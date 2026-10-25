 Cum să ai o casă mai caldă iarna fără să crești temperatura centralei. Sfaturile instalatorilor | adevarul.ro
search
Duminică, 25 Octombrie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri externe Politică Securitate şi apărare Economie Sport Stil de viață Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zileiJocurile Adevărul 🧠

Cum să ai o casă mai caldă iarna fără să crești temperatura centralei. Sfaturile instalatorilor

Publicat:
0
1 live
Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Sursă preferată Google Discover Urmărește-ne pe Discover Discover

Odată cu scăderea temperaturilor, menținerea unei temperaturi confortabile în locuință devine o prioritate. Uneori, însă, chiar dacă sistemul de încălzire funcționează, unele camere rămân mai reci decât altele, iar caloriferele nu distribuie căldura în mod uniform.

Cum poți încălzi mai eficient casa în sezonul rece.
Cum poți încălzi mai eficient casa în sezonul rece. Foto: istock

Există câteva verificări și reglaje care pot îmbunătăți funcționarea instalației fără investiții costisitoare. Una dintre soluțiile recomandate de specialiști este echilibrarea hidraulică a caloriferelor, o procedură prin care debitul de apă caldă este ajustat astfel încât căldura să ajungă mai uniform în toate încăperile. Informațiile au fost prezentate de presa britanică, citată de Express.

De ce unele calorifere se încălzesc mai greu

Atunci când un calorifer se încălzește rapid, iar altul rămâne rece sau se încălzește mult mai lent, problema poate fi legată de distribuția neuniformă a apei calde prin instalație.

Echilibrarea caloriferelor presupune reglarea robinetelor, verificarea temperaturilor și observarea modului în care se încălzește fiecare radiator. Deși procedura poate necesita timp și atenție, aceasta poate contribui la îmbunătățirea confortului termic.

Pentru verificări și reglaje de bază pot fi utile o cheie pentru aerisirea caloriferelor, o cheie potrivită pentru robinetul de retur, o șurubelniță și un termometru digital. Înainte de orice intervenție, trebuie verificat tipul instalației și modul de funcționare al robinetelor.

Pașii pentru echilibrarea caloriferelor

Înainte de a începe, este important să oprești sistemul de încălzire și să lași caloriferele să se răcească. Intervențiile trebuie făcute cu atenție, pentru a evita arsurile sau deteriorarea componentelor.

  1. Oprește încălzirea. Așteaptă până când caloriferele se răcesc suficient pentru a putea fi verificate în siguranță.
  2. Verifică dacă este necesară aerisirea. Dacă există aer acumulat în instalație, caloriferele pot funcționa necorespunzător. Aerisirea se face cu sistemul oprit și respectând instrucțiunile producătorului.
  3. Identifică robinetele. Verifică ce tip de robinete are fiecare calorifer și care dintre ele permite reglarea debitului de apă.
  4. Notează poziția caloriferelor. O schiță simplă a locuinței te poate ajuta să urmărești ordinea verificărilor și să identifici încăperile în care încălzirea este insuficientă.
  5. Pornește sistemul și urmărește încălzirea. Observă care calorifere se încălzesc primele și care rămân în urmă. Notează eventualele diferențe.
  6. Oprește din nou încălzirea înainte de reglaje. Lasă instalația să se răcească, dacă este necesar, și pregătește robinetele pentru ajustare.
  7. Reglează cu atenție robinetele de retur. Acestea controlează debitul prin calorifere, iar ajustările trebuie făcute în funcție de tipul instalației și de recomandările producătorului.
  8. Verifică temperaturile. Un termometru poate ajuta la observarea diferențelor dintre calorifere și dintre conductele de alimentare și retur.
  9. Repetă verificările. După fiecare ajustare, urmărește din nou modul în care se încălzește instalația. Dacă distribuția căldurii nu se îmbunătățește, pot fi necesare reglaje suplimentare.

Echilibrarea nu presupune aplicarea acelorași reglaje tuturor caloriferelor. Setările depind de configurația instalației, de poziția radiatoarelor și de necesarul de căldură al fiecărei încăperi.

Când trebuie să apelezi la un instalator

Dacă diferențele de temperatură persistă după aerisire și verificările de bază, cauza poate fi mai complexă decât un simplu reglaj al robinetelor.

Este recomandat să ceri ajutorul unui specialist dacă anumite calorifere rămân reci, dacă observi scurgeri sau urme de coroziune ori dacă instalația nu funcționează corespunzător în ciuda intervențiilor obișnuite.

Un instalator poate verifica presiunea, circulația apei, starea robinetelor și eventualele depuneri din sistem. În cazul unor defecțiuni sau al unor instalații complexe, reglajele făcute fără o evaluare corectă pot agrava problema.

Verificarea periodică a instalației și echilibrarea corectă a caloriferelor pot contribui la o încălzire mai uniformă a locuinței. Pentru sistemele care prezintă probleme repetate, o evaluare profesională este cea mai sigură cale de a identifica și remedia cauza.

