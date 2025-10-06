Băsescu îl sfătuiește pe Nicușor Dan să schimbe Guvernul în câteva luni. Ce spune despre rotativa cu PSD

Președintele Nicușor Dan ar trebui „în mod cavaleresc” să-l sprijine pe premierul Ilie Bolojan, dar, din punct de vedere pragmatic, este mai bine să nu fie partenerul acestuia, a declarat fostul președinte Traian Băsescu, duminică seara.

„Da şi nu. Da, în mod cavaleresc, dar din punct de vedere pragmatic este bine să nu fie partenerul lui Bolojan. În şase, opt luni Bolojan va avea nivelul de simpatie foarte scăzut. Şi atunci va trebui să vină preşedintele curat, după excursii în Moldova, cu copiii şi să spună «Asta e!»”, a afirmat Băsescu la Digi24, întrebat dacă Ilie Bolojan are nevoie şi de sprijinul lui Nicuşor Dan.

Fostul șef al statului a precizat că Nicușor Dan ar trebui să rămână strict în atribuțiile sale de la Cotroceni și să lase guvernarea în mâinile Executivului.

„Cred că cel mai bine este ca Nicuşor Dan să rămână strict în atribuţiunile lui la Cotroceni. Eu am experienţa mea. Am fost solidar cu guvernul, mi-am asumat, dar eram la al doilea mandat. El este la primul mandat şi peste câteva luni, când Bolojan va fi foarte erodat de măsurile pe care le ia, asta e politica, va trebui să vină un preşedinte care să spună calea de urmat, schimbăm Guvernul, pentru relansarea încrederii în Guvern”, a spus Băsescu.

În ceea ce privește rotativa guvernamentală, Băsescu a transmis că speră să nu fie făcută, criticând PSD.

„Sper să nu se ţină. Pentru că cei care au nenorocit finanţele publice au fost PSD, cel mai puternic agent de distrugere a bugetului României. Ciolacu a fost vârful şi emblema acestui proces. Eu sper că Nicuşor va găsi resursele să formeze un nou guvern după ce ţara este redresată, după ce probleme de deficit intră pe un curs care nu mai necesită efort”, a declarat fostul președinte, acuzând partidul de distrugerea finanțelor publice.

Modul de guvernare, catalogat drept „comic”

Totodată, Băsescu a criticat modul de funcționare a coaliției guvernamentale, pe care l-a catalogat drept „comic”.

„Am inventat o nouă instituţie, care se numeşte Coaliţia, care coaliţie a pus un guvern prin Parlament, l-a votat în frunte cu un prim-ministru, cu un program discutat vreo două luni la Cotroceni. Şi după ce l-au votat, a constatat că fiecare partid are câte un viceprim-ministru politic şi pe urmă, ce le-a dat prin cap? ” Ia să fim noi Coaliţie în fiecare zi!”. Şi în loc să lase Guvernul să guverneze... Dacă nu sunt de acord, dacă nu a făcut programul, foarte bine, Coaliţia se întruneşte, stabileşte că le depune moţiune de cenzură - schimbă Guvernul... Dar ce fac ei este împotriva Constituţiei - nu există în Constituţie această instituţie atotputernică, care domină deciziile guvernamentale sau mai degrabă nu lasă Guvernul să guverneze, iar această instituţie, Coaliţie, nu există în Constituţie”, a spus acesta.

Despre activitatea președintelui Nicușor Dan, fostul șef al statului a precizat că acesta nu este inactiv, dar că abia acum, prin numirea consilierilor, își va putea organiza mai bine comunicarea publică.

„Din câte ştiu, e foarte activ, citeşte foarte mult, analizează. Acum îşi pune consilierii şi probabil va fi mult mai activ începând de poimâine. Mâine înţeleg că îşi nominalizează consilierii. El nu a avut consilieri până acum. Cineva trebuie să îţi pregătească un rezumat asupra unei probleme care consideri că trebuie comunicată. Şi cred că va avea o bună comunicare după ce îşi nominalizează consilerii”, a adăugat Băsescu.