O escapadă care trebuia să fie un weekend petrecut alături de prieteni s-a transformat într-o experiență traumatizantă pentru o creatoare de conținut din Sibiu. Felicia Kopan susține că ea și soțul său au descoperit dispozitive de filmare și înregistrare audio ascunse în prizele din camera în care erau cazați, în fața patului și a dușului. Femeia a povestit întreaga experiență pe rețelele sociale și spune că a depus o plângere la poliție, pe care nu intenționează să o retragă.

Cei doi fuseseră invitați la o cabană pentru un eveniment de familie al unor prieteni. După ce s-au instalat în cameră, soțul Feliciei a observat ceva neobișnuit la priza din fața patului. Dispozitivul semăna cu o dublă de priză obișnuită, dar avea încorporată o cameră video cu microfon.

„Mi-a arătat dubla respectivă și mi-a zis: «Ți se pare ceva ciudat la ea?». Și am zis: «Nu, este o dublă normală». Ei bine, nu era o dublă normală. Era un dispozitiv video și audio incorporat în acea dublă care era băgată în priza din fața patului nostru. Acest dispozitiv filma full HD și filma toate detaliile ce se pot întâmpla într-un pat”, a povestit Felicia Kopan.

Situația a devenit și mai tulburătoare după ce cei doi au descoperit un al doilea dispozitiv similar în baie.

Au găsit dispozitive și în alte camere

Cei doi îl bănuiau pe proprietarul cabanei că ar fi instalat prizele cu dispozitiv. Potrivit creatoarei de conținut, ei au decis inițial să le spună prietenilor care organizaseră evenimentul ce descoperiseră și să verifice dacă existau dispozitive similare și în celelalte camere ale cabanei. În urma verificărilor, au mai găsit un astfel de obiect într-o cameră în care erau cazate niște tinere.

„Atâta ne-a dus pe noi capul în momentul acela și l-am bănuit pe proprietarul cabanei, astfel că am zis: hai să nu stricăm evenimentul prietenilor noștri și să îi chemăm doar pe ei în cameră, să le povestim despre ce e vorba și să căutăm și în restul camerelor dacă mai există astfel de dispozitive, pentru că nu avea cum să existe doar la noi în cameră. Nu. Ei bine, am căutat în toate camerele, undeva la 15 camere la număr, și am mai găsit un singur dispozitiv, într-adevăr, într-o cameră în care erau cazate două sau chiar trei fete, dar una nu venise la acest eveniment”, a povestit tânăra.

Soțul femeii a desfăcut dispozitivele pentru a scoate cardurile de memorie și a verifica imaginile înregistrate. Însă, potrivit relatării sale, cardurile au ajuns în mâinile unuia dintre organizatorii evenimentului și au fost rupte.

„Atunci ne-a picat fisa că noi aveam încredere în niște oameni în care nu ar fi trebuit să avem încredere”, a spus Felicia Kopan, explicând că abia ulterior cei doi au început să suspecteze că distrugerea cardurilor nu fusese întâmplătoare.

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Femeia afirmă că, inițial, nu au chemat poliția, pentru că nu voiau să strice evenimentul prietenilor lor. Cu toate acestea, gândul că ar fi putut fi filmați în momente intime nu le-a dat pace, iar a doua zi au decis să plece.

Soțul femeii a desfăcut dispozitivele pentru a scoate cardurile de memorie. Foto: colaj captură video

„Tot ce ne doream era să plece cât mai repede din fața noastră”

După ce Felicia și soțul său au confruntat persoanele pe care le bănuiau, acestea nu au recunoscut inițial. Ulterior, cei doi au mers la poliție și au prezentat dispozitivele și ceea ce spun că au reușit să recupereze ca dovezi.

Potrivit femeii, după ce autoritățile au fost sesizate, unul dintre cei implicați a recunoscut că a montat dispozitivele în camera lor și în cea în care erau cazate tinerele. Felicia afirmă că a aflat ulterior și motivul pentru care ar fi fost realizate înregistrările, unul pe care îl descrie drept revoltător.

„Motivul este unul mai plauzibil, și anume material pentru masturbare. Când am auzit, mi s-a adunat stomacul, mi s-a făcut instant greață”, a relatat creatoarea de conținut.

Avertisment pentru cei care se cazează în spații de închiriat

Felicia Kopan spune că a decis să vorbească public despre experiență pentru a-i avertiza și pe alții asupra riscurilor la care se pot expune atunci când se cazează în spații care par sigure. După ce s-a documentat, aceasta a atras atenția că dispozitivele de filmare ascunse pot fi mascate în obiecte aparent obișnuite, precum încărcătoare, adaptoare de priză sau alte aparate dintr-o cameră.

„Acești oameni nu erau doar niște oameni trecători în viața noastră. Noi am avut încredere în ei și ne pare rău că am avut încredere în ei”, a spus femeia.

Aceasta afirmă că nu își va retrage plângerea deși cuplul implicat în incident le-a cerut acest lucru, și speră ca autoritățile să clarifice cazul. În același timp, le-a cerut urmăritorilor care au trecut prin experiențe similare să îi împărtășească informații care ar putea ajuta la înțelegerea situației.



„Sper din suflet și am încredere că poliția o să-și facă treaba pe acest subiect. Nu o să ne retragem nicio plângere, ba, dimpotrivă”, a transmis Felicia Kopan.