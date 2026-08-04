 În căutarea ayatollahului invizibil: spionii au trei teorii cu privire la locul în care se află Mojtaba Khamenei, în timp ce alții răspândesc zvonuri incredibile despre viața sa privată | adevarul.ro
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În căutarea ayatollahului invizibil: spionii au trei teorii cu privire la locul în care se află Mojtaba Khamenei, în timp ce alții răspândesc zvonuri incredibile despre viața sa privată

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Au trecut peste cinci luni de la moartea fostului lider suprem al Iranului, Ali Khamenei, ucis într-un atac aerian americano-israelian la Teheran, alături de o fiică, un nepot, ginerele și nora sa. Printre răniți s-a numărat și fiul cel mare al lui Khamenei — și, așa cum avea să se dovedească, succesorul său — Mojtaba Khamenei, în vârstă de 56 de ani, care, potrivit agenției Reuters, ar fi suferit răni faciale grave și desfigurante, precum și o leziune semnificativă la unul sau ambele picioare.

Ayatollahul Mojtaba Khamenei
Ayatollahul Mojtaba Khamenei a primit porecla "Liderul de carton"/FOTO:Profimedia

Întrebarea care planează asupra Iranului de la instalarea sa în funcție, în circumstanțe extraordinare, pe 9 martie, este simplă: unde se află acum liderul suprem de facto al țării? Mandatul său a fost marcat, până acum, de absență, scrie The Daily Mail.

O tăcere prelungită

Mojtaba nu a apărut public după numirea sa, fapt explicabil parțial prin bombardamentele intense americane și israeliene care vizau zilnic conducerea iraniană. Însă el nu a difuzat nici măcar un mesaj video sau audio înregistrat — un prezentator al televiziunii de stat a citit o declarație atribuită lui, în timp ce pe ecran era afișată o fotografie statică a noului lider suprem.

Mojtaba a lipsit de la funeraliile tatălui său, desfășurate pe 4 iulie, regimul invocând "motive de securitate". De asemenea, el nu s-a adresat națiunii de sărbătoarea Nowruz, pe 20 martie, rupând o tradiție de 30 de ani, în care tatăl său susținea întotdeauna un discurs televizat de Anul Nou.

Săptămâna trecută, Washingtonul a reluat loviturile aeriene asupra unor obiective militare iraniene, după ce Corpul Gărzilor Revoluționare Islamice (IRGC) a atacat petroliere care tranzitau Strâmtoarea Hormuz. Președintele american Donald Trump a declarat că Statele Unite intenționează să lovească dur Iranul, folosind un limbaj vulgar.

Cu toate acestea, tăcerea din jurul lui Mojtaba continuă. Un fost oficial Mossad, actualmente afiliat Centrului din Ierusalim pentru Securitate și Afaceri Externe (JCFA), a declarat că este "extrem de discutabil" dacă Mojtaba Khamenei mai este în viață sau funcționează la capacitate deplină. Sursa a subliniat că absența acestuia de la funeraliile tatălui său este semnificativă, având în vedere că, în tradiția șiită și cultura iraniană, participarea la funeraliile părintelui reprezintă o datorie sacră — iar frații săi, aflați în vârful ierarhiei regimului, au fost prezenți.

Astfel, un stat aflat la limita capacităților nucleare, în plin război, este condus — cel puțin teoretic — de un bărbat pe care nimeni nu l-a mai văzut în public.

Trei ipoteze privind locul unde s-ar afla

Surse americane susțin că, dacă mai este în viață, Mojtaba s-ar afla într-o locație extrem de securizată, probabil subterană — de la tuneluri sub Teheran până la un buncăr lângă orașul sfânt Qom. O sursă occidentală din domeniul securității a precizat că, în ciuda a cinci luni de bombardamente susținute, serviciile de informații operează pe premisa că regimul iranian dispune în continuare de mai multe adăposturi subterane sigure.

Trei teorii principale circulă în prezent:

Prima teorie, considerată puțin probabilă, susține că Mojtaba se află undeva în Iran, coordonând activitatea de conducere din ascunzătoare, dar prea grav rănit pentru a apărea public. Aceasta este versiunea vehiculată de oficiali iranieni de rang înalt. Într-un material video publicat pe 21 iulie de presa de stat, președintele Masoud Pezeshkian a afirmat că starea lui Mojtaba se ameliorează și că interacțiunea cu liderul suprem crește de la o zi la alta.

A doua teorie susține că acesta s-ar fi refugiat în Rusia, țară cu o îndelungată tradiție de a oferi adăpost unor lideri autoritari aflați în dificultate — precum fostul președinte sirian Bashar al-Assad, stabilit într-o vilă de lux în cartierul select Rubliovka din Moscova. Autorul articolului consideră însă această variantă puțin plauzibilă.

A treia teorie, apreciată drept cea mai probabilă, susține că Mojtaba se află într-o stare gravă, posibil în comă, fiind incapabil să își îndeplinească atribuțiile de bază. Potrivit postului saudit Al-Hadath, declarațiile atribuite lui ar fi redactate de fapt de Ahmad Vahidi, comandantul-șef al IRGC, împreună cu alți generali.

"Liderul de carton"

Dacă mai este în viață, Mojtaba ar fi evitat telefoanele și computerele timp de aproximativ cinci luni. Absența sa i-a adus o poreclă ironică: "Liderul de carton" — după ce a circulat zvonul că un panou de carton la scară naturală ar fi fost folosit în locul său la un miting al regimului, generând un videoclip viral realizat cu inteligență artificială.

