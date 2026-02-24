search
Marți, 24 Februarie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

Ministrul Agriculturii cere limită de maximum 20% din totalul mărfurilor pentru mărcile proprii din supermarketuri

0
0
Publicat:

Ministrul Agriculturii, Florin Barbu, a cerut marți la Bruxelles impunerea unei limite de maximum 20% din totalul mărfurilor pentru mărcile proprii din supermarketuri, precum şi stabilirea unui adaos comercial similar sau identic pentru aceeaşi gamă de produse.

Linia cu casele dintr-un supermarket
Ministrul Agriculturii cere limită pentru mărcile proprii din supermarketuri. Foto arhivă

În cadrul discuţiilor, ministrul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, Florin Barbu a salutat revizuirea Directivei privind practicile comerciale neloiale şi a subliniat importanţa consolidării poziţiei fermierilor şi a micilor furnizori în lanţul agroalimentar. Ministrul a arătat că deşi aplicarea Directivei 633/2019 a îmbunătăţit relaţiile contractuale, încă există practici care afectează veniturile fermierilor, precum refacturarea, rabaturile şi remizele impuse, dar şi limitarea accesului la raft şi extinderea excesivă a mărcilor proprii ale marilor reţele comerciale (...) Astfel, Florin Barbu a propus în cadrul Consiliului AgriFish, în prezenţa comisarului european pentru Agricultură şi Alimentaţie şi a miniştrilor din statele UE, patru măsuri pentru eliminarea practicilor comerciale neloiale: limitarea mărcilor proprii ale retailerilor la maximum 20% din volumul realizat, stabilirea unui adaos comercial similar sau identic pentru aceeaşi gamă de produse, eliminarea refacturării remizelor şi a rabaturilor abuzive şi reglementarea clară a discounturilor pentru a preveni vânzarea sub costul de producţie", a informat Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale (MADR).

Potrivit sursei citate, oficialul MADR a evidenţiat necesitatea instituirii unor instrumente suplimentare pentru o distribuţie echitabilă a valorii adăugate pe lanţul agroalimentar, cu respectarea regulilor pieţei unice şi a principiului proporţionalităţii. Totodată, în viziunea demnitarului român, accesul echitabil la piaţă al producătorii locali este prioritar pentru securitatea alimentară şi diversitatea economică a Uniunii Europene.

Introducerea acestor măsuri este esenţială pentru echilibrarea pieţei şi facilitarea accesului producătorilor şi fermierilor noştri la rafturile marilor reţele comerciale", a declarat Florin Barbu.

În acelaşi timp, oficialul a semnalat situaţia dificilă a sectorului cărnii de porc la nivel naţional şi european, afectat de scăderi semnificative ale preţurilor la carcase şi porci vii, începând din octombrie 2025.

Cauzele principale sunt reprezentate de taxele impuse de China asupra importurilor din UE, restricţiile la export generate de Pesta Porcină Africană şi nerecunoaşterea regionalizării de către ţările terţe importatoare. În contextul costurilor ridicate de producţie şi al pierderilor financiare majore pentru fermieri, România a solicitat Comisiei Europene acordarea unor ajutoare excepţionale pentru sprijinirea sectorului suin, conform prevederilor europene privind intervenţia în caz de perturbări ale pieţei", a informat MADR.

Potrivit ministrului de resort, în România, pierderile fermierilor variază între 35 şi 40 de euro pentru fiecare porc sacrificat.

Reprezentanţii ministerului subliniază faptul că, prin participarea activă la reuniunile Consiliului AgriFish, România susţine interesele fermierilor şi producătorilor autohtoni la nivel european, promovând soluţii concrete pentru protejarea viabilităţii fermelor şi consolidarea securităţii alimentare. 

