Madonna a ales insula Corfu drept destinație principală pentru a-și sărbători cea de-a 68-a aniversare, duminică, 16 august. Artista a sosit cu un avion privat și beneficiază de acces privat la mare și de un port exclusiv.

Potrivit Greek Reporter, vedeta pop, îmbrăcată complet în alb, a mers cu un elicopter privat până la Meteora. Vizita, organizată prin intermediul unei agenții locale, i-a oferit artistei posibilitatea de a face un tur privat al Mănăstirii Varlaam.

Situată în vârful unui impunător pilon de gresie din centrul Greciei, Sfânta Mănăstire Varlaam, cunoscută și sub numele de Mănăstirea Tuturor Sfinților, este al doilea cel mai mare complex monahal activ din situl Meteora, inclus în patrimoniul mondial UNESCO.

Mănăstirea poartă numele sihastrului Varlaam, care s-a stabilit pentru prima dată pe stânca abruptă în jurul anului 1350, în timp ce actuala comunitate monahală a fost înființată oficial la începutul secolului al XVI-lea.

În timpul vizitei private, Madonna a avut o întâlnire îndelungată cu starețul mănăstirii, părintele Benedict, în vârstă de 49 de ani, căruia i-a cerut sfaturi spirituale și i-a adresat întrebări despre tradițiile ortodoxe.

Ulterior, artista s-a întors la refugiul său izolat din Corfu, unde își va sărbători cea de-a 68-a aniversare alături de familie și prieteni.

Video: X @MadonnaUltimate

Născută pe 16 august 1958, în Michigan, SUA, Madonna este o cântăreață americană, actriță, producătoare și compozitoare de muzică pop, câștigătoare a șapte premii Grammy, laureată a două premii Globul de Aur și autoare de cărți.

Este supranumită „Regina muzicii pop”, fiind și cel mai bine vândut artist muzical feminin din lume.

Madonna s-a mutat la New York pentru a deveni dansatoare și și-a lansat albumul de debut în 1983.

A devenit rapid una dintre cele mai cunoscute artiste pop, iar succesul piesei „Like a Virgin” și al albumului cu același nume i-a adus primul loc în topurile din SUA și Australia.

În 1985 s-a căsătorit cu actorul Sean Penn și a debutat în filmul „Căutând-o pe Susan”, primit favorabil de critici. Albumul „True Blue”, lansat în 1986, a generat mai multe hituri internaționale.

După divorțul de Sean Penn, în 1989, Madonna a revenit cu albumul „Like a Prayer”, unul dintre cele mai apreciate materiale ale sale.