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
NATO 3.0, un pariu periculos: planul administrației Trump riscă să dărâme cei doi piloni fundamentali care protejează Europa
digi24.ro
image
O fermă germană cu 1.300 de vaci a renunțat la roboții de muls și se bazează numai pe angajați. 14 dintre ei sunt români
stirileprotv.ro
image
Mirabela Grădinaru, apariție de SENZAȚIE la un eveniment! Ce haine a ales Prima Doamnă: Imagini inedite cu partenera lui Nicușor Dan
gandul.ro
image
Haos în Franța! Aproape 1.000 de arestări după ciocnirile cu protestatarii, 70.000 de polițiști mobilizați
mediafax.ro
image
MM Stoica a luat legătura cu impresarul lui Aymen Boutoutaou după FCSB – Rapid 4-1: „Le Petit arrive”
fanatik.ro
image
Hattie Williams, scriitoare britanică de top, invitată la FILIT: „Dacă toată lumea ar citi mai mult, ne-am deschide inimile către ceilalți”
libertatea.ro
image
Ultima fortăreață a „imperiului Wagner”: Cum a reușit un playboy răsfățat să țină în viață cea mai notorie forță de mercenari din lume
digi24.ro
image
Drama fratelui lui Steffi Graf: e vagabond și trăiește într-un tunel de drenaj în Las Vegas! Face acuzații aiuritoare la adresa lui Andre Agassi: „I-a plăcut să lovească”
gsp.ro
image
Adio, FCSB! Soția i-a anunțat plecarea, imediat după meciul cu Rapid: ”Este ultimul lui an aici”
digisport.ro
image
Rămân fără antrenor? Argeșul lui Andone a ajuns la nouă meciuri fără victorie
click.ro
image
Scara care arată ca un evantai uriaș și pare că sfidează gravitația. Construcția spectaculoasă inaugurată la Shanghai
antena3.ro
image
BREAKING. Lovitură dură pentru Cluj. O multinaţională gigant dă afară sute de oameni
zf.ro
image
Comuna din România unde nu s-a născut niciun copil timp de un an întreg
observatornews.ro
image
Ce s-ar fi întâmplat, de fapt, în noaptea în care a izbucnit scandalul între Claudia Ion și ispita-pilot: 'A tras-o de...' 😮
cancan.ro
image
De ce poștașii vor duce pensia cu o mică întârziere în noiembrie? Când intră pensia pe card? În ce ordine?
newsweek.ro
image
GALERIE FOTO. HOT! Anna, actrița care face ravagii
prosport.ro
image
Vecinul nu plătește întreținerea de ani de zile. Cine achită facturile blocului până când asociația își recuperează banii
playtech.ro
image
Conducerea Rapidului, impresionată de starul lui Gigi Becali de la FCSB: ”E peste nivelul SuperLigii”
fanatik.ro
image
Cine îl va înfrunta pe Putin? Lista scurtă a liderilor europeni dezvăluită de surse diplomatice. Nicușor Dan nu e inclus
ziare.com
image
5.000.000 de euro! Gigi Becali a anunțat că e gata să dea lovitura, după FCSB - Rapid 4-1
digisport.ro
image
A resuscitat FCSB. Reghecampf trece cu bine primul test: învinge Rapid, 4-1
click.ro
image
Robert Sighiartău: Sunt adeptul introducerii AUR la guvernare
cotidianul.ro
image
Cum arată vila de 350.000 de euro pe care se bat Cornel Păsat și Bianca la divorț. Casa este spațioasă, modernă și are inclusiv un spațiu destinat antrenamentelor sale zilnice FOTO
romaniatv.net
image
Ministrul Muncii, anunț despre indexarea pensiilor: Vom înainta Ministerului de Finanțe și premierului propunerea de a respecta legea. Ce se întâmplă cu ajutorul financiar
mediaflux.ro
image
Un campion olimpic a dezvăluit motivul pentru care înotătorii gustă apa înainte de a plonja în bazin: „Acesta este semnalul”
gsp.ro
image
O femeie din Brașov, înjunghiată de soț în fața copilului. În atacul de pe Bulevardul Saturn bărbatul a vrut ulterior să se sinucidă și este în stare gravă
actualitate.net
image
Povestea reală a Cristelei Georgescu. Cine este, până la urmă, soția lui Călin Georgescu
actualitate.net
image
Viața devine mult mai bună până la sfârșitul anului 2026 pentru patru zodii. Astrele aduc schimbări importante
click.ro
image
Ozana Barabancea, fotografie rară alături de fiica sa, Gloria. Mesajul emoționant transmis de artistă
click.ro
image
„Nu-ți vei vedea niciodată nepoții!” Scrisoarea controversată a lui Meghan Markle către tatăl său
click.ro
Împărăteasa Teodora jucată de Sarah Bernhardt, profimedia 0383875627 jpg
Împărăteasa care se dezbrăca pentru bărbați înainte să urce pe tron! Spectacolele ei erotice i-au scandalizat până și pe cronicarii vremii
okmagazine.ro
meghan markle si tatal foto arhiva personala thomas markle
„Îmi plac femeile asiatice. Am plătit pentru sex cu ele.” Acuzat de pedofilie, tatăl lui Meghan Markle face dezvăluiri despre viața lui în Asia
okmagazine.ro
Întoarcerea Regelui Matia de la vânătoare. Pictură de Antal Ligeti și Sandor Wagner
Știați că, în secolul al XV-lea, vânătoarea era o activitate importantă în viața curții de la Hunedoara?
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS

Click!

image
Michael Douglas, sincer despre scenele erotice din filme. Cum se proceda înainte de apariția coordonatorilor de intimitate
image
Viața devine mult mai bună până la sfârșitul anului 2026 pentru patru zodii. Astrele aduc schimbări importante

OK! Magazine

image
Împărăteasa care se dezbrăca pentru bărbați înainte să urce pe tron! Spectacolele ei erotice i-au scandalizat până și pe cronicarii vremii