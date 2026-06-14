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Ciprian Ciucu acuză complot și trădare: „Au conspirat. Obiectivul este ruperea partidului”

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Ciprian Ciucu, prim-vicepreședintele PNL, a reacționat dur la anunțul lui Nicușor Dan privind desemnarea lui Adrian Veștea - liberal din tabăra lui Hubert Thuma - pentru funcția de premier, criticând lipsa de consultare a conducerii partidului și calificând situația drept un atac direct asupra liberalilor.

Ciprian Ciucu. FOTO Inquam / George Călin
Ciprian Ciucu. FOTO Inquam / George Călin

Într-un mesaj publicat pe Facebook, Ciucu susține că decizia a fost luată fără nicio informare prealabilă a liderilor PNL și vorbește despre o acțiune coordonată împotriva formațiunii:

„Conducerea statutară a Partidului Național Liberal nu a fost consultată, nici măcar întrebată cu privire la această nominalizare. Am aflat cu toții post-factum, când au început să sune telefoanele. Este un act de agresiune la adresa unui partid democratic, nemaintîntâlnit până acum, pe care cei care au complotat împotriva noastră în ultimele luni, l-au dus astăzi în cea mai agresivă fază a lui”.

Liderul liberal afirmă că discuțiile ar fi fost purtate anticipat fără implicarea oficială a partidului și sugerează existența unui plan de divizare a PNL.

„Au știut încă de săptămâna acesta, nu au spus nimic, au conspirat. De aceea, cei care ne vor cere să ducem trădarea mai departe, nu au venit la ședința BPN. Dl. Veștea fiind printre ei. Unul dintre obiective este ruperea PNL”, a mai spus Ciprian Ciucu

Prim-vicepreședintele PNL și-a exprimat încrederea că partidul va depăși momentul și avertizează asupra efectelor pe termen lung ale unor astfel de practici politice.

„Am încredere că Partidul Național Liberal nu se va face preș și va trece și acest test. România are nevoie de partide serioase, mature, care să nu se lase călcate în picioare. Modul acesta de a face politică se va întoarce împotriva acelora care fac politică în acest fel”, a scris Ciucu pe Facebook.

Cine este Adrian Veștea

Amintim că președintele Nicușor Dan l-a desemnat premier pe Adrian Veștea, prim-vicepreședinte al PNL și președinte al CJ Brașov, după retragerea lui Eugen Tomac.

În vârstă de 52 de ani, Veștea este economist, cu studii în contabilitate și management public, și expert contabil. Are o experiență administrativă îndelungată: a fost primar al orașului Râșnov (2004–2016), președinte al Consiliului Județean Brașov (2016–2023, respectiv din 2024) și ministru al Dezvoltării în perioada 2023–2024.

Membru PNL din 1994, acesta a fost implicat activ în viața partidului, susținând rămânerea liberalilor la guvernare în perioade-cheie.

Potrivit declarației de avere, familia Veștea deține mai multe terenuri, locuințe și economii în conturi și titluri de stat, iar veniturile provin din funcții publice și alte activități financiare.

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