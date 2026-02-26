România e pe cale să-şi recapete statutul de „grânar al Europei”, susţine ministrul Agriculturii. „Nimeni nu ne mai poate bate la nivelul UE”

Ministrul Agriculturii, Florin Barbu, susține că investițiile masive în infrastructura de irigații au readus România în poziția de „grânar al Europei”.

În cadrul unui interviu pentru DCNews, ministrul Agriculturii, Florin Barbu, a declarat joi, 26 februarie, că România a revenit la statutul de „grânar al Europei”, afirmând că dezvoltarea accelerată a infrastructurii de irigații reprezintă principalul argument pentru această poziționare.

Potrivit ministrului, în prezent, aproximativ 1,6 milioane de hectare au fost reabilitate în sistemul de irigații, prin investiții realizate atât din bugetul de stat, cât și cu sprijin european. O parte a infrastructurii principale a fost finanțată prin scheme de ajutor de stat, în timp ce organizațiile de udători au beneficiat de fonduri europene dedicate infrastructurii secundare, ceea ce a creat premisele unei producţii la porumb care ar poziţiona România pe primul loc în Uniunea Europeană.

„Având în vedere că în momentul de față am ajuns la 1,6 milioane de hectare reabilitate în sistemul de irigații, o parte componentă din infrastructura principală de irigații a fost finanțată cu scheme de ajutor de stat, cu bani de la bugetul de stat. Complementar, am avut o discuție la nivelul Comisiei Europene și organizațiile de udători au primit un sprijin de 1,5 milioane de euro pe infrastructura secundară de irigații”, a declarat Florin Barbu, explicând că banii au fost folosiţi pentru achiziția de echipamente moderne, precum pivoți și alte sisteme utilizate direct de fermieri.

„Sprijinul a fost de 1,5 milioane de euro, fără cofinanțare, inclusiv TVA-ul era eligibil prin proiect. Lucrul acesta a dus ca în momentul de față România să aibă 1,6 milioane de hectare irigate în cultura de porumb”, a precizat el.

Primul loc în Europa la producţia de porumb

Florin Barbu a oferit și o estimare privind impactul irigațiilor asupra producției agricole, în special la porumb, una dintre cele mai importante culturi din România. Potrivit acestuia, de pe aproximativ un milion de hectare de porumb irigat, producția ajunge la 13-14 milioane de tone, în timp ce suprafețele neirigate, care depășesc 1,2 milioane de hectare, au o medie de 6-7 tone la hectar, ceea ce adaugă aproximativ 7 milioane de tone. În aceste condiții, România ar putea atinge în viitor o producție totală de 18-19 milioane de tone de porumb, nivel pe care ministrul îl consideră imposibil de egalat de alte state membre.

„Asta înseamnă că, în perioada următoare, România poate produce aproape 18–19 milioane de tone de porumb. Nimeni la nivelul Uniunii Europene nu poate produce această cantitate”, a afirmat Barbu.

În cadrul intervenției, ministrul a sugerat că dezvoltarea accelerată a sistemului de irigații și performanțele agricole ale României au generat și reacții critice sau presiuni. Întrebat dacă există nemulțumiri legate de aceste rezultate, Florin Barbu a răspuns afirmativ, indicând că unele reacții ar fi motivate de progresul rapid al sectorului agricol românesc.

„Din punctul meu de vedere, da, și să știți că tot ceea ce se întâmplă și toate presiunile puse pe mine ca ministru al Agriculturii, și mă refer aici la sistemul de irigații, eu cred că deranjează foarte mult că România a ajuns la această performanță”, a spus acesta.

În acelaşi context, ministrul Agriculturii a punctat faptul că obiectivul Guvernului este ca până în anul 2027 suprafața irigată să ajungă la 2,7 milioane de hectare, prag pe care ministrul îl consideră decisiv pentru transformarea României într-un lider agricol incontestabil în Uniunea Europeană.

„În momentul de față România a devenit grânarul Europei, așa cum a fost, dar cu 2,7 milioane de hectare în sistemul irigat nimeni nu ne mai poate bate la nivelul UE”, a concluzionat Florin Barbu.