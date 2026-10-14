Vrei să faci vin acasă în 2026? Cum alegi echipamentele potrivite fără să cheltuiești inutil: 9 modele de luat în calcul

La români, vinul nu este doar o băutură. În multe familii, este o tradiție transmisă din generație în generație. Se face toamna, se face „ca în fiecare an”, se face din strugurii din vie, din cei cumpărați de la un vecin sau, uneori, din câteva lădițe luate mai mult ca să vedem „dacă iese”. Și, dacă iese bine, anul următor apar mai mulți struguri. Mai multe damigene. Poate un butoi în plus. Și, inevitabil, întrebarea: „Cu ce facem vinul anul ăsta?”.

EDITOR’S CHOICE 2026 · WINEMAKING Pachet promo: Zdrobitor struguri manual PANDORA + mănuși de protecție — ⭐4,53/5 (131 de recenzii) | Top Favorite Recolta e gata. A început cursa contracronometru. Sute de kilograme de struguri, ore de muncă și o întrebare esențială: cât de mult poți simplifica drumul de la recoltă la must? Uneori, diferența nu stă în cât muncești, ci în unealta pe care o alegi, cea care poate transforma ritmul întregului sezon. Vezi prețul și alte detalii

Pentru cei crescuți la țară sau pentru cei care încă își păstrează legătura cu satul și cu via familiei, toamna nu înseamnă doar o nouă recoltă. Înseamnă must, butoaie, miros de struguri zdrobiți, telefoane date pentru un zdrobitor „bun și ieftin” și aceeași ambiție, de la un an la altul: să iasă vinul mai bun decât anul trecut.

Nu toată lumea face vin. Dar cei care fac știu că lucrurile pot începe foarte modest. Câteva zeci de kilograme de struguri. Un recipient împrumutat. O soluție improvizată pentru zdrobire. Prima încercare făcută aproape experimental. Apoi vinul iese bun și experimentul devine obicei. Obiceiul devine tradiție. Iar tradiția începe, încet, să ceară echipament.

Tradiția rămâne, uneltele se schimbă, dar vinul începe tot de la vie Foto: Daciana Stoica

Și aici începe partea mai puțin romantică a poveștii: ce îți trebuie, de fapt? Pentru că vinul de casă începe cu strugurii, dar nu se termină cu ei. După cules urmează zdrobirea, fermentarea, transvazarea, limpezirea, filtrarea și, în cele din urmă, îmbutelierea. Iar fiecare etapă poate veni cu o nouă nevoie: un zdrobitor care să scutească ore de muncă, o pompă pentru transvazare, un produs pentru limpezire, un filtru sau un dopuitor.

Problema este că nu există o singură listă de cumpărături pentru vinul de casă. Cineva poate avea câteva sute de kilograme de struguri și să pornească aproape de la zero. Altul are deja presa, butoaiele și damigenele, dar îi lipsește o pompă. Iar cine face vin de ani de zile poate căuta doar acel echipament care să-i facă munca mai rapidă, mai curată sau mai bine controlată.

Foto: Micul meseriaș Când recolta intră în zdrobitor, începe adevărata aventură a vinului de casă

De aici începe primul nostru ghid de shopping dedicat vinificației de acasă. Nu l-am gândit ca pe un simplu top al „celor mai bune produse”, ci ca pe o selecție construită în jurul nevoilor reale ale gospodăriei. Am trecut prin oferta de produse pentru vinificație de pe eMAG și am căutat produse deja validate de cumpărători, urmărind atât ratingul și numărul de recenzii, dar mai ales specificațiile, utilitatea practică, prețul, accesibilitatea și raportul dintre ceea ce oferă un produs și problema pe care o rezolvă.

Pentru Top 5 am ales produse cu roluri diferite, astfel încât selecția să fie utilă atât celui care abia începe, cât și celui care are deja o parte din echipament. Iar la bonusuri am păstrat câteva opțiuni pentru cei care vor mai mult: capacitate, precizie, filtrare, presare sau un upgrade de echipament.

