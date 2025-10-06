Toți oamenii președintelui. Cine sunt cei care îl vor sfatui pe Nicușor Dan în cele mai importante decizii ce privesc România

Cei peste 20 de consilieri ai președintelui Nicușor Dan provin, în mare parte, din cercul său apropiat: foști colegi din Uniunea Salvați Bucureștiul (USB), angajați ai Primăriei Capitalei sau colaboratori politici din trecut. Lista este completată de câțiva consilieri cu experiență în administrația prezidențială, precum și de specialiști în domenii-cheie precum economie, apărare sau drept.

Marius Lazurcă

Marius Lazurcă este numit consilier prezidențial pe politică externă începând cu 6 octombrie 2025. El și-a început cariera diplomatică în 2006, fiind numit ambasador al României la Sfântul Scaun și la Ordinul Suveran Militar de Malta. Între 2010 și 2016 a fost ambasador al României în Republica Moldova. Din 2016 până în 2020 a fost ambasador în Ungaria. Din 2021 a ocupat funcția de ambasador al României în Mexic și în țările din America Centrală, fiind rechemat în țară în septembrie 2025. În spațiul public s-a vehiculat că va fi propus la conducerea Serviciului Român de Informații Externe (SIE).

Lazurcă În 1996 a absolvit Facultatea de Litere a Universității de Vest din Timișoara, specializându-se în limba și literatura română și franceză, apoi a urmat un master și un doctorat la Université Paris IV – Sorbonne.

Valentin Naumescu

Valentin Naumescu este numit consilier prezidențial pentru afaceri europene începând cu 1 noiembrie 2025. El este profesor universitar la UBB Cluj, fost secretar de stat în MAE și conduce un ONG care a lansat în premieră în decembrie 2024 invitația ca Nicușor Dan să fie candidat la prezidențiale, think tank-ul Inițiativa pentru Cultură Democratică Europeană (ICDE). De asemenea, conduce Centrului EUXGLOB și a contribuit la programul prezidențial al președintelui Nicușor Dan.

Nu este la prima funcție în stat. În perioada 2005-2007, a fost secretar de stat în Ministerul Afacerilor Externe al României, iar între 2008-2012 a fost consul general al României la Toronto.

El are un doctorat în științe politice obținut în 2000 la UBB Cluj, și are studii de licență în Studii Europene (1994-1998) și Asistență Socială (1992-1996) la UBB Cluj, respectiv Medicină la UMF Cluj (1990-1996).

Ana-Maria Geană

Ana-Maria Geană este numită consilier de stat pentru românii de pretutindeni începând cu 6 octombrie 2025. Ea a mai fost consiliera lui Nicușor Dan la Primăria Capitalei, din ianuarie 2021 până în iulie 2023. Geană a fost și consilieră la cancelaria premierului, în perioada cabinetelor Cîțu și Ciucă.

Anterior, din 2019 până în 2021, a fost consilieră a șefului cancelariei premierului, în timpul cabinetelor conduse de Ludovic Orban și Nicolae Ciucă. Timp de un an, din decembrie 2018 până în decembrie 2019, a fost asistent al decanului Facultății de Administrare a Afacerilor în limbi străine.

În 2014, a fost, timp de 8 luni, intern la Administrația Prezidențială, pe social media. Geană are diplomă de licență în domeniul Științe politice și guvernământ și o diplomă de master în Relații Internaționale și Studii Europene, Științe Politice și Guvernământ.

Eugen Tomac

Eugen Tomac este consilier onorific pentru relația cu românii de pretutindeni. El a mai fost secretar de stat pentru românii de pretutindeni la Ministerul Afacerilor Externe și a avut implicări în facilitarea redobândirii cetățeniei pentru românii de peste hotare.

Este președinte al PMP, funcție pe care a reluat-o după o demisie anterioară în urma pierderii alegerilor parlamentare din 2020. În 2022 a recuperat conducerea partidului de la Cristian Diaconescu într-un Congres extraordinar. A fost anterior membru al PDL, în care s- înscris în 2008 și deținut funcţia de prim-vicepreşedinte al Organizaţiei PDL Diaspora (2008-2012). A demisionat din partid pe 19 iulie 2013, pentru a se înscrie în Fundaţia Mişcarea Populară, devenită Partidul Mişcarea Populară (PMP), unde avut și funcția de președinte executiv și vicepreședinte.

