 Care sunt telefoanele cel mai greu de reparat. Ce criterii sunt luate în calcul | adevarul.ro
search
Duminică, 16 August 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri externe Politică Securitate şi apărare Economie Sport Stil de viață Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

Care sunt telefoanele cel mai greu de reparat. Ce criterii sunt luate în calcul

Publicat:
0
1 live
Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Sursă preferată Google Discover Urmărește-ne pe Discover Discover

Un clasament realizat de Public Interest Research Group (PIRG), un ONG american, arată care sunt cele mai greu de reparat smartphone-uri.

FOTO: Pexels
FOTO: Pexels

BGR, care citează clasamentul, scrie iPhone-ul a obținut cel mai mic punctaj dintre telefoanele analizate în ceea ce privește ușurința reparării. 

PIRG a acordat Apple calificativul slab D-, pe baza criteriilor din Registrul European al Produselor pentru Etichetarea Energetică (EPREL) al Uniunii Europene. EPREL urmărește criteriile de proiectare ecologică (Ecodesign) pe care telefoanele trebuie să le îndeplinească pentru a obține calificative ridicate în ceea ce privește posibilitatea de reparare.

Printre acestea se numără regulile privind demontarea și repararea, potrivit cărora producătorii trebuie să pună la dispoziție piesele de schimb în termen de 5-10 zile lucrătoare și timp de șapte ani după încheierea comercializării unui produs.

Un dispozitiv este considerat reparabil dacă îndeplinește anumite cerințe, precum posibilitatea de a fi demontat, disponibilitatea componentelor și accesibilitatea instrucțiunilor furnizate sau recomandate de producător.

Mai multe dintre smartphone-urile Apple, inclusiv iPhone Air, iPhone 17 Pro și iPhone 16e, au prezentat aceleași probleme în ceea ce privește demontarea.

Principalele probleme au fost faptul că toate telefoanele Apple au fost considerate complicat de demontat, având între patru și chiar cinci tipuri de capete de șurubelniță, precum și folosirea adezivilor, care îngreunează accesul la componente. Pentru a ajunge la interiorul telefonului, sunt necesare mai multe șurubelnițe de dimensiuni diferite.

Acest lucru nu este doar frustrant, ci poate însemna și costuri suplimentare pentru achiziționarea uneltelor necesare înainte de începerea reparației.

Smartphone-urile Apple pot fi dificil de deschis, însă Samsung s-a clasat pe locul al doilea în topul telefoanelor cel mai greu de reparat.

Compania este considerată pe scară largă cel mai bun producător de telefoane Android în ceea ce privește satisfacția clienților, însă repararea unui astfel de dispozitiv poate fi destul de complicată. Apple și Samsung sunt printre cei mai cunoscuți producători de smartphone-uri, însă repararea telefoanelor lor te poate costa mai mult dacă acestea se defectează.

De partea ce, telefoanele Motorola sunt considerate cel mai ușor de reparat, întrucât au obținut calificativul B+.