Foto: Micul meseriaș Recolta e gata. Acum începe cursa de la strugure la must

Nu trebuie să le cumperi pe toate. Nici nu ar avea sens. Ideea este să găsești mai repede exact ce îți lipsește în etapa în care ai ajuns: ai strugurii, începi de la zdrobire; ai vinul în recipiente, te uiți la transvazare și limpezire; se apropie momentul sticlelor, intră în scenă filtrarea și îmbutelierea. Iar dacă anul acesta ai făcut câteva zeci de litri sau ai în plan să le faci, iar anul viitor te gândești deja la sute, găsești și următorul nivel.

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EDITOR’S CHOICE 2026: Cel mai de nădejde aliat de la care începe vinul făcut acasă

Mai puțină muncă, mai mult control, un start mai bun pentru vinul făcut acasă. Pachetul promo: Zdrobitor struguri manual PANDORA + mănuși de protecție ne-a convins prin combinația dintre capacitatea de procesare declarată de până la 300–350 kg de struguri pe oră, construcția practică și feedbackul consistent al cumpărătorilor: 4,53/5 din 131 de recenzii. Este genul de echipament care poate transforma una dintre cele mai solicitante etape de după recoltare într-o operațiune mai simplă și mai eficientă. Tocmai de aceea, îl desemnăm Editor’s Choice 2026: o alegere practică pentru cei care vor să facă vin acasă cu mai puțin efort și cu un echipament dedicat.

Foto: MyBlog.ro Nu ai nevoie de motor ca să-ți ușurezi munca

Mai multe detalii despre acest produs, alături de restul recomandărilor principale și de cele patru opțiuni bonus, găsești în rubrica „Top 5 pentru vin făcut acasă: ce merită cumpărat + 4 bonusuri”.

Cum am ales produsele: de la peste 2.700 de opțiuni la Top 5

Pentru acest ghid, am pornit de la oferta de peste 2.700 de produse pentru vinificație de pe eMAG și, ca în orice selecție de shopping, am căutat mai întâi produsele deja validate de cumpărători. Numai că această categorie are o particularitate: multe produse au puține recenzii sau nu au deloc, iar cele cu feedback consistent și rating bun sunt mult mai puține decât te-ai aștepta.

De aceea, am lărgit puțin plasa, dar nu și standardul de calitate: am luat în calcul produse cu suficient feedback și un rating de peste 4,5 din 5. Apoi am mers dincolo de cifre și am căutat utilitate reală, specificații relevante, ușurință în utilizare, accesibilitate și un raport cât mai bun între ceea ce oferă produsul și nevoia pe care o rezolvă. Au contat, așadar, atât experiența cumpărătorilor, cât și costul și relevanța pentru vinificatorul casnic.

Aici apare diferența față de o simplă listă cu cele mai multe recenzii. Nu am vrut cinci produse care fac aproximativ același lucru, ci cinci alegeri pentru nevoi diferite: zdrobire, tratare, îmbuteliere, limpezire și transvazare. Astfel, Top 5 poate fi relevant atât pentru cel care caută un consumabil accesibil, cât și pentru gospodăria care lucrează cu volume mai mari.

Foto: MyBlog.ro De la munca manuală la eficiență: când merită upgrade-ul electric

Am urmărit și o scară de cumpărare cât mai firească. Cele cinci recomandări principale rămân într-o zonă de buget accesibilă, în timp ce bonusurile deschid ușa către echipamente mai specializate și investiții mai consistente — fără să excludă nici variantele accesibile.

Rezultatul: 5 recomandări principale + 4 bonusuri, nu un clasament al „celor mai bune produse”, ci o selecție construită în jurul unei întrebări mai utile: ce merită să iei în calcul dacă faci vin acasă și vrei să cumperi online mai informat?