În perioada 2012-2020 a avut două mandate de deputat în Parlamentul României, iar din 2019 este deputat în Parlamentul European. Este la al doilea mandat, obținut pe listele fostei alianțe cu USR și Forța Dreptei.

Originar din comuna Babele (Oziornoe) din raionul Ismail, regiunea Odesa, aflată în sudul Basarabiei (azi Ucraina), Tomac și-a făcut studiile la București. A absolvit în 1999 Centrul „Eudoxiu Hurmuzachi” pentru românii de pretutindeni și Centrul de Studii Euro-Atlantice, Studii europene și euro-atlantice în 2003. Tot în 2003 a absolvit Universitatea din București, Facultatea de Istorie, în 2005 masterul „România în secolul XX”, iar în 2006 s-a înscris la doctorat la aceeaşi facultate.

Cosmin Soare

Cosmin Soare va fi consilier prezidențial pe probleme constituționale începând cu 1 noiembrie 2025. El lucrează la Casa de avocatură Leaua Damcali Deaconu Paunescu – LDDP, care a asistat juridic Primăria București în timpul conducerii lui Nicușor Dan.

A intrat în Baroul București pe 15 ianuarie 2013, după ce a absolvit Facultatea de Drept la Universitatea București (2008-2012) și un master în Drept privat la aceeași universitate (2012-2013). A urmat și un doctorat în Drept, în domeniul Patrimoniu cultural la Universitatea București (2017-2020), apoi unul în același domeniu la Universitatea din Lille (2019-2021).

Alexandru Ciurea

Alexandru Ciurea este consilier prezidențial pe probleme juridice. Ciurea este cel care a preluat restul mandatului lui Nicușor Dan în momentul demisiei din Parlament în 2020, după câștigarea primului mandat de primar al Capitalei. Astfel, a fost deputat USR în perioada 27 octombrie 2020 – 18 decembrie 2020.

El i-a fost consilier juridic lui Nicușor Dan în mai multe litigii, în perioada în care Nicușor Dan a fost primar general al Capitalei.

Alexandru Ciurea este absolvent al Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne.

Andrei Popovici

Andrei Popovici este consilier onorific pentru economie. El s-a regăsit în ultimii ani în managementul unor companii de top din telecomunicații, banking și consultanță strategică.

În perioada octombrie 2021 – martie 2024, el a ocupat poziția de Chief Executive Officer (CEO) al Orange România Communications, iar în perioada martie-iunie 2024 a gestionat procesul de tranziție a companiei și programelor critice pentru viitor. Anterior, în perioada decembrie martie 2015 - decembrie 2021, a deținut mai multe funcții de conducere în cadrul Telekom România. A făcut parte și din conducerea Băncii Române de Credite și Investiții (BRCI).

Este licențiat în informatică la T.U. Darmstadt, Germania, și are un doctorat în științe obținut la ETH Zurich.

Ramona Dinu

Ramona Dinu a fost numită consilier de stat pentru guvernanță corporativă și turism. Ea fost senator USR în perioada 2016-2020. A fost și consilier personal al lui Nicușor Dan la Primăria Capitalei și director executiv.

Este profesor universitar de Economie Generală l Facultatea de Ştiinţe Economice, Universitatea Ovidius din Constanţa, iar în perioada septembrie 2015 – ianuarie 2018 a fost cercetător în cadrul proiectului „Cross-Border Maritime Spatial Plan for the Black Sea – Romania, Bulgaria”.

În perioada 1995-1999 a urmat Facultatea de Matematică şi Științe Economice, la Universitatea „Ovidius” din Constanţa, specializarea Tranzacţii Internaţionale, În perioada 1999-2000, a continuat studiile la Facultatea de Științe Economice, Universitatea „Ovidius” din Constanţa, în Tranzacţii Intraeuropene. A obținut titlul de doctor în Economie la Universitatea „Al.I. Cuza” din Iaşi, în 2006. În perioada 2010-2012, a urmat studii post-doctorale în Economie la Academia Română, Bucureşti.

