Rosturile dintre plăcile de gresie și faianță par să se înnegrească la nesfârșit, firimiturile se strecoară printre pernele canapelei, iar pantofii preferați adună urme exact când ai vrea să arate impecabil. Sunt lucruri mărunte, dar care cer timp, efort și uneori mai multă răbdare decât am vrea să le acordăm. Le facem iar și iar, deși ne-am dori să le rezolvăm repede, ușor și fără prea multă bătaie de cap.

EDITOR’S CHOICE 2026 | HOME CLEANING GADGETS Hurricane Floating Mop — Mop rotativ electric, alimentat cu baterii Două capete rotative, libertate de mișcare și mai puțin efort — dacă un singur gadget îți poate schimba felul în care faci curățenie, imaginează-ți ce alte surprize ți-am pregătit! Descoperă alegerea noastră Editor’s Choice 2026 și celelalte gadgeturi care promit să transforme treburile casnice într-o rutină mai simplă. Vezi prețul și alte detalii

Până când vom avea un robot care să se ocupe de toate aceste treburi în locul nostru, ne putem ajuta și de instrumente mai bine adaptate fiecărei sarcini. O perie electrică poate prelua o parte din efortul frecării manuale, un aparat dedicat poate simplifica îngrijirea încălțămintei, iar un aspirator portabil multifuncțional poate fi mai comod pentru micile intervenții de zi cu zi decât un aspirator obișnuit, destinat curățeniei generale.

De aceea, am selectat pentru tine cinci gadgeturi disponibile pe MultiLady, care promit să facă mai ușoare câteva dintre aceste treburi casnice. Îți prezentăm caracteristicile declarate, avantajele posibile și situațiile în care fiecare produs ar putea fi util. Scopul nu este să te convingem că ai nevoie de încă un aparat, ci să-ți oferim informațiile necesare pentru a descoperi alternative pe care poate nu le-ai luat până acum în calcul și pentru a decide dacă merită să le incluzi în rutina ta.

Până la urmă, nu avem nevoie de un gadget pentru fiecare treabă casnică, ci de soluțiile potrivite pentru lucrurile care ne consumă cel mai mult timp, energie și disponibilitate. Iar dacă unul dintre aceste mici ajutoare îți poate face rutina mai ușoară, merită să-l iei în considerare.

EDITOR’S CHOICE 2026: Gadgetul care îți simplifică rutina de curățenie

Uneori, cel mai bun gadget nu este cel care promite să facă de toate, ci acela care transformă o activitate pe care o repeți zi de zi sau săptămână de săptămână într-o sarcină mai simplă și mai comodă. Hurricane Floating Mop primește distincția Editor’s Choice 2026 pentru modul în care redefinește experiența curățării podelelor: două capete rotative, libertate de mișcare fără cablu și lavete reutilizabile care te ajută să simplifici o rutină casnică inevitabilă. Este genul de ajutor practic pe care ajungi să-l apreciezi nu doar la prima utilizare, ci ori de câte ori vine momentul să faci curățenie.

Foto: Colaj Media Galaxy ș.a. De la podele la geamuri și faianță: un singur mop electric, mai multe provocări de curățenie

Descoperă de ce l-am remarcat și ce alte gadgeturi îți pot face treburile casnice mai ușoare! Mai multe detalii despre Hurricane Floating Mop și restul recomandărilor se regăsesc în rubrica „5 gadgeturi pentru treburile casnice care îți pot schimba rutina”.

Cum am ales cele mai utile gadgeturi de curățenie pentru casă în 2026

Nu toate problemele de curățenie se rezolvă la fel. Uneori ai nevoie de precizie, alteori de mai multă libertate de mișcare sau de un aparat care face mai multe lucruri deodată. Pentru acest ghid, am reunit cinci gadgeturi disponibile pe MultiLady, urmărind caracteristicile care le fac utile în situații concrete și diferențele care te pot ajuta să alegi informat.

Cinci gadgeturi de curățenie, o singură misiune: mai puțin efort pentru o casă mai curată Foto: Daciana Stoica

În evaluarea informațiilor disponibile despre fiecare produs, am avut în vedere:

Utilitatea practică: ce sarcini poate simplifica și în ce situații poate fi de ajutor.

ce sarcini poate simplifica și în ce situații poate fi de ajutor. Funcțiile și accesoriile: capete interschimbabile, adaptoare și alte dotări care extind posibilitățile de utilizare.

capete interschimbabile, adaptoare și alte dotări care extind posibilitățile de utilizare. Confortul în utilizare: de la designul fără fir și formatul compact până la mânerul extensibil, comenzile simple și autonomia declarată, acolo unde informațiile sunt disponibile.

de la designul fără fir și formatul compact până la mânerul extensibil, comenzile simple și autonomia declarată, acolo unde informațiile sunt disponibile. Versatilitatea și gradul de specializare: dacă aparatul poate fi folosit în mai multe zone ale casei sau este conceput pentru o sarcină precisă.

dacă aparatul poate fi folosit în mai multe zone ale casei sau este conceput pentru o sarcină precisă. Avantajele și limitele: particularitățile de utilizare și aspectele pe care merită să le cunoști înainte de cumpărare.

Scopul nostru nu a fost să desemnăm un câștigător în urma unor teste comparative independente, ci să oferim o selecție cu rol informativ, care să te ajute să descoperi gadgetul potrivit pentru ceea ce ai de curățat cel mai des.