Nu trebuie, desigur, să le cumperi pe toate. Ideea este să identifici rapid categoria care îți lipsește și să găsești o opțiune deja validată de cumpărători. Iar dacă vrei să mergi mai departe, cele patru bonusuri arată ce se întâmplă atunci când cresc volumul, exigențele sau nivelul de echipare.

Asta este diferența dintre o listă de produse și un ghid de shopping: nu spunem doar ce are un rating bun, ci încercăm să-ți arătăm ce merită să cauți, în funcție de ceea ce faci și de cât de departe vrei să mergi cu vinificația acasă.

Top 5 pentru vin făcut acasă: ce merită cumpărat + 4 bonusuri

Mai jos nu găsești pur și simplu cinci produse cu multe stele, ci cinci categorii de cumpărături relevante pentru vinificatorul de acasă: de la zdrobirea strugurilor și tratarea vinului până la limpezire, transvazare și îmbuteliere. Pentru fiecare categorie am ales un produs care combină utilitatea concretă, feedbackul cumpărătorilor și relevanța pentru momentul din proces în care este folosit.

Am păstrat aceeași structură pentru fiecare recomandare: de ce contează categoria, ce oferă produsul, cui i se potrivește, de ce merită atenție în această selecție și, la final, un verdict scurt. În caseta tehnică găsești principalele caracteristici care te ajută să înțelegi rapid ce cumperi.

Foto: eMAG În vie, vinul începe simplu. Important este să alegi unealta potrivită

Iar dacă unul dintre produse îți face cu ochiul, caseta este și punctul de plecare pentru cumpărare: linkul afiliat te duce direct la pagina produsului, unde poți verifica prețul și disponibilitatea în timp real și, după caz, eventualele campanii de reduceri. Astfel, nu rămâi cu recomandarea în articol: poți trece direct de la „merită?” la „îl cumpăr”.

Cele cinci recomandări principale sunt completate de patru bonusuri, fiecare ales pentru a adăuga o altă posibilitate: mai multă capacitate, filtrare mai serioasă, presare sau măsurarea alcoolului. Și aici, denumirea fiecărui produs include linkul afiliat, pentru ca întreaga selecție să rămână la fel de ușor de explorat și de cumpărat.

Pe scurt, am încercat să facem mai mult decât o listă de produse: o hartă de shopping pentru vinificatorul de acasă, în care fiecare alegere are un rol, iar fiecare link te duce cât mai repede acolo unde poți verifica oferta actuală și, dacă decizi că este ceea ce cauți, să faci cumpărăturile online.

1. Zdrobirea strugurilor: cum reduci munca după recoltare

În procesul de vinificație, zdrobirea strugurilor este una dintre primele operațiuni importante după recoltare. Un zdrobitor manual poate face această etapă mai rapidă și mai uniformă decât zdrobirea improvizată, iar pentru gospodăriile care lucrează cu cantități mari diferența de efort poate fi semnificativă.

BEST FOR GRAPE CRUSHING Pachet promo: Zdrobitor struguri manual PANDORA + mănuși de protecție —⭐4,53/5 (131 de recenzii) | Top Favorite Zdrobitor manual din oțel, cu cuvă detașabilă de 25 de litri, role din poliamidă pentru uz alimentar și capacitate declarată de până la 300–350 kg de struguri/oră. Distanța dintre cilindri poate fi reglată între 2 și 10 mm, iar construcția este concepută pentru utilizare manuală și manipulare ușoară. Vezi prețul și alte detalii

Ce avantaje oferă: Capacitate mare pentru un echipament manual — până la 300–350 kg/oră, suficient pentru o gospodărie care procesează o cantitate serioasă de struguri. Construcție practică: cuva detașabilă de 25 L, rolele din poliamidă pentru uz alimentar și distanța reglabilă între cilindri fac echipamentul adaptabil și ușor de folosit.

