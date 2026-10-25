 Traian Băsescu avertizează că Nicușor Dan ar putea ajunge ținta PSD: „La un moment dat, se va rupe lanțul de iubire” | adevarul.ro
search
Duminică, 25 Octombrie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri externe Politică Securitate şi apărare Economie Sport Stil de viață Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zileiJocurile Adevărul 🧠

Traian Băsescu avertizează că Nicușor Dan ar putea ajunge ținta PSD: „La un moment dat, se va rupe lanțul de iubire”

Publicat:
0
1 live
Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Sursă preferată Google Discover Urmărește-ne pe Discover Discover

Fostul președinte al României, Traian Băsescu, susține că relația dintre președintele Nicușor Dan și PSD s-ar putea deteriora dacă situația socială se agravează, iar social-democrații ar putea ajunge inclusiv să încerce suspendarea șefului statului. Băsescu a afirmat că actuala formulă de guvernare ar putea permite PSD să controleze deciziile Executivului, în timp ce premierul Luca Niculescu ar risca să fie făcut responsabil pentru eventualele eșecuri.

Băsescu susține că relația dintre președintele Nicușor Dan și PSD s-ar putea deteriora.
Băsescu susține că relația dintre președintele Nicușor Dan și PSD s-ar putea deteriora. Foto: Inquam Photos/George Călin

„În principiu, niciun partid nu face cadouri la nesfârșit. Deci, la un moment dat, se va rupe lanțul de iubire. Nu depinde când, depinde în ce situație”, a declarat Traian Băsescu într-o emisiune la Digi24, referindu-se la relația dintre PSD și președintele Nicușor Dan.

Fostul șef al statului a susținut că, în cazul agravării situației sociale, PSD ar putea încerca să se distanțeze de responsabilitatea guvernării și să transfere vina asupra premierului și președintelui: „Sunt convins că, dacă s-ar agrava situația socială, PSD-ul va căuta orice formă de ieșire din responsabilitate și va arunca și spre președinte și spre premier, e stilul lor”.

Întrebat dacă social-democrații ar putea merge până la suspendarea lui Nicușor Dan, Băsescu a răspuns: „Merge și la suspendare”.

Băsescu: Guvernul este condus, în fapt, de la sediul PSD

Fostul președinte a criticat și modul în care ar funcționa actuala coaliție, afirmând că liderii PSD ar avea un rol decisiv în stabilirea direcției guvernamentale.

„Șeful de facto al miniștrilor PSD va fi Marian Neacșu în Guvern, din când în când, ca să se știe cine e jupânul Grindeanu, să cheme miniștrii la partid, ceea ce a și făcut”, a afirmat Băsescu.

Acesta a adăugat că, în opinia sa, mecanismul de funcționare al social-democraților presupune luarea deciziilor la nivel de partid, nu la Palatul Victoria.

Traian Băsescu a declarat că nu exclude ca premierul Luca Niculescu să devină ulterior ținta criticilor lui Sorin Grindeanu, în cazul în care anumite măsuri guvernamentale nu vor avea rezultatele așteptate sau vor provoca nemulțumiri în rândul populației.

În opinia fostului președinte, Niculescu a avut libertatea de a-și alege formula de guvernare și a optat pentru „varianta PSD”.

De ce ar fi dorit Nicușor Dan un Guvern PSD

Traian Băsescu a susținut că președintele ar fi preferat o formulă de guvernare bazată pe PSD pentru a-și asigura sprijin parlamentar și pentru a reduce riscul suspendării din funcție.

„Președintele a dorit un Guvern PSD, pentru un motiv simplu. După părerea mea, are în PSD un aliat, ceea ce îl protejează de suspendarea pe care o tot vântură AUR”, a afirmat fostul șef al statului.

Băsescu a explicat că Nicușor Dan nu are propriul partid și că are nevoie de un partener pentru a menține echilibrul în Legislativ.

Fostul președinte a comentat și solicitarea adresată Ministerului Finanțelor de către Nicușor Dan pentru a primi situația financiară a țării. Băsescu s-a declarat surprins că șeful statului nu avea deja aceste informații și a criticat lipsa de claritate din spațiul public privind datoria și deficitul bugetar: „Astăzi, a cerut la Ministerul de Finanțe să i se dea situația financiară a țării. Surprinzător că nu știe până acum. Da, mă surprinde și că în spațiul public este o adevărată bâjbâială ce datorie avem, ce deficit avem, în condițiile în care PSD-ul este la guvernare și doar trebuia să citească cifrele”.

