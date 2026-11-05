Traian Băsescu, declarație tranșantă despre relația României cu SUA: „Am avut doar politica prostului, care a plătit sute de mii de dolari”

Traian Băsescu spune că România nu a avut nicio politică față de Statele Unite în ultimii ani, ci doar „politica prostului, care a plătit sute de mii de dolari” ca să treacă pe la Mar-a-Lago și să facă poze cu o machetă a lui Trump.

Traian Băsescu, fostul președinte al României Foto: Mediafax

De asemenea, fostul președinte Traian Băsescu respinge ideea ca România să plătească pentru menținerea trupelor americane pe teritoriul țării și spune că ar fi „o idee poloneză proastă”.

„Noi nu cumpărăm mercenari”, a declarat joi seară Traian Băsescu la B1 TV, întrebat despre informațiile apărute pe surse după vizita la București a numărului 2 din Pentagon. El speră ca zvonul să nu fie adevărat.

Băsescu s-a întrebat ce s-ar întâmpla dacă România ar plăti 2.000 de militari americani să staționeze la baza de la Mihail Kogălniceanu, iar la nevoie aceștia nu ar primi ordin să lupte. „Nu poate funcționa un asemenea sistem”, a spus fostul președinte, scrie Mediafax.

El a dat ca exemplu acordul pentru baza de la Deveselu, unde fiecare parte a contribuit cu ceva: România cu terenul, banii și logistica, americanii cu tehnologia.

Băsescu admite că, într-o bază militară, cheltuielile trebuie împărțite. Dacă se mărește contingentul american, spune el, costurile trebuie suportate de ambele părți, după regulile NATO, la fel ca în cazul militarilor francezi de la Cincu.

Elbridge Colby, numărul 2 din Pentagon, a fost primit miercuri la București de președintele Nicușor Dan. Potrivit unor surse citate de presă, România i-a transmis că este dispusă să plătească pentru menținerea trupelor americane.

„Politica prostului”

Întrebat dacă e nevoie de o resetare a politicii Bucureștiului după rezultatul alegerilor din SUA, Băsescu a spus că România nu a avut nicio politică față de Statele Unite în ultimii ani.

„Am avut doar politica prostului, care a plătit sute de mii de dolari ca să treacă pe la Mar-a-Lago și să facă poze cu câte o machetă de aia cu Trump”, a declarat el.

Fostul președinte crede că, dacă relația cu Donald Trump nu a funcționat, România trebuia să își consolideze legăturile cu Congresul american. În schimb, spune el, autoritățile s-au cramponat de ideea unei întâlniri între președintele român și Trump.

Băsescu a criticat și ideea că România ar trebui acum să „treacă în tabăra” democraților, pe care a numit-o naivă.

„Partenerul nostru este America. Nici democrații, nici republicanii”, a spus el, adăugând că în mandatul său a avut relații cu ambele partide americane.

Fostul președinte a mai spus că a primit invitații la un forum de securitate organizat sub egida Congresului SUA, la Washington, între 9 și 11 noiembrie, la care sunt invitați parlamentari din țări partenere.