Capacitate mare pentru un echipament manual — până la 300–350 kg/oră, suficient pentru o gospodărie care procesează o cantitate serioasă de struguri. Construcție practică: cuva detașabilă de 25 L, rolele din poliamidă pentru uz alimentar și distanța reglabilă între cilindri fac echipamentul adaptabil și ușor de folosit. Pentru cine și pentru ce: Este potrivit în primul rând pentru vinificatorul casnic care are de procesat mai mult decât câteva zeci de kilograme de struguri și vrea să reducă munca manuală. Fiind acționat cu manivelă, nu necesită alimentare electrică și poate fi amplasat direct deasupra recipientului în care se colectează strugurii zdrobiți.

Este potrivit în primul rând pentru vinificatorul casnic care are de procesat mai mult decât câteva zeci de kilograme de struguri și vrea să reducă munca manuală. Fiind acționat cu manivelă, nu necesită alimentare electrică și poate fi amplasat direct deasupra recipientului în care se colectează strugurii zdrobiți. De ce contează în ghid: Zdrobitorul Pandora este unul dintre cele mai bine documentate produse din selecția noastră: numărul mare de recenzii oferă o bază de feedback mult mai consistentă decât majoritatea produselor din categoria analizată. Ratingul este mai puțin spectaculos, dar tocmai volumul mare de feedback face produsul relevant pentru un ghid de shopping.

Verdict: O alegere practică pentru gospodăriile care procesează cantități mai mari de struguri și vor să treacă de la zdrobirea manuală la un echipament dedicat. Cel mai puternic argument al său în acest ghid este combinația dintre capacitate, preț și volumul de feedback al cumpărătorilor.

2. Produsul-surpriză — protecția vinului: micul consumabil care surprinde prin feedback

După zdrobirea strugurilor, vinul intră într-o etapă în care protecția împotriva oxidării și păstrarea calităților sale devin importante. Tannisol este un produs consumabil destinat tratării mustului și vinului, iar combinația dintre prețul foarte mic și numărul surprinzător de mare de evaluări îl face una dintre cele mai interesante descoperiri din selecția noastră.

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BEST VALUE Tannisol, antioxidant pentru vin, set 10 × 10 g — ⭐4,86/5 (70 de recenzii) | SuperPreț Produs pe bază de metabisulfit de potasiu, acid L-ascorbic și tanin, destinat tratării și protecției mustului și vinului împotriva oxidării și a unor defecte. Un pachet conține 10 plicuri a câte 10 g, ceea ce îl face un consumabil ușor de dozat și de păstrat pentru utilizări succesive. Vezi prețul și alte detalii

Ce avantaje oferă: Protecție împotriva oxidării — Tannisol este destinat tratamentului antioxidant al mustului și vinului și poate fi utilizat atât preventiv, cât și în anumite situații curative. Preț foarte accesibil pentru 10 plicuri — este unul dintre produsele din selecție cu cel mai mic cost de achiziție, dar cu un feedback surprinzător de consistent.

Protecție împotriva oxidării — este destinat tratamentului antioxidant al mustului și vinului și poate fi utilizat atât preventiv, cât și în anumite situații curative. Preț foarte accesibil pentru 10 plicuri — este unul dintre produsele din selecție cu cel mai mic cost de achiziție, dar cu un feedback surprinzător de consistent. Pentru cine și pentru ce: Este destinat în special vinificatorului de acasă care vrea să acorde mai multă atenție stabilizării și protecției vinului, nu doar etapelor mecanice precum zdrobirea sau îmbutelierea. Fiind un consumabil, poate fi util și celor care produc vin în fiecare sezon și vor să aibă la îndemână un produs pentru tratamentele necesare.

Este destinat în special vinificatorului de acasă care vrea să acorde mai multă atenție stabilizării și protecției vinului, nu doar etapelor mecanice precum zdrobirea sau îmbutelierea. Fiind un consumabil, poate fi util și celor care produc vin în fiecare sezon și vor să aibă la îndemână un produs pentru tratamentele necesare. De ce contează în ghid: Aici apare unul dintre cele mai interesante argumente din întregul Top 5: numărul consistent de recenzii pentru un produs accesibil. Ratingul arată un feedback foarte bun, iar volumul evaluărilor este suficient de mare încât Tannisol să nu fie doar o curiozitate la preț redus din oferta eMAG. În plus, Tannisol aduce în listă o categorie diferită de produsele mecanice: un consumabil care se folosește în procesul de tratare a vinului. Tocmai această diversitate face selecția mai utilă și mai interesantă.

