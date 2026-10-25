 Un șir de stâlpișori ține loc de trotuar în Constanța. Amenajarea, ironizată de un consilier USR: „Făcut pe low-budget și low-mind” | adevarul.ro
search
Duminică, 25 Octombrie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri externe Politică Securitate şi apărare Economie Sport Stil de viață Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zileiJocurile Adevărul 🧠

Un șir de stâlpișori ține loc de trotuar în Constanța. Amenajarea, ironizată de un consilier USR: „Făcut pe low-budget și low-mind”

Publicat:
0
1 live
Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Sursă preferată Google Discover Urmărește-ne pe Discover Discover

O amenajare destinată pietonilor din cartierul Km 4-5 din Constanța a fost criticată de consilierul local USR Cătălin Iacob. Acesta a publicat pe Facebook o fotografie cu o fâșie de asfalt delimitată de carosabil printr-un șir de stâlpișori, „făcută pe low-budget și low-mind”, după cum spune el.

Situația readuce în atenție problemele infrastructurii pietonale din Constanța.
Situația readuce în atenție problemele infrastructurii pietonale din Constanța. Foto: Facebook

„Asta le întrece pe toate! Ce vedeți în fotografie este un trotuar. Făcut pe low-budget și low-mind. Câte să mai îndure și orașul ăsta?”, a scris consilierul local pe Facebook.

În imagine, culoarul pietonal se află la același nivel cu partea carosabilă și este delimitat de stâlpișori, pe de o parte, și de bordura spațiului verde, pe de altă parte. Postarea nu precizează strada exactă, dimensiunile amenajării, costul lucrării sau firma care a executat-o.

Problemele trotuarelor, semnalate și în alte cartiere

Situația readuce în atenție problemele infrastructurii pietonale din Constanța, unde au fost semnalate și alte exemple de trotuare inexistente, incomplete sau greu de folosit.

În august 2024, publicația Constanța 100% relata despre amenajarea unui tronson de aproximativ 10 metri de trotuar pe strada Constantin Bobescu, în cartierul Compozitorilor, vizavi de magazinul Profi. Deși porțiunea avea borduri și o rampă de acces, un copac amplasat în mijloc îngreuna trecerea pietonilor.

La momentul respectiv, strada avea aproximativ 1.500 de metri lungime, iar realizarea trotuarelor pe ambele laturi ar fi presupus amenajarea a circa 3.000 de metri liniari. Potrivit informațiilor furnizate, ulterior nu au mai fost construite noi porțiuni de trotuar, iar unele dintre cele existente s-au degradat și nu mai pot fi folosite în condiții corespunzătoare.

