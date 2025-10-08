Un parlamentar AUR solicită informații cu privire la starea de sănătate a lui Nicușor Dan: „A manifestat un comportament cel puțin neobișnuit”

Parlamentarul AUR Cristian Vântu solicită informații privind starea de sănătate a președintelui Nicușor Dan, invocând „comportamentul cel puțin neobișnuit” al șefului statului, din cauza căruia, spune el, „o parte semnificativă a populației își exprimă îngrijorarea cu privire la capacitatea acestuia de a-și exercita mandatul”.

„Având în vedere că, în cursul săptămânii trecute, Președintele României a manifestat, în mai multe ocazii publice, un comportament cel puțin neobișnuit, iar o parte semnificativă a populației își exprimă, în spațiul public și pe rețelele de socializare, îngrijorarea cu privire la capacitatea acestuia de a-și exercita mandatul în condiții optime, consider că Parlamentul are dreptul și datoria să clarifice această situație”, a afirmat Cristian Vântu.

De aceea, parlamentarul a depus miercuri, 8 octombrie, o adresă către Președintele Senatului, prin care îi solicită:

„1. să ceară informații relevante de la Administrația Prezidențială, Ministerul Sănătății și Institutul Național de Medicină Legală cu privire la starea de sănătate a domnului Dan Nicușor, în calitate de titular al funcției de Președinte al României, strict în limitele permise de lege și cu respectarea deplină a confidențialității datelor medicale;

2. în măsura în care din aceste informații ar rezulta imposibilitatea temporară, din motive medicale, de exercitare a atribuțiilor, să sesizeze Curtea Constituțională a României (CCR) pentru constatarea existenței împrejurărilor care justifică interimatul în exercitarea funcției de Președinte al României, potrivit art. 146 lit. h) din Constituție și art. 44–45 din Legea nr. 47/1992.

3. în ipoteza în care din documentația transmisă ar rezulta imposibilitatea definitivă de exercitare a mandatului de președinte al României, să solicite CCR constatare vacanței funcției, potrivit art. 44 alin. (2) din Legea nr. 47/1992 coroborat cu art. 97 din Constituție.

Acest demers nu este unul partizan, ci unul de răspundere instituțională, întreprins în interesul continuității funcțiilor statului, al transparenței și al încrederii publice”.

Speculațiile vin după mai multe erori de protocol din ultima vreme, cum ar fi cea în care Nicușor Dan nu a știut dacă trebuie să se fotografieze sau nu cu regele și regina Danemarcei, alături de președintele Emmanuel Macron.

Președintele României așteaptă ca oficialul francez Emmanuel Macron să schimbe și saluturile. Ulterior, Dan ezită să se apropie pentru realizarea fotografiei de grup, dar este invitat cu politețe de regina Maria a Danemarcei.

Cu toate acestea, au existat și critici, mulți invocând lipsa de pregătire a președintelui României și a echipei sale. Expertul în securitate și politici de apărare Hari Bucur Marcu a comentat momentul de la Timișoara, unde șeful statului a încurcat protocolul în fața gărzii de onoare și a fost readus pe poziție de către SPP.

În opinia sa, problema nu este ezitarea de câteva secunde, ci lipsa de pregătire a preşedintelui şi imaginea de „marionetă dezarticulată, mânuită de niște sforari cu rele intenții”.

Simion, un nou derapaj: „V-am spus că este autist și nu m-ați crezut”

Nu este prima dată când un membru AUR se leagă de sănătatea președintelui țării. Liderul partidului, George Simion, a lansat un nou derapaj grav sâmbătă, 4 octombrie, la adresa președintelui Nicușor Dan, într-o postare pe Facebook.

„V-am spus că este autist și nu m-ați crezut. Ați crezut în cei care spuneau că vor doborî euro și întreaga economie, că vor scoate România din UE și NATO. Puteam să fim ca Polonia, dar acum suntem de râsul lumii…”, a afirmat George Simion, pe Facebook.

O ieșire asemănătoare a avut acesta și în timpul campaniei din al doilea tur al prezidențialelor, atunci când se afla la Bruxelles, moment în care o jurnalistă de la ProTV i-a cerut să detalieze programul vizitei sale.

„Sigur, am trimis un comunicat de presă, cum se face. Aveți un candidat pe care îl susțineți, e autist, săracu’!”, a spus acesta.