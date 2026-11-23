Fostul președinte al PNL Valeriu Stoica avertizează liberalii și USR că o eventuală asociere cu AUR pentru depunerea sau susținerea unei moțiuni de cenzură împotriva Guvernului le-ar putea compromite șansele electorale din 2028. În opinia sa, această posibilitate face ca asumarea răspunderii Guvernului pentru buget să fie o variantă viabilă.

Valeriu Stoica avertizează PNL și USR să nu se alieze cu AUR Foto: Inquam Photos

Valeriu Stoica a explicat că o moțiune de cenzură ar presupune o asociere între PNL, USR și AUR, pe care o consideră improbabilă în acest moment.

„Cum bine știm, cine își asumă răspunderea poate să întâmpine o moțiune de cenzură. Da, dar în momentul de față este imposibilă o moțiune de cenzură, pentru că asta ar însemna asocierea între PNL, USR și AUR. Or, cred că o asemenea asociere în acest moment este imposibilă”, a declarat fostul lider liberal la Digi24.

Avertisment pentru PNL și USR: asocierea cu AUR le-ar putea afecta șansele în 2028

Fostul președinte al PNL a atras atenția asupra consecințelor politice pe care le-ar putea avea o eventuală colaborare a celor două partide cu AUR pentru demiterea Guvernului.

„AUR a transmis deja: «Putem să fim parteneri cu PNL și cu USR în formarea guvernului. Ei pot să fie, au fost parteneri și cu PSD. Dar dacă PNL și USR ar face greșeala să fie, în ghilimele, parteneri la moțiunea de cenzură cu AUR, și-ar compromite toate șansele pentru 2028»”, a afirmat Valeriu Stoica.

Acesta a explicat că asumarea răspunderii Guvernului pentru buget este, în actualul context parlamentar, o soluție pragmatică, însă nu ar trebui transformată într-o practică pentru toate proiectele importante.

„Nu înseamnă însă că guvernul Luca Niculescu va putea să abuzeze în continuare și să recurgă la această formulă ori de câte ori sunt proiecte de lege importante”, a adăugat fostul lider liberal.

Stoica a mai spus că adoptarea bugetului reprezintă principala probă pentru Guvern în următoarele șase luni și că trecerea acestui moment ar putea face posibilă menținerea Executivului până în 2028.