Verdict: Micul „factor wow” al Top 5: un consumabil foarte accesibil, cu peste 50 de recenzii și un rating excelent. Nu este aici pentru că ar fi cel mai important produs din vinificație, ci pentru că oferă o combinație foarte convingătoare de utilitate, preț redus și feedback consistent.

3. Îmbutelierea vinului: un simplu accesoriu face diferența

După ce vinul a trecut prin etapele de prelucrare și este pregătit pentru păstrare, urmează îmbutelierea. Un dopuitor manual transformă o operațiune care poate fi dificilă dacă este făcută doar cu mâna într-una mult mai simplă și controlată, fără să fie nevoie de un echipament electric.

BEST FOR EASY BOTTLING Dopuitor manual sticlă, Model 1 — ⭐4,87/5 (31 de recenzii) Dispozitiv compact, confecționat din metal, destinat dopuirii sticlelor cu un diametru interior al gâtului de aproximativ 19 mm. Are o înălțime de 33 cm și o lățime de 23 cm, astfel încât poate fi depozitat fără să ocupe mult spațiu. Vezi prețul și alte detalii

Ce avantaje oferă: Este simplu și ușor de folosit: dispozitivul este dedicat unei singure operațiuni — introducerea dopului în sticlă — fără mecanisme sau funcții complicate. Ocupă puțin spațiu — construcția compactă îl face potrivit pentru gospodăriile în care echipamentele de vinificație sunt folosite sezonier și trebuie depozitate între recolte.

Este simplu și ușor de folosit: dispozitivul este dedicat unei singure operațiuni — introducerea dopului în sticlă — fără mecanisme sau funcții complicate. Ocupă puțin spațiu — construcția compactă îl face potrivit pentru gospodăriile în care echipamentele de vinificație sunt folosite sezonier și trebuie depozitate între recolte. Pentru cine și pentru ce: Este potrivit pentru vinificatorul casnic care își îmbuteliază singur vinul și caută o soluție simplă, fără să investească într-un dopuitor mai complex sau într-un echipament profesional. Trebuie ținut cont de compatibilitatea cu sticlele: produsul este destinat celor cu diametrul interior al gâtului în jurul valorii de 19 mm.

Este potrivit pentru vinificatorul casnic care își îmbuteliază singur vinul și caută o soluție simplă, fără să investească într-un dopuitor mai complex sau într-un echipament profesional. Trebuie ținut cont de compatibilitatea cu sticlele: produsul este destinat celor cu diametrul interior al gâtului în jurul valorii de 19 mm. De ce contează în ghid: Dopuitorul este unul dintre produsele cu cea mai clară intenție de cumpărare din selecție: cititorul știe imediat ce problemă rezolvă și în ce moment al procesului îi va fi util. În plus, combinația dintre validarea cumpărătorilor și un preț accesibil îl transformă într-o recomandare ușor de justificat pentru un ghid destinat vinificatorului de acasă. Este și un bun exemplu pentru filosofia Top 5: nu toate recomandările trebuie să fie echipamente sofisticate; uneori, un accesoriu simplu care rezolvă o problemă concretă este exact ceea ce caută cumpărătorul.

Verdict: O alegere simplă, accesibilă și bine evaluată pentru etapa de îmbuteliere. Dacă îți îmbuteliezi singur vinul și ai nevoie de un dispozitiv compact, fără pretenții profesionale, acesta este unul dintre cele mai ușor de justificat produse din selecție.