Economie

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
O femeie din SUA a fost dată dispărută în urmă cu 24 de ani. Acum a fost găsită, dar nu vrea să ia legătura cu familia
digi24.ro
image
Premierul Ilie Bolojan, nemilos cu miniștrii care vor pierde bani din PNRR: ”Revocări din funcție”
stirileprotv.ro
image
Cum se traduce discursul lui Nicușor Dan de la Consiliul pentru Pace. Cristoiu: De aici vine perversitatea
gandul.ro
image
Începe războiul în instanță pentru moștenirea lui Mihai Șora, la trei ani de la moartea filosofului! Ce revendică fiii academicianului de la văduva acestuia
mediafax.ro
image
Lovitura dată de cea mai bogată româncă, cu o avere de 800 de milioane de dolari. A semnat cu soția lui Leo Messi
fanatik.ro
image
De la jurist în Ucraina la bonă și menajeră în România. „Poți să fii o menajeră, dar asta nu înseamnă că nu ești om cu studii sau că ești mai prejos de cineva”
libertatea.ro
image
„Nu trage, fac orice!” Mărturii din armata lui Putin: soldați ruși executați, torturați sau trimiși fără arme pe front
digi24.ro
image
Decizie șoc luată de Floyd Mayweather, după ce s-a aflat că este falit și nu mai are bani nici pentru serviciile de salubritate
gsp.ro
image
Neverosimil: imaginile cu Donald Trump fac înconjurul lumii
digisport.ro
image
Zelenski, anunț surprinzător: „Suntem pregătiți pentru compromisuri!” / Condiția impusă de Ucraina
stiripesurse.ro
image
Adriana Bahmuţeanu face acuzaţii grave în dosarul de proxenetism în salonul de masaj erotic lângă care locuiește
antena3.ro
image
Ei sunt morții din accidentul din Brăila. Șoferul vinovat s-a răsturnat cu mașina în același loc acum o lună
observatornews.ro
image
Revin ninsorile în România! Avertismentul ANM: cod galben și portocaliu de viscol în aceste județe
cancan.ro
image
Casa de Pensii publică lista indemnizațiilor și a pensiilor pentru care are bani. Ce drepturi nu se acordă?
newsweek.ro
image
FOTO. Renegatul lui Gigi Becali și-a părăsit soția și s-a cuplat cu ispita de la Insula Iubirii
prosport.ro
image
Poate angajatorul să îți citească e-mailul de serviciu după ce pleci din firmă? Ce spune legea în România
playtech.ro
image
Adrian Porumboiu scoate scheleții din dulap: „Radu Petrescu a trântit un meci. Trebuia exclus pe viață!”. Istvan Kovacs, în „corpul de balet” al lui CFR Cluj. Exclusiv
fanatik.ro
image
UE somează România, la pachet cu alte țări europene, să își modernizeze rețelele electrice. Ce trebuie să facem urgent pentru a evita pierderi de zeci de miliarde de euro
ziare.com
image
”Simeone îl înlocuiește pe Chivu la Inter”. S-a aflat adevărul: semnează în vară
digisport.ro
image
În Europa a fost descoperit cel mai mare lac subteran din lume: e foarte bogat în minerale și e la peste 100 m adâncime
stiripesurse.ro
image
DOAMNE FEREȘTE, în ce hal au putut să moară! Marius și Daniel se întorceau spre casă atunci când mașina lor a... Vezi mai mult
kanald.ro
image
Cătălina și Dan sunt cei doi soți care au murit în cumplitul accident din Brăila! Fetița lor, de doar 6 anișori, va crește fără părinți
wowbiz.ro
image
BREAKING NEWS! Se cere ARESTAREA lui Bolojan! Este acuzat de abuz în serviciu!
romaniatv.net
image
Moscova, mesaj la patru ani de război! Acuzații nucleare pentru Occident
mediaflux.ro
image
Decizie șoc luată de Floyd Mayweather, după ce s-a aflat că este falit și nu mai are bani nici pentru serviciile de salubritate
gsp.ro
image
Ce a pățit un vlogger danez în timp ce făcea autostopul la noi în țară: „Tot ce ați auzit despre România e greșit”
actualitate.net
image
S-a născut «copilul-minune». Bebelușul a fost purtat într-un uter transplantat de la o femeie decedată
actualitate.net
image
Pensii mai mari de la 1 iulie 2026. E vorba de românii care au lucrat în această țară din Europa
click.ro
image
Top 3 zodii fericite până în aprilie. Trăiesc cea mai frumoasă perioadă, au fost binecuvântate de Divinitate
click.ro
image
Cum se gătesc oladiile, preferatele Annei Lesko. Preparatul este de origine rusească și te va face să te lingi pe degete
click.ro
Prințul Andrew Charles jpg
”Neața, imbecililor!” Andrew, profilul grobianului clasic, abuzator toată viața sa. Cum îi saluta pe angajați la Palat
okmagazine.ro
Jennifer Lopez foto Instagram jpg
„Am fost întotdeauna noi trei”. Omagiul adus de Jennifer Lopez gemenilor ei de 18 ani
clickpentrufemei.ro
Afișul oficial al filmului „La răscruce de vânturi” face o trimitere directă, din punct de vedere vizual, la filmul clasic “Pe aripile vântului”
„La răscruce de vânturi” - Un roman clasic între ecranizări vechi și noi
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Desertul favorit al Elenei Ceaușescu. Folosea o rețetă secretă de fiecare dată: „Mi-a arătat de la A până la Z”
image
Pensii mai mari de la 1 iulie 2026. E vorba de românii care au lucrat în această țară din Europa

OK! Magazine

image
Regele Spaniei a pus ochii pe fosta Primă Doamnă a Argentinei? Ce a apărut în presa sud-americană?

Click! Pentru femei

image
„În sfârșit, înțeleg sexul!” Cântăreața Hillary Duff a avut numai experiențe neplăcute până acum!

Click! Sănătate

image
Două semne de avertizare ale demenței care pot apărea noaptea