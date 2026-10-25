Ministrul Sorin Costreie vrea două ministere ale Educației în loc de unul: „Eu cred că benefic ar fi să ajungem acolo”

Ministrul Educației Sorin Costreie susține că separarea responsabilităților pentru învățământul preuniversitar și cel universitar este benefică și speră ca, în viitor, cele două domenii să fie gestionate de ministere distincte. PSD a desemnat și un ministru delegat pentru învățământul preuniversitar.

Ministrul Educației, Sorin Costreie. Foto: Facebook/Sorin Costreie

Întrebat despre independența sa în Guvern și despre modul în care vor fi stabilite politicile din educație, Costreie a afirmat că acestea ar trebui elaborate în minister, cu acordul premierului, care coordonează activitatea întregului Executiv.

„Eu sper să fie făcute doar în minister și cu acordul normal al premierului, pentru că el coordonează întregul Guvern”, a explicat ministrul, într-un interviu acordat Digi24.

Ministrul a precizat că susține de mai mulți ani separarea celor două subsisteme de educație, argumentând că România are deja două legi distincte, una pentru învățământul preuniversitar și alta pentru cel universitar, însă ambele domenii sunt coordonate de același minister.

„Eu le-am cerut și dacă vă uitați la ce am declarat în ultimii ani și e parte dintr-o viziune, eu cred cu tărie că trebuie să separăm în sensul bun aceste două subsisteme. Adică deja din 2023, de când avem două legi organice, noi avem două legi organice, pentru învățământul preuniversitar și pentru învățământul univers, dar avem un singur minister și aici sunt mai multe argumente. De ce ar trebui să fie situația cum este astăzi, adică cu doi miniștri? Un prim argument ar fi practica europeană”, a explicat oficialul.

Sorin Costreie invocă modelul altor state europene

Ministrul Educației a invocat și exemple din alte țări europene, unde responsabilitățile pentru cele două niveluri de învățământ sunt împărțite între ministere diferite sau între mai mulți miniștri din cadrul aceleiași structuri.

„Dacă ne uităm în Franța, în Suedia, în Polonia, în Danemarca, în multe țări din Europa avem două ministere. În Finlanda este exact cum e la noi un minister, dar cu doi miniștri. În Spania avem trei ministere, că vorbeam și de cercetare, avem preuniversitar, universitarul și cercetarea, ceea ce nu cred că e benefic. Eu vorbesc pentru spațiul nostru românesc. Eu cred că cercetarea trebuie să stea împreună cu universitarul”, a afirmat Sorin Costreie.

Acesta a explicat că separarea ar permite o mai bună reprezentare a particularităților fiecărui sistem. În opinia sa, atunci când un ministru provine din mediul universitar, reprezentanții învățământului preuniversitar îl pot privi cu suspiciune, iar situația se poate repeta și în sens invers.

Costreie a subliniat că, în cazul României, cercetarea ar trebui să rămână alături de învățământul universitar.

„Un minister care deocamdată e cu doi miniștri, dar eu cred că benefic ar fi să ajungem la două ministere în care cele două sisteme sunt gestionate. Și noi avem două legi acum, de oameni din sistem care au o anumită legitimitate și care au un anumit ecou la colegii lor”, a conchis ministrul.