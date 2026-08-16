Care sunt telefoanele cel mai greu de reparat. Ce criterii sunt luate în calcul

Un clasament realizat de Public Interest Research Group (PIRG), un ONG american, arată care sunt cele mai greu de reparat smartphone-uri.

BGR, care citează clasamentul, scrie iPhone-ul a obținut cel mai mic punctaj dintre telefoanele analizate în ceea ce privește ușurința reparării.

PIRG a acordat Apple calificativul slab D-, pe baza criteriilor din Registrul European al Produselor pentru Etichetarea Energetică (EPREL) al Uniunii Europene. EPREL urmărește criteriile de proiectare ecologică (Ecodesign) pe care telefoanele trebuie să le îndeplinească pentru a obține calificative ridicate în ceea ce privește posibilitatea de reparare.

Printre acestea se numără regulile privind demontarea și repararea, potrivit cărora producătorii trebuie să pună la dispoziție piesele de schimb în termen de 5-10 zile lucrătoare și timp de șapte ani după încheierea comercializării unui produs.

Un dispozitiv este considerat reparabil dacă îndeplinește anumite cerințe, precum posibilitatea de a fi demontat, disponibilitatea componentelor și accesibilitatea instrucțiunilor furnizate sau recomandate de producător.

Mai multe dintre smartphone-urile Apple, inclusiv iPhone Air, iPhone 17 Pro și iPhone 16e, au prezentat aceleași probleme în ceea ce privește demontarea.

Principalele probleme au fost faptul că toate telefoanele Apple au fost considerate complicat de demontat, având între patru și chiar cinci tipuri de capete de șurubelniță, precum și folosirea adezivilor, care îngreunează accesul la componente. Pentru a ajunge la interiorul telefonului, sunt necesare mai multe șurubelnițe de dimensiuni diferite.

Acest lucru nu este doar frustrant, ci poate însemna și costuri suplimentare pentru achiziționarea uneltelor necesare înainte de începerea reparației.

Smartphone-urile Apple pot fi dificil de deschis, însă Samsung s-a clasat pe locul al doilea în topul telefoanelor cel mai greu de reparat.

Compania este considerată pe scară largă cel mai bun producător de telefoane Android în ceea ce privește satisfacția clienților, însă repararea unui astfel de dispozitiv poate fi destul de complicată. Apple și Samsung sunt printre cei mai cunoscuți producători de smartphone-uri, însă repararea telefoanelor lor te poate costa mai mult dacă acestea se defectează.

De partea ce, telefoanele Motorola sunt considerate cel mai ușor de reparat, întrucât au obținut calificativul B+.