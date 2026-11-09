Vicepreședintele PNL cere o alianță cu USR pentru alegerile din 2028: pe cine propune candidat comun

Vicepreședintele PNL Alexandru Muraru susține că liberalii și USR trebuie să formeze o alianță pentru alegerile din 2028, avertizând că participarea separată în competiția electorală ar putea avantaja PSD și AUR. Liberalul îl consideră pe Ilie Bolojan principalul lider în jurul căruia s-ar putea coagula o forță politică reformistă.

Vicepreședintele PNL Alexandru Muraru Foto: Facebook

Într-un mesaj publicat pe Facebook, Alexandru Muraru afirmă că moțiunea de cenzură prin care a fost demis Guvernul Bolojan a clarificat raporturile dintre partidele politice și a arătat că PSD și AUR pot colabora atunci când au un obiectiv comun.

„PSD și AUR, două partide care se declarau adversari, au votat împreună pentru căderea Guvernului Bolojan. De atunci, pentru mine lucrurile sunt foarte clare. În 2028, românii vor avea de ales între trei drumuri”, a scris vicepreședintele PNL.

Acesta descrie AUR drept un partid extremist, despre care susține că ar putea îndepărta România de Uniunea Europeană, în timp ce PSD este criticat pentru modul în care a guvernat țara și pentru alianțele politice pe care le-a făcut de-a lungul timpului.

„AUR nu este un partid de opoziție. Este un partid extremist, care trăiește din furie și nu are nimic de oferit în afară de ea. Un partid care ne-ar scoate mâine din Uniunea Europeană și ne-ar rupe de lumea civilizată. AUR ne-ar trimite înapoi în întuneric. Ar fi un reset complet al democrației, așa cum o cunoaștem astăzi. Cu PSD ne-am lămurit. Un partid născut din rămășițele comuniste, care a ținut România în sărăcie aproape 30 de ani de guvernare neîntreruptă”, a afirmat Muraru, acuzând formațiunea că a apelat la o alianță cu AUR pentru a înlătura un premier care a încercat să elimine privilegiile.

Alexandru Muraru îl vede pe Ilie Bolojan liderul unei alianțe PNL-USR

În opinia liberalului, singura alternativă politică la PSD și AUR ar fi o alianță între PNL și USR, construită în jurul unui proiect de reformă și al lui Ilie Bolojan.

„O alianță PNL–USR este singura alternativă serioasă la AUR. Este singura cale prin care putem izola PSD. Și este singura forță politică care poate face reformele pe care România le amână de trei decenii”, a transmis Alexandru Muraru.

Acesta consideră că Ilie Bolojan are capacitatea de a atrage un electorat reformist dincolo de granițele PNL și de a reuni și alte formațiuni politice care susțin o Românie europeană.

Vicepreședintele PNL avertizează că două candidaturi separate ale liberalilor și ale USR la alegerile din 2028 ar putea favoriza PSD și AUR.

„Două candidaturi separate ale PNL și USR în 2028 ar fi un cadou garantat pentru PSD și pentru extremiști. Orgoliile individuale trebuie lăsate deoparte. Fiecare procent pierdut din cauza actelor de vanitate ar deveni un mandat pentru Grindeanu sau Simion”, a susținut Muraru.

De asemenea, liberalul anticipează și o serie de atacuri împotriva proiectului politic, afirmând că ar putea apărea presiuni instituționale și sondaje de opinie menite să descurajeze electoratul reformist.

„Vor exista piedici din partea instituțiilor controlate de PSD și presiuni dinspre acea parte a justiției aservite acelorași interese. În paralel vor apărea sondaje de opinie cu cifre manipulate, menite să arate că alianța nu are tracțiune și să descurajeze electoratul reformist. Intensitatea acestor atacuri va fi, de fapt, cea mai bună măsură a șanselor reale ale alianței”, a spus Muraru.

La finalul postării, Alexandru Muraru face apel la unitatea celor două partide.

„PSD și AUR au arătat că se pot uni pentru a opri reforma. PNL și USR trebuie să arate acum că se pot uni pentru a o duce la capăt”, a conchis vicepreședintele PNL.