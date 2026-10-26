 Traian Băsescu este sceptic că guvernul va mări pensiile: „Nu cred că au resurse. Și eu sunt pensionar, poate îmi dau înapoi şi ăia 10%” | adevarul.ro
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Traian Băsescu este sceptic că guvernul va mări pensiile: „Nu cred că au resurse. Și eu sunt pensionar, poate îmi dau înapoi şi ăia 10%”

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Traian Băsescu nu crede că Guvernul are bani pentru indexarea pensiilor și spune că Executivul nu reușește să țină sub control cheltuielile publice. În opinia sa, autoritățile caută soluții fără să aibă o imagine clară asupra resurselor de care dispun.

Traian Băsescu este sceptic în legătură cu idexarea pensiilor.
Traian Băsescu este sceptic în legătură cu idexarea pensiilor. Foto: Inquam

„În ţara asta, guvernul nu are control pe cheltuieli, nu are control pe ce se întâmplă în teritoriu. Nu are control pe ce se întâmplă în administraţiile locale. Nu are control pe ce se întâmplă în fiecare minister. Aici suntem şi, în situaţia asta, ei bâjbâie cu soluţiile. Eu nu cred că au resurse pentru indexarea pensiilor”, a declarat acesta, duminică, la Digi24.

Ca orice român, Traian Băsescu, el însuşi pensionar, ar vrea ca pensiile să fie indexate, dar spune că nu este convins că statul își permite această cheltuială.

„Să dea Dumnezeu să aibă. Şi eu sunt pensionar, vreau să îmi indexeze pensia. Poate îmi dau înapoi şi ăia 10% pe care mi i-a luat”, a spus fostul preşedinte.

Ajutoare pentru cei cu venituri mici

Ca alternativă la majorarea tuturor pensiilor, Traian Băsescu a vorbit despre ajutoare acordate celor care au venituri mici. El consideră că o indexare generală ar însemna un angajament pe termen lung pentru buget, în timp ce sprijinul acordat direct celor care au nevoie ar putea fi o variantă mai potrivită.

„Probabil că indexarea e prea mult, pentru că indexarea înseamnă o un angajament pe termen lung. Poate pentru persoanele vulnerabile un sistem de ajutoare în afara pensiei”, a sugerat el ca soluţie.

Dram, chiar şi în acest caz, ajutoarele trebuie gândite astfel încât să nu-i dezavantajeze pe cei care au contribuit zeci de ani la sistemul public, a tras atenţia fostul preşedinte, dând exemplul unui pensionar cu 44 de ani de muncă, a cărui pensie ar putea rămâne fără indexare, în timp ce o persoană care a cotizat perioada minimă și primește pensia minimă ar beneficia de majorare.

În opinia sa, sprijinul pentru pensionarii cu venituri mici nu ar trebui să se facă în detrimentul celor care au muncit 40 sau chiar 50 de ani şi să ajungă să-i favorizeze pe cei cu mai puțini ani de contribuții doar pentru că au pensii mai mici.

„Poate, pentru persoanele vulnerabile un sistem de ajutoare în afara pensiilor, pentru că altfel iar se dezechilibrează sistemele. Sunt cei cu 44 de ani de serviciu şi tu spui, nu, ţie nu-ţi dau indexarea. Ai muncit tu 44 de ani, dar ei dau indexarea la ăla cu pensia minimă, care a muncit 15 ani. Deci nici asta nu se poate. Şi atunci, probabil că soluţia corectă este să dea nişte ajutoare. Nu se poate rupe sistemul de pensii, cu cât ai pensia mai mică, cu atât să beneficiezi de indexări, în timp ce cel care a muncit 44 de ani, 50 de ani, n-are dreptul la indexări, că a muncit 45 de ani”, a explicat Traian Băsescu.

Comentariile sale vin în contextul în care, tot duminică, ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, a declarat că guvernul încă centralizează datele bugetare şi că mărirea pensiilor, pe care toată şi-o doreşte, trebuie făcută într-un mod care să nu pună în pericol bugetul pe termen lung.

„Am spus de luni bune de zile că trebuie să facem o indexare prudentă, sustenabilă. Trebuie să o facem. Vom lua această decizie după ce avem toate datele de buget introduse în reţea. Îmi doresc să avem o indexare a pensiilor sustenabilă”, a declarat acesta.

Pe de altă parte, însă, ministrul Muncii, Florin Manole, susține că pregătește indexarea pensiilor conform legii şi că va trimite propunerea către Ministerul Finanțelor și către premier, pentru ca prevederile legale să fie respectate. Manole a avertizat că pensionarii nu mai pot suporta încă doi ani fără indexare.

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