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
NATO 3.0, un pariu periculos: planul administrației Trump riscă să dărâme cei doi piloni fundamentali care protejează Europa
digi24.ro
image
O fermă germană cu 1.300 de vaci a renunțat la roboții de muls și se bazează numai pe angajați. 14 dintre ei sunt români
stirileprotv.ro
image
Victor Ponta, AVERTISMENT pentru Luca Niculescu! Ce așteaptă de la noul premier al României
gandul.ro
image
Haos în Franța! Aproape 1.000 de arestări după ciocnirile cu protestatarii, 70.000 de polițiști mobilizați
mediafax.ro
image
MM Stoica a luat legătura cu impresarul lui Aymen Boutoutaou după FCSB – Rapid 4-1: „Le Petit arrive”
fanatik.ro
image
Hattie Williams, scriitoare britanică de top, invitată la FILIT: „Dacă toată lumea ar citi mai mult, ne-am deschide inimile către ceilalți”
libertatea.ro
image
Ultima fortăreață a „imperiului Wagner”: Cum a reușit un playboy răsfățat să țină în viață cea mai notorie forță de mercenari din lume
digi24.ro
image
Drama fratelui lui Steffi Graf: e vagabond și trăiește într-un tunel de drenaj în Las Vegas! Face acuzații aiuritoare la adresa lui Andre Agassi: „I-a plăcut să lovească”
gsp.ro
image
Adio, FCSB! Soția i-a anunțat plecarea, imediat după meciul cu Rapid: ”Este ultimul lui an aici”
digisport.ro
image
A resuscitat FCSB. Reghecampf trece cu bine primul test: învinge Rapid, 4-1
click.ro
image
Scara care arată ca un evantai uriaș și pare că sfidează gravitația. Construcția spectaculoasă inaugurată la Shanghai
antena3.ro
image
BREAKING. Lovitură dură pentru Cluj. O multinaţională gigant dă afară sute de oameni
zf.ro
image
Comuna din România unde nu s-a născut niciun copil timp de un an întreg
observatornews.ro
image
Ce s-ar fi întâmplat, de fapt, în noaptea în care a izbucnit scandalul între Claudia Ion și ispita-pilot: 'A tras-o de...' 😮
cancan.ro
image
De ce poștașii vor duce pensia cu o mică întârziere în noiembrie? Când intră pensia pe card? În ce ordine?
newsweek.ro
image
GALERIE FOTO. HOT! Anna, actrița care face ravagii
prosport.ro
image
Vecinul nu plătește întreținerea de ani de zile. Cine achită facturile blocului până când asociația își recuperează banii
playtech.ro
image
Conducerea Rapidului, impresionată de starul lui Gigi Becali de la FCSB: ”E peste nivelul SuperLigii”
fanatik.ro
image
Cine îl va înfrunta pe Putin? Lista scurtă a liderilor europeni dezvăluită de surse diplomatice. Nicușor Dan nu e inclus
ziare.com
image
5.000.000 de euro! Gigi Becali a anunțat că e gata să dea lovitura, după FCSB - Rapid 4-1
digisport.ro
image
Cine rămâne cu averea de aproape 1 milion de euro lăsată în urmă de Mădălina Apostol: „E clar că nu puteam eu să intervin”
click.ro
image
Robert Sighiartău: Sunt adeptul introducerii AUR la guvernare
cotidianul.ro
image
Cum arată vila de 350.000 de euro pe care se bat Cornel Păsat și Bianca la divorț. Casa este spațioasă, modernă și are inclusiv un spațiu destinat antrenamentelor sale zilnice FOTO
romaniatv.net
image
Ministrul Muncii, anunț despre indexarea pensiilor: Vom înainta Ministerului de Finanțe și premierului propunerea de a respecta legea. Ce se întâmplă cu ajutorul financiar
mediaflux.ro
image
Un campion olimpic a dezvăluit motivul pentru care înotătorii gustă apa înainte de a plonja în bazin: „Acesta este semnalul”
gsp.ro
image
O femeie din Brașov, înjunghiată de soț în fața copilului. În atacul de pe Bulevardul Saturn bărbatul a vrut ulterior să se sinucidă și este în stare gravă
actualitate.net
image
Povestea reală a Cristelei Georgescu. Cine este, până la urmă, soția lui Călin Georgescu
actualitate.net
image
Viața devine mult mai bună până la sfârșitul anului 2026 pentru patru zodii. Astrele aduc schimbări importante
click.ro
image
Ozana Barabancea, fotografie rară alături de fiica sa, Gloria. Mesajul emoționant transmis de artistă
click.ro
image
„Nu-ți vei vedea niciodată nepoții!” Scrisoarea controversată a lui Meghan Markle către tatăl său
click.ro
Împărăteasa Teodora jucată de Sarah Bernhardt, profimedia 0383875627 jpg
Împărăteasa care se dezbrăca pentru bărbați înainte să urce pe tron! Spectacolele ei erotice i-au scandalizat până și pe cronicarii vremii
okmagazine.ro
Louise de Kéroualle foto Profimedia jpg
„De-abia dacă apuca să se îmbrace...” „Baby Face”, amanta regelui care se plictisea ușor și pretindea să i se ofere tot timpul plăcere
okmagazine.ro
Întoarcerea Regelui Matia de la vânătoare. Pictură de Antal Ligeti și Sandor Wagner
Știați că, în secolul al XV-lea, vânătoarea era o activitate importantă în viața curții de la Hunedoara?
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS

Click!

image
Michael Douglas, sincer despre scenele erotice din filme. Cum se proceda înainte de apariția coordonatorilor de intimitate
image
Viața devine mult mai bună până la sfârșitul anului 2026 pentru patru zodii. Astrele aduc schimbări importante

OK! Magazine

image
Împărăteasa care se dezbrăca pentru bărbați înainte să urce pe tron! Spectacolele ei erotice i-au scandalizat până și pe cronicarii vremii