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Reacția regimului nu a făcut decât să agraveze suspiciunile: presa de stat a difuzat materiale generate prin inteligență artificială, în care Mojtaba apărea rostind discursuri, alături de tatăl său decedat sau îmbrățișând amintirea comandantului IRGC ucis, Qasem Soleimani. Aceste imagini sintetice au determinat mulți iranieni să concluzioneze că, dacă regimul ar fi deținut imagini autentice cu liderul lor, nu ar mai fi avut nevoie să le fabrice, notează  The Daily Mail.

Vânătoarea "la modul clasic"

În lipsa unor urme digitale, vânătoarea se bazează acum aproape exclusiv pe informații umane ("Humint"). O sursă occidentală din domeniul securității a explicat că strategia are sens, având în vedere că Mossad a reușit anterior să pirateze camerele de trafic din Teheran pentru a urmări deplasările gărzilor de corp ale fostului lider — motiv pentru care, în acest caz, tehnologia nu mai este de ajutor și devine necesară o abordare de tip "vechea școală".

Mossad se bazează, potrivit sursei citate, pe rețelele sale consacrate de agenți din interiorul Iranului — rețele care s-au dovedit esențiale de-a lungul deceniilor, de la asasinarea unor oameni de știință nucleari iranieni până la localizarea unor situri de rachete și facilități ascunse ale regimului. Sursa a precizat că obiectivul actual nu este eliminarea lui Mojtaba, ci doar confirmarea faptului că acesta este în viață.

Dacă mai trăiește, se estimează că Mojtaba comunică prin bilețele scrise, transmise printr-un lanț de curieri în care fiecare cunoaște doar veriga imediat anterioară și pe cea imediat următoare — un sistem comparat de oficiali Mossad cu metoda folosită de Osama bin Laden pentru a evita serviciile americane de informații. Potrivit sursei, dacă Mojtaba este într-adevăr precaut să nu apară niciodată în timpul zilei, de teamă să nu fie identificat de sateliții de spionaj americani, acest comportament ar fi coerent, fiind considerat cea mai rapidă cale spre identificare și eliminare.

Puterea reală s-a mutat către IRGC

Indiferent de locul în care se află Mojtaba — el însuși un cleric de rang inferior, dar cu legături vechi cu IRGC, unde a activat încă din perioada războiului Iran-Irak (1980-1988) și apoi în roluri legate de informații, inclusiv în cadrul miliției paramilitare Basij — puterea reală din Iran a trecut, de fapt, către Corpul Gărzilor Revoluționare.

IRGC nu mai este doar o structură militară, ci un veritabil imperiu politic, economic și de informații, prezent în construcții, energie, sectorul bancar și telecomunicații, coordonând totodată rețeaua regională de proxy a Iranului. Fostul oficial Mossad citat descrie o schimbare fundamentală a centrului de putere de la Teheran, în favoarea unei "junte" formate din Vahidi și conducerea superioară a IRGC, alături de Mohammad Bagher Zolghadr, secretarul Consiliului Suprem de Securitate Națională, și alți lideri din structurile de securitate. Potrivit acestei surse, clerul a fost marginalizat sistematic, iar IRGC menține doar aparența că se subordonează lui Mojtaba, pentru a păstra o iluzie de continuitate.

Jurnalista Negar Mojtahedi, de la Iran International, atrage atenția că Iranul rămâne o societate marcată de rivalități interne între facțiuni. Alături de tabăra Vahidi/IRGC, se conturează și o facțiune diplomatico-guvernamentală, formată din ministrul de externe Abbas Araghchi și președintele Pezeshkian. Mojtahedi menționează că, într-un podcast recent, Araghchi ar fi afirmat că nu l-a întâlnit niciodată pe Mojtaba — o declarație pe care jurnalista o interpretează drept un semnal deliberat de distanțare, posibil motivat de incertitudinea privind consolidarea reală a puterii acestuia.

Cel mai probabil, după încheierea războiului, una dintre aceste facții va prelua controlul efectiv, chiar dacă ficțiunea conducerii lui Mojtaba va fi menținută. Mojtahedi observă că, dacă în trecut se vorbea despre o confruntare între tabăra conservatoare și cea reformistă, în prezent reformiștii au dispărut practic din peisaj, rămânând doar o luptă între diverse curente conservatoare.

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Indiferența populației

Potrivit Negarei Mojtahedi, memele generate prin inteligență artificială și afișele ironice de tip "persoană dispărută" cu chipul lui Mojtaba reflectă, dincolo de umor, o indiferență profundă a populației față de soarta liderului.

Aceeași indiferență pare să caracterizeze și reacția la zvonurile privind orientarea sexuală a lui Mojtaba, relatate inițial de New York Post în luna martie, care citau surse anonime din serviciile de informații americane și din Casa Albă — informații neconfirmate independent, potrivit cărora acesta ar fi avut o relație de lungă durată cu un angajat al gospodăriei familiei Khamenei, iar tatăl său ar fi avut rezerve legate de succesiune din acest motiv. Donald Trump a făcut referire ironică la aceste zvonuri.

Un locuitor al Teheranului, citat sub pseudonimul "Reza", a rezumat starea de spirit generală: indiferent dacă Mojtaba este viu sau mort, homosexual sau nu, regimul va continua să reprime populația în aceeași măsură, indiferent cine se află la conducere.

Vânătoarea occidentală pentru Mojtaba continuă, chiar dacă, în interiorul Iranului, puțini par dispuși să o ducă mai departe, conchide  The Daily Mail.

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