Ludovic Orban

Ludovic Orban va fi consilier prezidențial pentru politică internă. Orban a fost premier în perioada 4 noiembrie 2019 și 7 decembrie 2020, a condus Camera Deputaților în perioada decembrie 2020 – octombrie 2021 și a fost președinte PNL în perioada 2017-2021. A pierdut conducerea partidului în Congresul din 2021, părăsindu-l în urma unui conflict intern. Apoi a înființat Forța Dreptei, plecând cu mai mulți parlamentari ai formațiunii.

A obținut o diplomă de inginer la Universitatea Transilvania din Brașov, iar ulterior a urmat studii de politică publică și administrație.

Diana Iancu,

Diana Iancu va fi consilier prezidențial pentru comunicare publică. Despre aceasta se cunosc mai puține lucruri, fiind în trecut director executiv al Direcției de presă din cadrul Primăriei Municipiului București.

Ștefania Simion

Ștefania Simion va fi consilier de stat pentru mediu. Ea este avocat și a ocupat funcția de consilier juridic la asociația Salvați Bucureștiul, înființată de Nicușor Dan. În ultimii 3 ani a condus Administrația Parcului Național Văcărești. Anterior, în 2021, a fost consilier pe probleme juridice și de mediu la Primăria Capitalei.

Diana Pungă

Diana Punga a fost numită consilier de stat pentru relația cu societatea civilă. E a fost administrator public la Primăria Bucureștiului între 2021 și 2024, fiind și coordonator al direcțiilor de Cultură, Presă, Resurse Umane, precum și o parte dintre instituțiile subordonate primăriei: Proedus, ARCUB, ASPA și DGASMB.

În trecut a fost membră a Uniunii Salvați Bucureștiul și a condus cabinetul de parlamentar al lui Nicușor Dan.

Urbanistul Alexandru Pânișoară a reclamat Primări Capitalei că a angajat-o pe aceasta fără concurs. În replică Primăria Capitalei a transmis că nu era necesară organizarea concursului, iar procesul este pe rol în instanță, următorul termen fiind pe 9 decembrie.

Cristian Roșu

Cristian Roșu va fi consilier de stat pentru relații publice. Rășu este consilier în materie de call center și a lucrat în marketing la Electromagnetica, peste 20 de ani, potrivit Spotmedia.

De asemenea, potrivit sursei citate, este specializat în probleme de resurse umane, consiliere financiar-contabilă, organizare evenimente și logistica necesară desfășurării activității în cadrul organizațiilor în care a activat.

Andreea Miu

Andreea Miu va conduce Secretariatul General al Administrației Prezidențiale începând cu 1 noiembrie 2025. Ea fost director de cabinet la Primăria Municipiului București.

Ștefan Dragomirescu

Ștefan Dragomirescu va fi consilier de stat pentru administrarea patrimoniului și logistică în cadrul Secretariatului General al Administrației Prezidențiale. El a ocupat funcția de șef serviciu la Primăria Capitalei.

Roxana Butnaru

Roxana Butnaru este consilier de stat la Cancelaria Ordinelor. Despre aceasta se cunosc mai puține și nu se regăsește nici pe lista foștilor angajați din cadrul Primăriei Capitalei.

Radu Burnete

Radu Burnete, fost director executiv al Confederației Patronale Concordia în perioada 2020-2025, a acceptat în mai propunerea lui Nicușor Dan de a fi consilierul său prezidențial pentru probleme economice și sociale. Între 2013 și 2020 a coordonat afacerile publice pentru Consiliul Investitorilor Străini (Foreign Investors Council) - FIC. A mai lucrat în trecut în Bruxelles pentru Bruswick LLP și a fost asistent în Parlamentul României și jurnalist la Ziarul Financiar.

El a absolvit Facultatea de Științe Politice a Universității București în 2008 și Master of Advanced International Studies al Academiei Diplomatice de la Viena (2011).

Delia Dinu

Delia Dinu este cel mai longeviv consilier de la Cotroceni. Ea a fost și consilier al foștilor președinți Klaus Iohannis și Traian Băsescu.

