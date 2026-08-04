Restricţii de circulaţie pe mai multe drumuri din țară din cauza Codului roșu de caniculă. Ce județe sunt afectate

Camioanele de mare tonaj nu vor putea circula marți pe drumurile din mai multe județe. Restricțiile au fost impuse din cauza valului de caniculă și a temperaturilor extreme prognozate în vestul țării.

Circulația autovehiculelor cu masa totală maximă autorizată mai mare de 7,5 tone este restricționată marți, 4 august, în intervalul 12:00-20:00, pe drumurile naționale, drumurile expres și autostrăzile din județele Satu Mare, Bihor, Arad și Timiș. Măsura a fost instituită de autorități ca urmare a avertizării meteorologice Cod Roșu de caniculă emisă de Administrația Națională de Meteorologie.

Potrivit Companiei Naționale de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR), restricțiile au fost impuse pentru protejarea sectoarelor de drum cu îmbrăcăminte bituminoasă și pentru prevenirea apariției unor deformații majore ireversibile ale carosabilului, care pot afecta stabilitatea straturilor rutiere în condiții de temperaturi extreme și trafic greu.

Interdicția este aplicată în baza prevederilor Ordonanței Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor și vizează vehiculele de mare tonaj care circulă pe rețeaua rutieră din județele aflate sub avertizare de caniculă.

Ce transporturi sunt exceptate

Totuși, măsura nu se aplică transporturilor considerate esențiale. Sunt exceptate, printre altele, transporturile de persoane, de animale vii și produse perisabile, carburanți, apă îmbuteliată și băuturi răcoritoare, produse alimentare, medicamente și echipamente de prim ajutor, precum și transporturile poștale, funerare, cele destinate intervențiilor în situații de urgență sau distribuției de apă și alimente în zone calamitate.

De asemenea, pot circula vehiculele utilizate pentru salubrizare, transporturile din cadrul Sistemului Garanție-Returnare (SGR), transporturile de produse provenite din exploatații agricole, cele militare implicate în exerciții multinaționale, precum și utilajele CNAIR și ale firmelor care execută lucrări de construcție, modernizare și întreținere a infrastructurii rutiere.

Cod roșu de caniculă în vestul țării

Amintim că un cod roșu de caniculă este în vigoare în județele Satu Mare, Bihor, Arad și Timiș, în intervalul 4 august, ora 10:00 - 5 august, ora 10:00. Meteorologii avertizează că valul de căldură se va menține la intensitate extremă, iar temperaturile vor fi comparabile cu recordurile absolute ale lunii august.

Maximele vor ajunge la 38-39 de grade în județul Satu Mare și la 39-41 de grade în Bihor, Arad și Timiș. Disconfortul termic va fi deosebit de accentuat, indicele temperatură-umezeală (ITU) va depăși pragul critic de 80 de unități, iar nopțile vor fi tropicale, cu temperaturi minime de 24-26 de grade, cele mai ridicate valori fiind estimate în zona deluroasă a Crișanei.

De asemenea, ANM a emis și un cod portocaliu de caniculă pentru Maramureș, sudul Banatului, cea mai mare parte a Transilvaniei, nord-estul Moldovei și sud-vestul Olteniei, unde temperaturile maxime vor urca până la 39 de grade, iar nopțile vor rămâne tropicale. Totodată, un cod galben este în vigoare pentru Muntenia, Dobrogea, cea mai mare parte a Moldovei și Olteniei, precum și pentru estul și sud-estul Transilvaniei, unde sunt prognozate temperaturi de 31-38 de grade, caniculă pe arii extinse și un disconfort termic ridicat.