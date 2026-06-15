Avertismentul lansat de rectorul SNSPA după desemnarea lui Adrian Veștea ca premier: „Învingătorul va descoperi că a câștigat prea puțin”

Rectorul Școlii Naționale de Studii Politice și Administrative (SNSPA), Remus Pricopie, avertizează că tensiunile dintre partide generate de decizia președintelui Nicușor Dan de a-l desemna premier pe Adrian Veștea pot slăbi formațiunile politice și instituțiile statului.

„Conflictul nu va rezolva criza politică. Cel mult, o poate adânci. Dacă din această situație partidele ies mai slabe, instituțiile mai contestate - inclusiv instituția prezidențială - iar cetățenii mai dezamăgiți, atunci chiar și învingătorul va descoperi că a câștigat prea puțin.

P.S. Între timp, AUR a anunțat public că nu dorește să își deranjeze adversarii politici atunci când aceștia greșesc”, a transmis acesta.

Nicușor Dan l-a anunțat, duminică, 14 iunie, pe Adrian Veștea drept noul premier desemnat. Eugen Tomac și-a explicat retragerea, subliniind că nu a reușit să coaguleze sprijinul politic necesar pentru formarea unui Guvern.

Noul premier desemnat urmează să încerce formarea unei majorități parlamentare pentru învestirea guvernului.

Ulterior, Petrișor Peiu a reiterat poziția AUR, precizând că partidul nu va susține un executiv din care nu face parte.

„Cât privește poziția partidului AUR, ea rămâne consecventă. Noi am spus că nu vom vota niciodată un guvern din care nu facem parte, un guvern la care nu avem prim-ministru ca să avem... și un guvern care să dorească să schimbe părți consistente din politica economică a coaliției PSD, PNL, USR, UDMR. Deci, sub nicio formă nu se pune problema să votăm un guvern de tipul acestuia.”

AUR spune că Parlamentul nu trebuie să fie controlat sau subordonat președintelui și că, dacă actualul blocaj politic nu poate fi depășit, soluția democratică este organizarea de alegeri anticipate.

Liderul PNL, Ilie Bolojan, a avertizat că liberalii nu au fost consultați înainte de anunțul făcut de președintele țării.

„Am luat act de faptul că președintele Nicușor Dan l-a desemnat pentru funcția de prim-ministru pe domnul Adrian Veștea. Nici conducerea PNL și nici eu, personal, nu am fost informați anterior de președinte în privința acestei decizii, un act ostil, o evidentă încercare de rupere a PNL, intenție intuită încă de la doborârea guvernului în interesul PSD.

Încercarea de a impune unui partid un premier din rândurile sale, fără a avea măcar o consultare prealabilă și după toate deciziile luate în unanimitate de forurile partidului, încalcă orice principiu de colaborare politică loială”

Liderul liberal a anunțat că partidul va convoca în perioada următoare o ședință a Biroului Politic Național pentru a stabili o poziție oficială.