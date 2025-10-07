Nicușor Dan cere încetarea focului și eliberarea ostaticilor, la doi ani de la atacurile Hamas asupra Israelului

Președintele Nicușor Dan a transmis luni un mesaj pe platforma X, la doi ani de la atacurile sângeroase comise de Hamas împotriva Statului Israel. Șeful statului a reafirmat solidaritatea României cu victimele și familiile afectate de violențele din 2023.

„Suntem solidari cu toate victimele și familiile acestora, împărtășind durerea lor”, a declarat președintele. El a subliniat că România reiterează apelul pentru încetarea imediată a focului și eliberarea necondiționată a tuturor ostaticilor, precum și pentru asigurarea livrării neîngrădite a ajutorului umanitar către civilii din Fâșia Gaza.

Nicușor Dan a mai precizat că România salută reluarea negocierilor de pace, pe baza cadrului inițiativei de pace a fostului președinte american Donald Trump.