4. Limpezirea vinului: cum obții un vin mai clar și mai stabil

După fermentare și după ce vinul a fost tras de pe drojdie, limpezirea este una dintre etapele importante pentru obținerea unui vin mai limpede și mai stabil. Bentonita este folosită în vinificație pentru a lega anumite substanțe, în special proteinele, contribuind astfel la reducerea riscului de tulburare și la stabilizarea vinului.

BEST RATED Bentonită alimentară pentru limpezirea vinului, Milfalchim, 1 kg — ⭐5,00/5 (29 de recenzii) Pulbere de bentonită alimentară destinată tratării vinului, cu proprietăți de absorbție și schimb ionic care permit îndepărtarea unor componente responsabile de instabilitatea vinului. Produsul este comercializat într-un pachet de 1 kg și poate fi utilizat atât în vinificația de hobby, cât și în contexte semiprofesionale sau profesionale. Vezi prețul și alte detalii

Ce avantaje oferă: Contribuie la limpezirea și stabilizarea vinului - bentonita poate reduce conținutul anumitor proteine și riscul apariției unor precipitate, contribuind la obținerea unui vin mai limpede și mai stabil. Este unul dintre cele mai accesibile consumabile din selecția analizată.

Contribuie la limpezirea și stabilizarea vinului - bentonita poate reduce conținutul anumitor proteine și riscul apariției unor precipitate, contribuind la obținerea unui vin mai limpede și mai stabil. Este unul dintre cele mai accesibile consumabile din selecția analizată. Pentru cine și pentru ce: Este potrivită pentru vinificatorul de acasă care ajunge la etapa de limpezire și vrea să controleze mai bine aspectul și stabilitatea vinului. Este un produs pentru o etapă mai tehnică a procesului, astfel că trebuie utilizat conform instrucțiunilor producătorului și dozei recomandate pentru tipul de vin tratat.

Este potrivită pentru vinificatorul de acasă care ajunge la etapa de limpezire și vrea să controleze mai bine aspectul și stabilitatea vinului. Este un produs pentru o etapă mai tehnică a procesului, astfel că trebuie utilizat conform instrucțiunilor producătorului și dozei recomandate pentru tipul de vin tratat. De ce contează în ghid: Bentonita oferă, probabil, cea mai spectaculoasă combinație dintre preț și rating din selecția noastră. Nu este însă doar un produs accesibil introdus în listă pentru a diversifica prețurile. Are un rol concret într-o etapă a vinificației, iar faptul că zeci de cumpărători au lăsat feedback și toate evaluările sunt pozitive îi oferă un argument foarte puternic într-un ghid de shopping. În același timp, prețul foarte mic face ca produsul să fie o recomandare cu barieră redusă de cumpărare: nu este nevoie de o investiție importantă pentru ca un vinificator casnic să-l ia în calcul.

Verdict: Un consumabil foarte accesibil, cu un rating perfect și un rol clar în etapa de limpezire. Cu feedback-ul cumpărătorilor și prețul cel mai accesibil din selecția noastră, reprezintă una dintre cele mai ușor de justificat recomandări din Top 5 — cu condiția ca utilizarea să respecte instrucțiunile și dozajul producătorului.

5. Transvazarea vinului: când merită să treci la o soluție electrică

Pe măsură ce cantitatea de vin crește, transvazarea manuală între recipiente poate deveni o operațiune greoaie și consumatoare de timp. O pompă dedicată permite transferul mai rapid al lichidului și poate deveni deosebit de utilă într-o gospodărie care produce cantități mai mari și repetă această operațiune de mai multe ori în timpul procesului.

BEST FOR LARGE VOLUMES Pompă electrică pentru transvazare vin Rover 20CE, 360 W, 1.700 l/h — ⭐4,87/5 (15 recenzii) Pompă centrifugă cu turbină din bronz și motor monofazic de 360 W, cu o capacitate declarată de 1.700 l/h și înălțime maximă de refulare de 25 m. Dispune de comutator pentru schimbarea sensului de circulație, filtru de aspirație și racorduri pentru furtun de 20 mm. Vezi prețul și alte detalii

Ce avantaje oferă: Transfer rapid al unor cantități mari de lichid: debitul declarat de 1.700 l/h poate reduce considerabil timpul necesar pentru transvazare atunci când se lucrează cu volume mari. Flexibilitate la transfer: schimbarea sensului de circulație permite folosirea aceleiași pompe pentru aspirare și refulare, iar înălțimea maximă de refulare declarată este de 25 m.

