Cum să ai o casă mai caldă iarna fără să crești temperatura centralei. Sfaturile instalatorilor

Odată cu scăderea temperaturilor, menținerea unei temperaturi confortabile în locuință devine o prioritate. Uneori, însă, chiar dacă sistemul de încălzire funcționează, unele camere rămân mai reci decât altele, iar caloriferele nu distribuie căldura în mod uniform.

Cum poți încălzi mai eficient casa în sezonul rece. Foto: istock

Există câteva verificări și reglaje care pot îmbunătăți funcționarea instalației fără investiții costisitoare. Una dintre soluțiile recomandate de specialiști este echilibrarea hidraulică a caloriferelor, o procedură prin care debitul de apă caldă este ajustat astfel încât căldura să ajungă mai uniform în toate încăperile. Informațiile au fost prezentate de presa britanică, citată de Express.

De ce unele calorifere se încălzesc mai greu

Atunci când un calorifer se încălzește rapid, iar altul rămâne rece sau se încălzește mult mai lent, problema poate fi legată de distribuția neuniformă a apei calde prin instalație.

Echilibrarea caloriferelor presupune reglarea robinetelor, verificarea temperaturilor și observarea modului în care se încălzește fiecare radiator. Deși procedura poate necesita timp și atenție, aceasta poate contribui la îmbunătățirea confortului termic.

Pentru verificări și reglaje de bază pot fi utile o cheie pentru aerisirea caloriferelor, o cheie potrivită pentru robinetul de retur, o șurubelniță și un termometru digital. Înainte de orice intervenție, trebuie verificat tipul instalației și modul de funcționare al robinetelor.

Pașii pentru echilibrarea caloriferelor

Înainte de a începe, este important să oprești sistemul de încălzire și să lași caloriferele să se răcească. Intervențiile trebuie făcute cu atenție, pentru a evita arsurile sau deteriorarea componentelor.

Oprește încălzirea. Așteaptă până când caloriferele se răcesc suficient pentru a putea fi verificate în siguranță. Verifică dacă este necesară aerisirea. Dacă există aer acumulat în instalație, caloriferele pot funcționa necorespunzător. Aerisirea se face cu sistemul oprit și respectând instrucțiunile producătorului. Identifică robinetele. Verifică ce tip de robinete are fiecare calorifer și care dintre ele permite reglarea debitului de apă. Notează poziția caloriferelor. O schiță simplă a locuinței te poate ajuta să urmărești ordinea verificărilor și să identifici încăperile în care încălzirea este insuficientă. Pornește sistemul și urmărește încălzirea. Observă care calorifere se încălzesc primele și care rămân în urmă. Notează eventualele diferențe. Oprește din nou încălzirea înainte de reglaje. Lasă instalația să se răcească, dacă este necesar, și pregătește robinetele pentru ajustare. Reglează cu atenție robinetele de retur. Acestea controlează debitul prin calorifere, iar ajustările trebuie făcute în funcție de tipul instalației și de recomandările producătorului. Verifică temperaturile. Un termometru poate ajuta la observarea diferențelor dintre calorifere și dintre conductele de alimentare și retur. Repetă verificările. După fiecare ajustare, urmărește din nou modul în care se încălzește instalația. Dacă distribuția căldurii nu se îmbunătățește, pot fi necesare reglaje suplimentare.

Echilibrarea nu presupune aplicarea acelorași reglaje tuturor caloriferelor. Setările depind de configurația instalației, de poziția radiatoarelor și de necesarul de căldură al fiecărei încăperi.

Când trebuie să apelezi la un instalator

Dacă diferențele de temperatură persistă după aerisire și verificările de bază, cauza poate fi mai complexă decât un simplu reglaj al robinetelor.

Este recomandat să ceri ajutorul unui specialist dacă anumite calorifere rămân reci, dacă observi scurgeri sau urme de coroziune ori dacă instalația nu funcționează corespunzător în ciuda intervențiilor obișnuite.

Un instalator poate verifica presiunea, circulația apei, starea robinetelor și eventualele depuneri din sistem. În cazul unor defecțiuni sau al unor instalații complexe, reglajele făcute fără o evaluare corectă pot agrava problema.

Verificarea periodică a instalației și echilibrarea corectă a caloriferelor pot contribui la o încălzire mai uniformă a locuinței. Pentru sistemele care prezintă probleme repetate, o evaluare profesională este cea mai sigură cale de a identifica și remedia cauza.