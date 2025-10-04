George Simion, un nou derapaj la adresa președintelui Nicușor Dan: „V-am spus că este autist și nu m-ați crezut”

Liderul AUR, George Simion, a lansat sâmbătă, 4 octombrie, a avut un nou derapaj grav la adresa primarului general al Capitalei, Nicușor Dan, într-o postare pe Facebook. „V-am spus că este autist și nu m-ați crezut”, a spus el.

Simion a criticat mai multe decizii politice ale edilului, susținând că alegerea sa ar fi afectat imaginea României pe plan internațional.

„V-am spus că este autist și nu m-ați crezut. Ați crezut în cei care spuneau că vor doborî euro și întreaga economie, că vor scoate România din UE și NATO. Puteam să fim ca Polonia, dar acum suntem de râsul lumii…”, a afirmat George Simion, pe FB.

Nu este prima dată când Simion are astfel de ieșiri la adresa președintelui Nicușor Dan.

O ieșire asemănătoare a avut acesta și în timpul campaniei din al doilea tur al prezidențialelor, atunci când se afla la Bruxelles, moment în care o jurnalistă de la PRO TV i-a cerut să detalieze programul vizitei sale.

„Sigur, am trimis un comunicat de presă, cum se face. Aveți un candidat pe care îl susțineți, e autist, săracu’!”, a spus acesta.

Ulterior, Simion și-a cerut scuze față de persoanele neurodivergente, spunând că nu a fost atent și ar fi trebuit să îl numească pe contracandidatul său „securist, nazist, marxist, coldist și soroșist”.