Transfer rapid al unor cantități mari de lichid: debitul declarat de 1.700 l/h poate reduce considerabil timpul necesar pentru transvazare atunci când se lucrează cu volume mari. Flexibilitate la transfer: schimbarea sensului de circulație permite folosirea aceleiași pompe pentru aspirare și refulare, iar înălțimea maximă de refulare declarată este de 25 m. Pentru cine și pentru ce: Este destinată în special vinificatorilor casnici care produc cantități mai mari de vin și au de făcut frecvent transferuri între butoaie, recipiente sau alte vase. Pentru cine produce doar câteva zeci de litri pe sezon, o astfel de electro-pompă poate fi mai degrabă un echipament opțional decât o necesitate.

Este destinată în special vinificatorilor casnici care produc cantități mai mari de vin și au de făcut frecvent transferuri între butoaie, recipiente sau alte vase. Pentru cine produce doar câteva zeci de litri pe sezon, o astfel de electro-pompă poate fi mai degrabă un echipament opțional decât o necesitate. De ce contează în ghid: Rover 20CE are un profil diferit față de primele patru produse din Top 5. Nu are aceeași bază de feedback precum Pandora sau Tannisol, însă aduce în selecție un echipament destinat unei etape importante și mai solicitante fizic: transvazarea unor volume mari de vin. În plus, specificațiile sunt suficient de convingătoare pentru cititorul mai avansat: 360 W, 1.700 l/h și până la 25 m înălțime de refulare. Este, așadar, o recomandare făcută mai ales pe criteriul utilității pentru un anumit profil de utilizator, nu pe simplul număr de recenzii.

Verdict: O alegere pentru vinificatorul casnic care lucrează cu volume mai mari și vrea să scurteze operațiunile de transvazare. Nu este un echipament indispensabil pentru începător, dar pentru o gospodărie care produce mult vin, debitul de 1.700 l/h și posibilitatea de schimbare a sensului de pompare pot face diferența.

Bonusuri pentru vinificația acasă: patru upgrade-uri care completează Top 5

Top 5 acoperă câteva dintre cele mai interesante produse pentru vinificatorul de acasă, dar nu poate cuprinde toate echipamentele și toate etapele procesului. De aceea, am adăugat patru alternative care completează selecția în direcții diferite: echipament premium pentru zdrobire, filtrare mai serioasă, presare și măsurarea parametrilor vinului.

Nu sunt produse „mai bune” decât cele din Top 5 și nici simple mențiuni de rezervă. Fiecare răspunde unei alte nevoi: unele sunt pentru cei care lucrează cu volume mai mari, altele pentru vinificatorul mai experimentat, iar altele adaugă o etapă sau un instrument care nu era reprezentat în clasamentul principal.

Foto: Micul fermier Ai început cu vinul de casă. Bonusurile sunt pentru următorul nivel

Pentru zdrobire și desciorchinare: upgrade-ul electric

Dacă zdrobitorul de struguri manual Pandora este soluția manuală și accesibilă din Top 5, Grifo DMC reprezintă upgrade-ul electric evident pentru zdrobire și desciorchinare. Motorul de 750 W și capacitatea declarată de până la 1.500 kg/oră îl plasează într-o categorie cu totul diferită, iar sistemul combină zdrobirea cu separarea boabelor de ciorchini; este alegerea pentru cei care procesează cantități mari și vor să reducă substanțial munca manuală. Cu alte cuvinte, nu este alternativa pentru orice gospodărie, ci produsul aspirațional al selecției: merită luat în calcul când volumul de struguri și bugetul justifică trecerea la un echipament electric serios.

