Un bărbat din Baia Mare, reținut după ce și-ar fi incendiat apartamentul și ar fi lăsat gazul pornit

Un bărbat de 59 de ani din Baia Mare a fost imobilizat de jandarmi și dus la sediul poliției, fiind suspectat că și-ar fi provocat intenționat un incendiu în apartament, după care ar fi lăsat gazul deschis și ar fi plecat de acasă. Potrivit declarațiilor unor martori, acesta ar fi urmărit să provoace o explozie care să afecteze întregul bloc, a transmis Inspectoratul de Jandarmi Județean Maramureș, citat de Agerpres.

n bărbat din Baia Mare, reținut după ce și-ar fi incendiat apartamentul și ar fi lăsat gazul pornit. Foto: Inquam Photos

Incidentul a avut loc pe strada Motorului din municipiul Baia Mare, unde jandarmii au fost solicitați printr-un apel la 112 pentru a interveni în contextul unui incendiu izbucnit într-un imobil.

După ce pompierii au stins focul, jandarmii au observat că proprietarul locuinței avea un comportament suspect și au decis să verifice mai atent circumstanțele incidentului.

Împreună cu șeful echipajului de pompieri, aceștia au intrat în apartament, unde au fost identificate câte un focar de incendiu în fiecare dintre cele două camere. Descoperirea a ridicat suspiciuni cu privire la posibilitatea ca focul să fi fost provocat intenționat.

Anca Gherasim, purtătoarea de cuvânt a Jandarmeriei Maramureș, a precizat că informațiile obținute în urma verificărilor și declarațiile martorilor au indicat că bărbatul ar fi dat foc locuinței, ar fi lăsat gazul pornit și ar fi părăsit apartamentul.

Potrivit mărturiilor strânse de anchetatori, bărbatul ar fi urmărit să provoace o explozie care să pună în pericol întregul bloc. Având în vedere riscul pentru locatari, jandarmii au delimitat zona afectată și au restricționat accesul persoanelor neautorizate.

Forțele de ordine l-au imobilizat pe bărbat și au solicitat sprijinul polițiștilor criminaliști pentru cercetarea locului în care s-a produs incendiul.

Ulterior, bărbatul de 59 de ani a fost dus la sediul poliției pentru continuarea verificărilor și stabilirea măsurilor legale. Circumstanțele exacte ale incidentului urmează să fie clarificate în cadrul anchetei.