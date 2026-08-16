 Prezență sufocantă a turiștilor pe litoralul românesc de Ziua Marinei și Sfânta Maria. Hotelurile, ocupate 100% | adevarul.ro
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Prezență sufocantă a turiștilor pe litoralul românesc de Ziua Marinei și Sfânta Maria. Hotelurile, ocupate 100%

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Peste 210.000 de turişti se află pe litoralul românesc în weekendul de Ziua Marinei şi Sfânta Maria, au anunţat, duminică, 16 august, reprezentanţii Asociaţiei Patronale RESTO Constanţa.

FOTO: Ovidiu Oprea
FOTO: Ovidiu Oprea

„Litoralul românesc a atins, pentru al doilea weekend la rând, 100% grad de ocupare, iar peste 210.000 de turişti s-au aflat pe litoralul Mării Negre, potrivit estimărilor noastre de la principalii turoperatori specializaţi în vânzarea de Litoral românesc şi de la companiile hoteliere şi operatorii din HoReCa”, au transmis reprezentanţi, printr-un comunicat de presă, scrie News.ro.

Aceștia au adăugat că acesta este cel mai încărcat moment al sezonului estival, iar hotelurile, apartamentele de vacanţă şi celelalte structuri de cazare au fost ocupate la capacitate maximă, în timp ce restaurantele, terasele, beach-barurile, cluburile şi operatorii de agrement înregistrează vârful de flux turistic.

Corina Martin, președinta Patronale RESTO Constanţa şi Secretar General al Federaţiei Patronatelor din Industria Ospitalităţii din România (FPIOR), consideră că gradul ridicat de ocupare este rezultatul investițiilor private în turism, care au ajuns la zeci și sute de milioane de euro.

Ea a menționat că doar investiția de la Nibiru se ridică la aproximativ 50 de milioane de euro și a subliniat rolul evenimentelor în atragerea turiștilor în perioadele de vârf.

Corina Martin a subliniat că gradul ridicat de ocupare concentrat în perioadele de vârf a fost susţinut, de asemenea, de evenimente precum Ziua Marinei, festivaluri, evenimente private şi instituţionale, care aduc temporar un număr mare de vizitatori.

„Serviciile turistice au fost funcţionale, pe tot parcursul sezonului şi au fost asigurate cu responsabilitate şi grijă orientate către turist şi către experienţa de vacanţă pe litoralul românesc. Noi toţi, industria locală a ospitalităţii, am reuşit acest rezultat!

E meritul hotelierilor, care au adaptat tarifele şi chiar le-au dinamizat, e meritul operatorilor HORECA, al operatorilor de plaje, al agenţiilor de turism care organizează şi vând pachete turistice de vacanţe pe litoralul românesc. E meritul tuturor celor care promovăm, din greu, turism românesc şi care încă nu abandonăm speranţa că vom primi respect, predictibilitate şi stabilitate economică!”, a declarat Corina Martin.

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