Foto: Agropro & others Mai mult volum, mai puțină muncă: când zdrobitorul manual nu mai ajunge

Pentru filtrarea vinului: când merită un sistem dedicat

Rover Colombo 12 aduce în ghid o etapă care nu este reprezentată în Top 5: filtrarea propriu-zisă a vinului. Cu 12 plăci filtrante de 20 × 20 cm, debit declarat de 350–500 l/h și pompă electrică de 350 W, este destinat celor care vor să treacă de la soluții mai simple la un sistem de filtrare dedicat; în plus, pachetul include furtunuri, sorb, garnituri și două seturi de plăci pentru filtrare grosieră și fină. Are și un volum de feedback interesant pentru această categorie. Important pentru articol: Colombo 12 nu canibalizează Rover 20CE din Top 5. Cele două produse rezolvă probleme diferite: Rover 20CE mută vinul, Colombo 12 îl filtrează.

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Foto: 999.md Când nu mai vrei doar să muți vinul, ci să-l filtrezi mai serios

Presarea strugurilor: etapa care lipsește din Top 5

Teasc manual FP-12 introduce presarea strugurilor — etapă care nu apare în Top 5 — și completează natural zdrobitorul Pandora. Este un model manual de 12 litri, cu elemente din lemn masiv de stejar, trei picioare metalice și sistem de presare cu ax filetat, conceput pentru utilizare în gospodărie. Este potrivit pentru vinificatorul care nu se limitează la zdrobirea strugurilor, ci vrea să aibă și un echipament dedicat pentru extragerea mustului din masa de struguri prelucrați.

Foto: Zola Strugurii au fost zdrobiți. Acum vine momentul să scoți ce e mai bun din ei

Măsurarea alcoolului: pentru cei care vor să verifice tăria vinului

Alcoolmetru cu termometru aduce în selecție componenta de măsurare, absentă din Top 5. Instrumentul are domeniu de măsurare declarat de 20–96% alcool și termometru integrat, iar temperatura poate fi luată în calcul cu ajutorul tabelului de compensare inclus; este destinat cititorului mai tehnic, care vrea să urmărească mai atent parametrii lichidului. Este un bonus, nu o recomandare universală: mai degrabă instrument pentru vinificatorul curios și atent la măsurători decât achiziție obligatorie pentru începător.

Cele patru bonusuri formează, practic, patru direcții diferite de aprofundare: dacă vrei mai multă capacitate și mai puțină muncă manuală → Grifo DMC, vrei filtrare serioasă → Rover Colombo 12, vrei să adaugi presarea în proces → Teasc FP-12 sau vrei să măsori și să urmărești mai atent vinul → Alcoolmetru. Astfel, bonusurile nu concurează cu Top 5, ci completează harta ghidului.

Foto: Agrenvi Când vrei să faci vin cu adevărat, nu doar „după ochi”

Vin făcut acasă: alege echipamentele potrivite și pregătește-te pentru noua recoltă

Nu trebuie să cumperi tot ce găsești și nici să investești din primul an în echipamente profesionale. Trebuie doar să știi ce îți lipsește, ce îți poate economisi timp și ce merită cu adevărat banii tăi. De la zdrobire și limpezire până la filtrare și îmbuteliere, alege echipamentul potrivit etapei în care ai ajuns și completează-ți treptat dotarea.

Foto: Micul meseriaș Nu trebuie să faci vinul ca acum 100 de ani ca să păstrezi tradiția

Vezi cele 5 recomandări principale și cele 4 bonusuri, compară opțiunile și verifică ofertele actuale înainte să alegi ce ajunge în coșul tău de cumpărături online. Pentru că tradiția se păstrează din generație în generație, dar nu înseamnă că trebuie să muncești ca în urmă cu 100 de ani. Păstrează rețeta familiei, dar profită de echipamentele care îți pot face munca mai ușoară.

Vinul bun începe cu strugurii, dar un sezon mai ușor începe cu alegerile potrivite.