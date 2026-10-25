Un șir de stâlpișori ține loc de trotuar în Constanța. Amenajarea, ironizată de un consilier USR: „Făcut pe low-budget și low-mind”

O amenajare destinată pietonilor din cartierul Km 4-5 din Constanța a fost criticată de consilierul local USR Cătălin Iacob. Acesta a publicat pe Facebook o fotografie cu o fâșie de asfalt delimitată de carosabil printr-un șir de stâlpișori, „făcută pe low-budget și low-mind”, după cum spune el.

Situația readuce în atenție problemele infrastructurii pietonale din Constanța. Foto: Facebook

„Asta le întrece pe toate! Ce vedeți în fotografie este un trotuar. Făcut pe low-budget și low-mind. Câte să mai îndure și orașul ăsta?”, a scris consilierul local pe Facebook.

În imagine, culoarul pietonal se află la același nivel cu partea carosabilă și este delimitat de stâlpișori, pe de o parte, și de bordura spațiului verde, pe de altă parte. Postarea nu precizează strada exactă, dimensiunile amenajării, costul lucrării sau firma care a executat-o.

Problemele trotuarelor, semnalate și în alte cartiere

Situația readuce în atenție problemele infrastructurii pietonale din Constanța, unde au fost semnalate și alte exemple de trotuare inexistente, incomplete sau greu de folosit.

În august 2024, publicația Constanța 100% relata despre amenajarea unui tronson de aproximativ 10 metri de trotuar pe strada Constantin Bobescu, în cartierul Compozitorilor, vizavi de magazinul Profi. Deși porțiunea avea borduri și o rampă de acces, un copac amplasat în mijloc îngreuna trecerea pietonilor.

La momentul respectiv, strada avea aproximativ 1.500 de metri lungime, iar realizarea trotuarelor pe ambele laturi ar fi presupus amenajarea a circa 3.000 de metri liniari. Potrivit informațiilor furnizate, ulterior nu au mai fost construite noi porțiuni de trotuar, iar unele dintre cele existente s-au degradat și nu mai pot fi folosite în condiții corespunzătoare.