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Medvedev cere Statelor Unite să-l asasineze pe Zelenski și îi spune lui Trump cum să facă asta
digi24.ro
image
Au plecat cu rulota în munți pentru un weekend și au rămas acolo. Tinerii care lasă orașul pentru a se muta la țară
stirileprotv.ro
image
Fostul premier Ilie Bolojan îl contrazice pe premierul demis Ilie Bolojan. Unde se bat cap în cap declarațiile liderului PNL. De ce crede că Luca Niculescu va duce mai departe moștenirea sa
gandul.ro
image
„Și România ar trebui să exploreze o astfel de abordare”. Ce spune un fost consilier prezidențial despre armele NUCLEARE
mediafax.ro
image
Notele lui Marcel Puşcaş după CFR – Dinamo 2-2! Verdict surpriză: „E cel mai bun din România!”
fanatik.ro
image
Alegeri prezidențiale în Bulgaria: Iliana Yotova și Andrey Gyurov se vor înfrunta în turul al doilea după un vot strâns - exit-poll
libertatea.ro
image
Ultima fortăreață a „imperiului Wagner”: Cum a reușit un playboy răsfățat să țină în viață cea mai notorie forță de mercenari din lume
digi24.ro
image
Drama fratelui lui Steffi Graf: e vagabond și trăiește într-un tunel de drenaj în Las Vegas! Face acuzații aiuritoare la adresa lui Andre Agassi: „I-a plăcut să lovească”
gsp.ro
image
Lovitură de proporții! La două săptămâni după ce i-a spus ”ADIO”, s-a logodit cu fostul ei soț: ”Umilință”. Au 3 copii
digisport.ro
image
Mesaje de Sfântul Dumitru 2026. Urări de La mulți ani pentru familie, prieteni și colegi
click.ro
image
Scara care arată ca un evantai uriaș și pare că sfidează gravitația. Construcția spectaculoasă inaugurată la Shanghai
antena3.ro
image
BREAKING. Lovitură dură pentru Cluj. O multinaţională gigant dă afară sute de oameni
zf.ro
image
HARTĂ. Ce îți mai poți cumpăra cu 100.000 de euro pe piața imobiliară din România. Clujul, campion la prețuri
observatornews.ro
image
Ce s-ar fi întâmplat, de fapt, în noaptea în care a izbucnit scandalul între Claudia Ion și ispita-pilot: 'A tras-o de...' 😮
cancan.ro
image
De ce toarnă grădinarii chefir pe o bucată de lemn în octombrie? Capcana care te scapă de limacși
newsweek.ro
image
Loredana, o nouă apariție îndrăzneață la 56 de ani! Prietena Simonei Halep și a Nadiei Comăneci, fără inhibiții
prosport.ro
image
Orașele din România în care populația îmbătrânește cel mai repede. Ce se întâmplă când pensionarii ajung să domine un municipiu
playtech.ro
image
Plecări anunțate la Rapid după eșecul cu FCSB: „Am discutat cu Pancu. Nu ne-a ajutat prea mult!”
fanatik.ro
image
Cine îl va înfrunta pe Putin? Lista scurtă a liderilor europeni dezvăluită de surse diplomatice. Nicușor Dan nu e inclus
ziare.com
image
La 48 de ani, a pierdut lupta cu boala de care nu voia să știe nimeni
digisport.ro
image
Armin Nicoară, despre timpul petrecut cu fiul său: „Stau și eu cât pot”. Ce vacanță plănuiește cu Claudia
click.ro
image
Robert Sighiartău: Sunt adeptul introducerii AUR la guvernare
cotidianul.ro
image
Cum arată vila de 350.000 de euro pe care se bat Cornel Păsat și Bianca la divorț. Casa este spațioasă, modernă și are inclusiv un spațiu destinat antrenamentelor sale zilnice FOTO
romaniatv.net
image
Ce pensie are Petre Roman la 80 de ani. Suma pe care o primește lunar fostul premier al României
mediaflux.ro
image
Drăgușin a mers spre Chivu, imediat după meciul pierdut la Milano: „Bineînțeles, asta nu se discută!”
gsp.ro
image
Povestea reală a Cristelei Georgescu. Cine este, până la urmă, soția lui Călin Georgescu
actualitate.net
image
Invitați la o cabană de prieteni, doi soți au descoperit camere ascunse în dormitor și baie. Cum depistezi că ești filmat în intimitate: „Mie mi se face rău”
actualitate.net
image
Rareș Cojoc și-a sărbătorit iubita în Mauritius. Cum s-au lăsat pozați cei doi în piscină
click.ro
image
Ce apare scris în referatul de arestare al fiului lui Tudorel Toader: „Era un preț de plătit”
click.ro
image
Mesaje de Sfântul Dumitru 2026. Urări de La mulți ani pentru familie, prieteni și colegi
click.ro
Împărăteasa Teodora jucată de Sarah Bernhardt, profimedia 0383875627 jpg
Împărăteasa care se dezbrăca pentru bărbați înainte să urce pe tron! Spectacolele ei erotice i-au scandalizat până și pe cronicarii vremii
okmagazine.ro
Louise de Kéroualle foto Profimedia jpg
„De-abia dacă apuca să se îmbrace...” „Baby Face”, amanta regelui care se plictisea ușor și pretindea să i se ofere tot timpul plăcere
okmagazine.ro
O scrisoare trimisă reginei Maria a României de un copil american, în urmă cu 100 de ani
„Dragă Regină Maria”, o scrisoare trimisă reginei României de un copil american, în urmă cu 100 de ani
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS

Click!

image
Mirela Vaida, criticată pentru condițiile în care își ține câinii? Ce imagini au apărut în online
image
Rareș Cojoc și-a sărbătorit iubita în Mauritius. Cum s-au lăsat pozați cei doi în piscină

OK! Magazine

image
Împărăteasa care se dezbrăca pentru bărbați înainte să urce pe tron! Spectacolele ei erotice i-au scandalizat până și pe cronicarii vremii