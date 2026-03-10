search
Marți, 10 Martie 2026
Alegerile municipale programate, duminică, în Franța au, în aparență, un caracter local. În realitate însă, rezultatele lor ar putea avea consecințe politice mult mai ample — atât pentru scena internă franceză, cât și pentru viitorul Uniunii Europene.

Francezii își aleg primarii și consilierii/FOTO:AFP
Francezii își aleg primarii și consilierii/FOTO:AFP

Aproximativ 35.000 de primari vor fi aleși în sate, orașe și mari centre urbane din întreaga țară. Votul ar putea oferi cea mai clară imagine de până acum asupra stării de spirit a electoratului francez înaintea alegerilor prezidențiale de anul viitor, scrutin care ar putea remodela profund politica Franței și ar putea influența stabilitatea UE, scrie politico.eu.

Organizate o dată la șase ani, alegerile municipale din Franța se desfășoară în două tururi, care au loc anul acesta pe 15 și 22 martie. Candidații concurează în aproape 35 000 de localități, de la sate mici până la orașe mari precum Paris, Lyon și Marsilia.

Lista care obține majoritatea absolută în primul tur preia controlul consiliului local. În caz contrar, toate listele cu 10 % sau mai mult trec în al doilea tur. Cele cu cel puțin 5 % se pot uni cu liste mai mari. Sistemul duce adesea la tururi de scrutin cu trei sau patru candidați.

Atât cetățenii francezi, cât și cetățenii UE care locuiesc în Franța au drept de vot, spre deosebire de alegerile parlamentare și prezidențiale, care sunt rezervate cetățenilor francezi.

Pe lângă alegerea primarilor și a consiliilor locale, alegerile municipale influențează și componența Senatului francez. Camera superioară a parlamentului este aleasă de un colegiu de electori, din care aproape 95% sunt consilieri municipali. Următoarele alegeri pentru Senat sunt programate pentru septembrie 2026.

În mod tradițional, alegerile municipale nu reprezintă un indicator sigur pentru rezultatul unui scrutin prezidențial, deoarece dinamica locală — personalitățile candidaților, alianțele și disputele regionale — tinde să estompeze tendințele naționale. De această dată însă, contextul politic le conferă o importanță neobișnuită.

Sondajele realizate pentru alegerile prezidențiale din 2027 arată că partidul de extremă dreapta Adunarea Națională (RN) se bucură de un avans semnificativ. În aceste condiții, întrebarea centrală nu mai este dacă extrema dreaptă poate concura la nivel național, ci dacă forțele politice care au reușit în trecut să o blocheze — așa-numitul „Front Republican” — mai sunt capabile să funcționeze.

Mai multe competiții locale sunt privite ca teste importante pentru centrul politic francez

Mai multe competiții locale sunt privite ca teste importante pentru centrul politic francez, care în ultimii ani s-a fragmentat tot mai mult.

Un exemplu este orașul-port Le Havre. Actualul primar, fostul premier Edouard Philippe, este considerat unul dintre puținii politicieni din zona moderată care ar putea reprezenta o alternativă credibilă la extrema dreaptă la alegerile prezidențiale. Sondajele naționale îi acordă în prezent aproximativ 16% din intențiile de vot — suficient pentru a deveni un candidat capabil să unească electoratul moderat, dacă acesta s-ar coagula în jurul său.

O eventuală înfrângere la Le Havre i-ar putea însă compromite ambițiile prezidențiale înainte ca acestea să prindă contur. Cele mai recente sondaje sugerează că, deși conduce în primul tur, Philippe ar putea pierde în turul al doilea în fața unei coaliții de stânga moderată conduse de sindicalistul Jean-Paul Lecoq.

Citește și: „Chestiunea nucleară”: decizie suveranistă sau politică comună în NATO?

În sudul Franței, trei orașe de pe coasta mediteraneană — Nice, Marseille și Toulon — sunt urmărite cu atenție pentru a vedea dacă Adunarea Națională poate transforma sprijinul din sondajele naționale în control administrativ asupra unor mari centre urbane.

Toulon a mai avut în trecut un primar de extremă dreaptă. O victorie a RN în Marseille sau Nice ar reprezenta însă un precedent major.

Nice, unul dintre cele mai conservatoare orașe mari din Franța, este considerat un test deosebit de relevant. Primarul în funcție, Christian Estrosi, apropiat de alianța centristă a președintelui Emmanuel Macron, îl înfruntă pe Eric Ciotti, fost lider al partidului Republicanii, care s-a desprins din formațiune pentru a se apropia de Adunarea Națională.

Această confruntare ar putea anticipa dilema centrală a alegerilor prezidențiale: vor continua alegătorii conservatori moderați să respingă extrema dreaptă sau vor fi tentați să o susțină într-un eventual tur decisiv?

Sondajele recente sugerează că Estrosi ar putea pierde, un semnal îngrijorător pentru tabăra moderată. Dacă electoratul conservator tradițional acceptă alianțe locale cu RN, opoziția față de o eventuală președinție a extremei drepte ar putea slăbi semnificativ.

În Marseille, situația este diferită, dar la fel de importantă. Primarul socialist Benoit Payan îl înfruntă pe candidatul RN Franck Allisio într-o cursă care se anunță extrem de strânsă încă din primul tur.

Și aici factorul decisiv ar putea fi votul strategic: dacă alegătorii centriști, conservatori și de stânga vor reuși să se mobilizeze în jurul unui candidat moderat pentru a bloca extrema dreaptă.

Acest tip de alianță a stat la baza așa-numitului „Front Republican”, coaliția informală care a contribuit la victoria lui Emmanuel Macron în fața liderului extremei drepte Marine Le Pen atât în 2017, cât și în 2022. O eventuală victorie a RN la Marseille ar avea, prin urmare, efectul unui veritabil cutremur politic — nu doar prin dimensiunea orașului, ci și prin semnalul că această alianță defensivă începe să se destrame.

Parisul ar putea oferi mai puține indicii despre direcția politică a țării

În schimb, Parisul ar putea oferi mai puține indicii despre direcția politică a țării. Capitala rămâne în general rezistentă la mesajele extremei drepte, deși o parte a electoratului naționalist pare să se orienteze tot mai mult către mișcarea Reconquête a lui Éric Zemmour, în detrimentul RN.

În Paris, competiția principală se dă între viceprimarul socialist Emmanuel Grégoire și ministrul Culturii, Rachida Dati, reprezentantă a dreptei moderate — o confruntare care reflectă mai degrabă rivalitatea din interiorul taberei politice tradiționale decât o schimbare ideologică majoră.

În realitate, miza alegerilor depășește marile orașe.

Partidele care au dominat mult timp politica franceză — socialiștii de centru-stânga și republicanii de centru-dreapta — continuă să dețină o prezență puternică în administrațiile locale, în ciuda prăbușirii lor aproape complete la nivel național după 2017.

Participarea scăzută la alegerile municipale din 2020, organizate în plină pandemie, a contribuit de asemenea la menținerea acestei dominații locale. Rezultatele scrutinului de săptămâna viitoare ar putea arăta dacă această structură politică locală mai rezistă — sau dacă schimbările din politica națională au început, în sfârșit, să se reflecte și la nivelul administrațiilor locale.

