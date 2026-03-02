USR îl cheamă pe ministrul Agriculturii, Florin Barbu, în Parlament, la Ora Guvernului. Propunerea care a atras critici

Șeful senatorilor USR, Ştefan Pălărie, a anunţat, luni, că USR îl cheamă în plenul Senatului, la Ora Guvernului, pe ministrul Agriculturii, Florin Barbu, pe care îl acuză că a plagiat un proiect de lege al AUR privind plafonarea produselor din supermarket care sunt marcă proprie.

„Ne dorim să înţelegem dacă, atunci când domnia sa a decis să plagieze un proiect de lege al celor de la AUR, ce stranie coincidenţă, de parcă ar fi într-o formă de coaliţie sau colaborare, şi să propună o năstruşnicie fără seamăn şi anume plafonarea produselor din supermarket care sunt marcă proprie, într-un mecanism care ar avea ingerinţe clare într-una, atenţie, din cele mai mari pieţe de produse, nu doar din România, cât şi din Europa, întrebarea este dacă domnia sa a avut un punct de vedere oficial al Guvernului sau al Agenţiei pentru Protecţia Consumatorului”, a declarat Ştefan Pălărie, liderul senatorilor USR, la Parlament.

În privința miniștrilor USR chemați de PSD în Parlament, Ștefan Pălărie a susținut că „pare stranie luarea în vizor a tuturor miniștrilor USR”.

Propunerea făcută de Ministrul Florin Barbu

Ministrul Agriculturii, Florin Barbu, a propus Comisiei Europene ca mărcile proprii ale marilor magazine să nu reprezinte mai mult de 20% din totalul produselor la raft, pentru a nu descuraja produsele locale.

Măsura apare și într-un proiect de lege depus de parlamentarii AUR în octombrie 2025.

Potrivit Digi24, ministrul neagă că ar fi copiat un alt proiect și susține că măsura este una benefică. „Vedem în magazinul de retail că litrul de lapte marcă proprie este 5 lei, iar brandul românesc este 10 lei. Asta înseamnă că adaosul comercial pentru brandul românesc este foarte mare. Dacă se citeau cu atenție declarațiile mele și solicitările mele de modificare a Directivei 633 privind practicile comerciale neloiale, se observa că am cerut ca, pe fiecare categorie de produs, adaosul comercial să fie același. Atâta timp cât se vinde un produs marcă proprie cu 5 lei, iar producătorul are preț de 10 lei, eu nu cred că este un lucru bun și sănătos”, a spus ministrul.