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Cine sunt cele trei personalități din lume care pot călători fără pașaport. Explicațiile din spatele acestor excepții
digi24.ro
image
Un sătuc din Spania caută noi locuitori și antreprenori. O casă cu trei dormitoare costă doar 18.000 de euro
stirileprotv.ro
image
USR și PNL, dublu standard pentru întâlnirile judecătorilor CCR. În urmă cu 9 ani, o poză cu Florin Iordache și Daniel Morar stârnea un scandal uriaș. După întâlnirea secretă dintre Bolojan și șefa Curții Constituționale e liniște totală în tabăra USR-PNL
gandul.ro
image
Prea mult STRES? De ce ai nevoie de o pauză chiar azi
mediafax.ro
image
„N-a fost nicio șmecherie!” Andrei Nicolescu spune tot adevărul despre faza care a dus la eliminarea lui Pancu
fanatik.ro
image
Generația care petrece tot mai mult timp online și alternativele care o scot din casă. Cosmin Dumitru, triplu campion național la role: „O să te cunoști mai bine pe tine”
libertatea.ro
image
Ce a făcut preşedintele Nicuşor Dan după ce a participat la slujba de Sfânta Maria. Șeful statului, surprins în momente de relaxare
digi24.ro
image
Povestea incredibilă a puștiului de 17 ani: a așteptat 212 zile să joace și a debutat într-un mod fantastic
gsp.ro
image
Scandal uriaș: prins la mijloc în bătaia dintre fosta și actuala soție, a leșinat și a ajuns la spital! ”Scene ireale”
digisport.ro
image
Anisia Gafton, însărcinată în 8 luni, a făcut senzație cu fotografia de gravidă. Ce au observat fanii
click.ro
image
Ce sunt „pietrele foametei” care au ieșit la suprafață din râurile secate și de ce scrie pe ele „dacă mă vezi, plângi”
antena3.ro
image
Lanţul rusesc de magazine cu preţuri ultrareduse Mere se retrage pe tăcute din Uniunea Europeană
zf.ro
image
Vremea se schimbă radical în România. Sunt anunţate vijelii și grindină, iar temperaturile scad cu peste 10°C
observatornews.ro
image
Imaginile verii de la mare! A “pupat” gardul și a lustruit Audiul. De fapt, “distracția” a avut loc în parcarea de la LOFT
cancan.ro
image
Ce pensie va avea un pensionar care a muncit 35 ani pe un salariu între 4.000 și 5.000 lei?
newsweek.ro
image
Mădălina Ghenea, apariție răvăşitoare. Fosta iubită a lui Dimitrov s-a pozat aproape goală: „Sunt fericită că trăiesc!”
prosport.ro
image
Ce trebuie să faci dacă ți se strică mașina pe autostradă. Unde trebuie să stea pasagerii
playtech.ro
image
Cum a câștigat Dinamo pe Giulești și unde a pierdut Pancu duelul cu Campos. Cifrele Wyscout
fanatik.ro
image
Localitatea din Spania care caută antreprenori și muncitori. O casă costă doar 18.000 de euro
ziare.com
image
David Popovici i-a spus-o în față lui Leon Marchand, singurul om mai rapid decât el la Europene: ”I-am transmis deja”
digisport.ro
image
Românii care se pot pensiona cu 5 ani mai devreme. Care sunt condițiile
click.ro
image
EXCLUSIV Un fost președinte PNL susține intrarea partidului în opoziție: „Soluția cea mai bună”
cotidianul.ro
image
O nouă BOMBĂ despre pensionarul SRI și ANNA. Blestemul amantei a funcționat...
romaniatv.net
image
Ce pensie primești dacă nu ai muncit nici măcar o zi în viața ta. Banii se acordă începând cu vârsta de 65 de ani
mediaflux.ro
image
Povestea incredibilă a puștiului de 17 ani: a așteptat 212 zile să joace și a debutat într-un mod fantastic
gsp.ro
image
„Copilul meu frumos, de ce ai plecat? Ce blestem te-a urmărit?” Strigătul de disperare al mamei tânărului de 26 de ani ucis în accidentul de pe Mureșenilor. Când va fi Alex va fi înmormântat
actualitate.net
image
Scandal după concertul Damian & Brothers de la UNTOLD. Cristina Stroe o acuză de rasism pe Delia Antal: „Rădăcinile romilor sunt indiene, nicidecum românești”
actualitate.net
image
Lupu Rednic nu renunță la procesul cu rău-platnicul Firicel din „Las Fierbinți”: „Oricine poate greși, depinde și de om”
click.ro
image
Cum se simte Alina Pușcău după ce a început tratamentul împotriva cancerului.: „Am vrut să mă duc la biserică, dar nu am putut”
click.ro
image
Alexandru Constantin, primele declarații după demisia de la România TV: „Schimbăm regulile jocului!” Cum arată sora geamănă a vedetei TV
click.ro
Regina lui George al IV lea, Caroline, anterioara Prințesă Caroline Amelia Elisabeta, 1768 1821, fiica lui Carol, Duce de Brunswick Wolfenbüttel, Profimedia 1016677220 jpg
Prințesa scandaloasă și adulteră savura bărbații cu sângele fierbinte! L-a înșelat pe marele Prinț de Wales și viitor rege cu un servitor italian
okmagazine.ro
Prințesa Diana 1134215695GettyImages 1134215695 jpg
Ofițerul care se lăuda că i-a provocat Prințesei Diana primul orgasm: „Îi plăcea felul în care îi venera trupul și-i anticipa dorințele”
okmagazine.ro
Cercetătorii au apelat la ajutorul lui Ray Whitcher, care a îmbrăcat un costum de captare a mișcării pentru a colecta date despre viteza și impactul unei măciuci medievale cu țepi (© Patrick Randolph-Quinney)
Misterul soldaților medievali cu găuri pătrate în craniu, rezolvat de arheologi
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Iubita lui David Popovici, mesaj emoționant după ce sportivul român a făcut istorie la Paris: „Îl iubesc prea mult pe acest individ”
image
Lupu Rednic nu renunță la procesul cu rău-platnicul Firicel din „Las Fierbinți”: „Oricine poate greși, depinde și de om”

OK! Magazine

image
Destine în oglindă, iubiri interzise la Palat. Regele Charles și Prințul William o au în comun cea mai bârfită femeie din regat