Delia Dinu a absolvit în 1999 Facultatea de Drept „Simion Bărnuţiu” de la Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu. Și-a început cariera în 2000 în cadrul Serviciului de Protecție și Pază. În perioada aprilie 2005 - mai 2008 și-a desfășurat activitatea în calitate de consilier în cadrul Compartimentului Protocol al Administrației Prezidențiale. În perioada mai 2008 - august 2012 a coordonat Compartimentul Protocol al Administrației Prezidențiale. În august 2012 a fost numită Consilier de Stat la Compartimentul Protocol al Administrației Prezidențiale.

Simona-Livia Maftei

Simona-Livia Maftei a fost numită consilier de stat la data de 20 iulie 2017 și a ajuns în funcția de consilier prezidențial pe 15 mai 2023. Ea și-a început cariera la Spitalul Clinic de Urgenţă Militar Central „Carol Davila”, având funcția de consilier juridic. În perioada 2002-2015, a lucrat în cadrul Departamentului Legislativ al Senatului României, ca expert, respectiv consilier parlamentar. Din anul 2015, și-a desfășurat activitatea la Administrația Prezidențială, având funcția de consilier și, ulterior, cea de director, potrivit Administrației Prezidențiale.

Este absolventă a Facultății de Drept din cadrul Universității „Spiru Haret” București. Totodată, a absolvit și cursurile masterale de „Comunicare și relații publice” din cadrul SNSPA și studiile postuniversitare „Instituții constituționale și instituții politice” din cadrul Facultății de Drept a Universității București.

Mihai Şomordolea

Mihai Şomordolea este consilier în Departamentul Securităţii Naţionale - Secretarul CSAT. A fost numit consilier de stat la data de 9 martie 2015. În perioada 2008-2015 a ocupat funcția de șef al Secretariatului Consiliului Suprem de Apărare a Țării și începând cu 9 martie 2015 a fost numit Secretarul Consiliului Suprem de Apărare a Țării.

A participat la misiuni în cadrul Comandamentului KFOR şi a fost senior naţional reprezentativ al României în teatrul de operaţiuni Kosovo (2007-2008). A activat în cadrul Ministerului Apărării Naţionale înca din anul 1987, având diferite grade de la locotenent la general-maior. În perioada 2003-2006 a fost șef al Biroului Planificare, Organizare şi Desfăşurare activităţi de Reprezentare în Statul Major General şi Ofiţer 1 în cadrul Serviciului Secretariat al Statului Major General.

A fost conferenţiar universitar în cadrul Academiei Tehnice Militare şi profesor militar în cadrul Catedrei Securitate şi Apărare Naţională a Universității Naţionale de Apărare „Carol I”. Din 2008 ocupă funcţia de şef al Secretariatului Consiliului Suprem de Apărare a Ţării. Mihai Şomordolea a participat la numeroase cursuri de pregătire şi perfecţionare, dintre care amintim Cursul NATO privind operaţiunile de menţinere a păcii (Oberammergau, Germania, 2007).

Este absolvent al Academiei de Înalte Studii Militare din Bucureşti, licenţiat în ştiinţe juridice al Universității „Lucian Blaga” din Sibiu şi doctor în Știinţe Militare cu distincţia Cum Laude, potrivit Administrației Prezidențiale.

Florin-Lazar Vlădică

Florin-Lazar Vlădică a fost numit pe 18 martie 2025 consilier de stat în cadrul Departamentului Securității Naționale și Director al Oficiului Informații Integrate. A lucrat peste 25 de ani în management executiv, coordonare de echipe și dezvoltarea de proiecte, atât în mediul public, cât și în cel privat. De-a lungul carierei, a ocupat poziții de conducere în companii și instituții, contribuind la eficientizarea proceselor, consolidarea colaborărilor strategice și dezvoltarea de soluții inovatoare.

A fost secretar de stat și șef al Departamentului pentru Armamente în cadrul Ministerului Apărării Naționale, implicându-se activ în coordonarea programelor majore și în relația cu partenerii instituționali și industriali. În mediul privat, a condus companii din zona de consultanță, tehnologie și management operațional.

Este absolvent al Universității de Științe Agricole și Medicină Veterinară a Banatului din Timișoara, mai arată Administrația Prezidențială.