real Madrid rezuma situația pentru L’Équipe: adevăratul campionat începe, în fond, atunci când intră în scenă Real Madrid și Barcelona.

Programul primelor două etape din La Liga

Etapa 1

15 august

Alavés – Getafe 3-0

Sevilla – Rayo Vallecano 2-1

16 august

Santander – Villarreal

Espanyol – Levante

17 august

Deportivo La Coruña – Elche

19 august

Atlético Madrid – Málaga

25 august

Valencia – Betis Sevilla

26 august

Real Madrid – Real Sociedad

27 august

Celta Vigo – Osasuna

FC Barcelona – Athletic Bilbao

Etapa a 2-a 

20 august

Rayo Vallecano – Alavés

21 august

Betis Sevilla – Real Sociedad

22 august

Athletic Bilbao – Sevilla

Valencia – Celta Vigo

Espanyol – Real Madrid

23 august

Atlético Madrid – Villarreal

Getafe – Santander

Elche – FC Barcelona

24 august

Osasuna – Levante

Málaga – Deportivo La Coruña

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Cine sunt cele trei personalități din lume care pot călători fără pașaport. Explicațiile din spatele acestor excepții
digi24.ro
image
Un sătuc din Spania caută noi locuitori și antreprenori. O casă cu trei dormitoare costă doar 18.000 de euro
stirileprotv.ro
image
USR și PNL, dublu standard pentru întâlnirile judecătorilor CCR. În urmă cu 9 ani, o poză cu Florin Iordache și Daniel Morar stârnea un scandal uriaș. După întâlnirea secretă dintre Bolojan și șefa Curții Constituționale e liniște totală în tabăra USR-PNL
gandul.ro
image
Prea mult STRES? De ce ai nevoie de o pauză chiar azi
mediafax.ro
image
Cum a câștigat Dinamo pe Giulești și unde a pierdut Pancu duelul cu Campos. Cifrele Wyscout
fanatik.ro
image
Generația care petrece tot mai mult timp online și alternativele care o scot din casă. Cosmin Dumitru, triplu campion național la role: „O să te cunoști mai bine pe tine”
libertatea.ro
image
Ce a făcut preşedintele Nicuşor Dan după ce a participat la slujba de Sfânta Maria. Șeful statului, surprins în momente de relaxare
digi24.ro
image
Povestea incredibilă a puștiului de 17 ani: a așteptat 212 zile să joace și a debutat într-un mod fantastic
gsp.ro
image
Scandal uriaș: prins la mijloc în bătaia dintre fosta și actuala soție, a leșinat și a ajuns la spital! ”Scene ireale”
digisport.ro
image
O tânără care a parcurs sute de kilometri pe Camino de Santiago, surprinsă de Via Transilvanica: „Este mult mai grea”
click.ro
image
Ce sunt „pietrele foametei” care au ieșit la suprafață din râurile secate și de ce scrie pe ele „dacă mă vezi, plângi”
antena3.ro
image
Lanţul rusesc de magazine cu preţuri ultrareduse Mere se retrage pe tăcute din Uniunea Europeană
zf.ro
image
Vremea se schimbă radical în România. Sunt anunţate vijelii și grindină, iar temperaturile scad cu peste 10°C
observatornews.ro
image
Imaginile verii de la mare! A “pupat” gardul și a lustruit Audiul. De fapt, “distracția” a avut loc în parcarea de la LOFT
cancan.ro
image
Ce pensie va avea un pensionar care a muncit 35 ani pe un salariu între 4.000 și 5.000 lei?
newsweek.ro
image
Mădălina Ghenea, apariție răvăşitoare. Fosta iubită a lui Dimitrov s-a pozat aproape goală: „Sunt fericită că trăiesc!”
prosport.ro
image
Ai găsit un loc de parcare „rezervat” cu o ladă sau un scaun. Ai voie să le muți și să parchezi?
playtech.ro
image
UEFA, decizie drastică pentru Florin Prunea după filmarea controversată de la Tiraspol: „E ce trebuie?”
fanatik.ro
image
Localitatea din Spania care caută antreprenori și muncitori. O casă costă doar 18.000 de euro
ziare.com
image
România s-a calificat la Campionatul Mondial din 2027
digisport.ro
image
Horoscop luni, 27 august. Racii au o zi plină, iar Leii își schimbă atitutindea față de prieteni
click.ro
image
EXCLUSIV Un fost președinte PNL susține intrarea partidului în opoziție: „Soluția cea mai bună”
cotidianul.ro
image
O nouă BOMBĂ despre pensionarul SRI și ANNA. Blestemul amantei a funcționat...
romaniatv.net
image
Ce pensie primești dacă nu ai muncit nici măcar o zi în viața ta. Banii se acordă începând cu vârsta de 65 de ani
mediaflux.ro
image
Povestea incredibilă a puștiului de 17 ani: a așteptat 212 zile să joace și a debutat într-un mod fantastic
gsp.ro
image
„Copilul meu frumos, de ce ai plecat? Ce blestem te-a urmărit?” Strigătul de disperare al mamei tânărului de 26 de ani ucis în accidentul de pe Mureșenilor. Când va fi Alex va fi înmormântat
actualitate.net
image
Scandal după concertul Damian & Brothers de la UNTOLD. Cristina Stroe o acuză de rasism pe Delia Antal: „Rădăcinile romilor sunt indiene, nicidecum românești”
actualitate.net
image
Lupu Rednic nu renunță la procesul cu rău-platnicul Firicel din „Las Fierbinți”: „Oricine poate greși, depinde și de om”
click.ro
image
Nicușor Dan, apariție surpriză la Făgăraș. Ținuta în care a fost surprins președintele
click.ro
image
Alexandru Constantin, primele declarații după demisia de la România TV: „Schimbăm regulile jocului!” Cum arată sora geamănă a vedetei TV
click.ro
Regina lui George al IV lea, Caroline, anterioara Prințesă Caroline Amelia Elisabeta, 1768 1821, fiica lui Carol, Duce de Brunswick Wolfenbüttel, Profimedia 1016677220 jpg
Prințesa scandaloasă și adulteră savura bărbații cu sângele fierbinte! L-a înșelat pe marele Prinț de Wales și viitor rege cu un servitor italian
okmagazine.ro
Prințesa Diana 1134215695GettyImages 1134215695 jpg
Ofițerul care se lăuda că i-a provocat Prințesei Diana primul orgasm: „Îi plăcea felul în care îi venera trupul și-i anticipa dorințele”
okmagazine.ro
Akhenaton și Nefertiti, alături de copiii lor (© Muzeul Egiptean din Berlin / Wikimedia Commons)
Scrisorile de la Amarna, tăblițele de lut care au redefinit locul Egiptului în lumea antică
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Iubita lui David Popovici, mesaj emoționant după ce sportivul român a făcut istorie la Paris: „Îl iubesc prea mult pe acest individ”
image
Lupu Rednic nu renunță la procesul cu rău-platnicul Firicel din „Las Fierbinți”: „Oricine poate greși, depinde și de om”

OK! Magazine

image
Destine în oglindă, iubiri interzise la Palat. Regele Charles și Prințul William o au în comun cea mai bârfită femeie din regat