Traian Băsescu avertizează că Nicușor Dan ar putea ajunge ținta PSD: „La un moment dat, se va rupe lanțul de iubire”

Fostul președinte al României, Traian Băsescu, susține că relația dintre președintele Nicușor Dan și PSD s-ar putea deteriora dacă situația socială se agravează, iar social-democrații ar putea ajunge inclusiv să încerce suspendarea șefului statului. Băsescu a afirmat că actuala formulă de guvernare ar putea permite PSD să controleze deciziile Executivului, în timp ce premierul Luca Niculescu ar risca să fie făcut responsabil pentru eventualele eșecuri.

Băsescu susține că relația dintre președintele Nicușor Dan și PSD s-ar putea deteriora. Foto: Inquam Photos/George Călin

„În principiu, niciun partid nu face cadouri la nesfârșit. Deci, la un moment dat, se va rupe lanțul de iubire. Nu depinde când, depinde în ce situație”, a declarat Traian Băsescu într-o emisiune la Digi24, referindu-se la relația dintre PSD și președintele Nicușor Dan.

Fostul șef al statului a susținut că, în cazul agravării situației sociale, PSD ar putea încerca să se distanțeze de responsabilitatea guvernării și să transfere vina asupra premierului și președintelui: „Sunt convins că, dacă s-ar agrava situația socială, PSD-ul va căuta orice formă de ieșire din responsabilitate și va arunca și spre președinte și spre premier, e stilul lor”.

Întrebat dacă social-democrații ar putea merge până la suspendarea lui Nicușor Dan, Băsescu a răspuns: „Merge și la suspendare”.

Băsescu: Guvernul este condus, în fapt, de la sediul PSD

Fostul președinte a criticat și modul în care ar funcționa actuala coaliție, afirmând că liderii PSD ar avea un rol decisiv în stabilirea direcției guvernamentale.

„Șeful de facto al miniștrilor PSD va fi Marian Neacșu în Guvern, din când în când, ca să se știe cine e jupânul Grindeanu, să cheme miniștrii la partid, ceea ce a și făcut”, a afirmat Băsescu.

Acesta a adăugat că, în opinia sa, mecanismul de funcționare al social-democraților presupune luarea deciziilor la nivel de partid, nu la Palatul Victoria.

Traian Băsescu a declarat că nu exclude ca premierul Luca Niculescu să devină ulterior ținta criticilor lui Sorin Grindeanu, în cazul în care anumite măsuri guvernamentale nu vor avea rezultatele așteptate sau vor provoca nemulțumiri în rândul populației.

În opinia fostului președinte, Niculescu a avut libertatea de a-și alege formula de guvernare și a optat pentru „varianta PSD”.

De ce ar fi dorit Nicușor Dan un Guvern PSD

Traian Băsescu a susținut că președintele ar fi preferat o formulă de guvernare bazată pe PSD pentru a-și asigura sprijin parlamentar și pentru a reduce riscul suspendării din funcție.

„Președintele a dorit un Guvern PSD, pentru un motiv simplu. După părerea mea, are în PSD un aliat, ceea ce îl protejează de suspendarea pe care o tot vântură AUR”, a afirmat fostul șef al statului.

Băsescu a explicat că Nicușor Dan nu are propriul partid și că are nevoie de un partener pentru a menține echilibrul în Legislativ.

Fostul președinte a comentat și solicitarea adresată Ministerului Finanțelor de către Nicușor Dan pentru a primi situația financiară a țării. Băsescu s-a declarat surprins că șeful statului nu avea deja aceste informații și a criticat lipsa de claritate din spațiul public privind datoria și deficitul bugetar: „Astăzi, a cerut la Ministerul de Finanțe să i se dea situația financiară a țării. Surprinzător că nu știe până acum. Da, mă surprinde și că în spațiul public este o adevărată bâjbâială ce datorie avem, ce deficit avem, în condițiile în care PSD-ul este la guvernare și doar trebuia să citească cifrele”.