O baie îngrijită impecabil începe cu gesturi simple și instrumentele potrivite Foto: Blog Tiddied app

5 gadgeturi pentru treburile casnice care îți pot schimba rutina

Unele dintre cele mai inspirate soluții pentru curățenie sunt cele la care nici nu te-ai fi gândit. O perie electrică pentru rosturile încăpățânate, un mop rotativ care preia o parte din efortul mișcărilor repetitive sau un aspirator portabil care face mai mult decât te-ai aștepta — fiecare poate simplifica o mică provocare din rutina de zi cu zi.

Am reunit cinci gadgeturi alese pentru funcțiile, utilitatea practică și situațiile în care îți pot veni în ajutor. De la curățarea băii și întreținerea podelelor până la îngrijirea încălțămintei și îndepărtarea rapidă a prafului, fiecare răspunde unei nevoi diferite. Ideea nu este să aduni mai multe aparate, ci să descoperi acele soluții care îți pot face treburile casnice mai simple.

Rosturile și depunerile persistente cer mai mult decât o simplă ștergere Foto: Propetechic-eclat.com

Pentru a-ți fi mai ușor să compari opțiunile, am păstrat aceeași structură pentru fiecare recomandare: ce este și ce știe să facă, de ce merită luat în considerare, cui i se potrivește și pentru ce tip de utilizare este cel mai relevant. Astfel, poți vedea dintr-o privire atât avantajele fiecărui gadget, cât și diferențele care te pot ajuta să alegi în funcție de propriile nevoi.

Iar dacă unul dintre produse îți atrage atenția, fiecare casetă tehnică include un link afiliat direct către pagina produsului de pe MultiLady, de unde poți consulta detaliile și poți continua către achiziția online.

Hai să descoperim cele cinci gadgeturi care merită un loc pe lista ta de soluții inteligente pentru curățenie!

Mai puține aplecări, mai mult acces la colțurile greu de curățat Foto: BijuteriiTV

1. Perie electrică extensibilă de curățat baia și bucătăria: mai puțină frecare, mai puține aplecări

Rosturile înnegrite, depunerile de calcar din cabina de duș și urmele persistente de pe gresie pot transforma curățenia într-o treabă migăloasă. O perie electrică precum Scrub Buddi XL poate simplifica întreținerea băii, combinând un cap rotativ cu un mâner extensibil și trei capete interschimbabile. Este primul dintre cele trei modele Scrub Buddi prezentate în ghid, fiecare destinat unui alt tip de utilizare.

HARD-TO-REACH AREAS Perie electrică de curățare Scrub Buddi XL, cu 3 capete interschimbabile Perie rotativă cu o viteză de până la 300 rpm și mâner extensibil până la 1 metru. Designul fără fir, reîncărcabil și rezistent la apă oferă flexibilitate în utilizarea de zi cu zi. Vezi prețul și alte detalii

De ce merită să iei în considerare Scrub Buddi XL: Viteza de rotație de până la 300 rpm și cele trei capete interschimbabile oferă posibilitatea de a adapta curățarea la suprafața abordată, fără să folosești același accesoriu pentru orice sarcină. Funcționarea fără fir elimină dependența de o priză în apropiere, iar acumulatorul reîncărcabil permite reutilizarea aparatului fără schimbarea periodică a bateriilor. Totuși, viteza de rotație nu garantează îndepărtarea tuturor petelor: depunerile persistente pot necesita un produs de curățare adecvat și intervenții suplimentare.

Viteza de rotație de până la 300 rpm și cele trei capete interschimbabile oferă posibilitatea de a adapta curățarea la suprafața abordată, fără să folosești același accesoriu pentru orice sarcină. Funcționarea fără fir elimină dependența de o priză în apropiere, iar acumulatorul reîncărcabil permite reutilizarea aparatului fără schimbarea periodică a bateriilor. Totuși, viteza de rotație nu garantează îndepărtarea tuturor petelor: depunerile persistente pot necesita un produs de curățare adecvat și intervenții suplimentare. Cui și pentru ce se potrivește: Este o opțiune de luat în calcul pentru cei care întrețin regulat baia și au de curățat mai multe tipuri de suprafețe de la gresie și rosturi până la cada de baie și cabina de duș, fără să se limiteze la curățarea câtorva zone punctuale. Dacă ai nevoie în principal de un instrument compact pentru rosturi, colțuri și detalii, următoarea perie electrică poate fi mai potrivită. În schimb, dacă ai puține suprafețe de întreținut și o perie obișnuită îți este suficientă, achiziția unui model electric s-ar putea să nu se justifice.

2. Perie electrică de curățare pentru rosturi și colțuri: precizie în detalii

Știi colțurile de lângă robinet, îmbinările dintre plăci sau spațiile înguste în care murdăria pare să se adune indiferent cât de des faci curățenie? Uneori, problema nu este lipsa efortului, ci faptul că instrumentul folosit nu este potrivit pentru suprafața respectivă. Scrub Buddi XS propune o alternativă compactă, cu patru capete interschimbabile, concepute pentru diferite tipuri de suprafețe și sarcini. Spre deosebire de modelul XL, orientat spre suprafețe mai mari și zone greu accesibile, XS pune accentul pe manevrabilitate și curățenia de detaliu.

DETAIL CLEANING Perie electrică de curățare Scrub Buddi XS, cu 4 capete interschimbabile Realizează până la 2.800 de mișcări de curățare pe minut și include patru capete destinate suprafețelor extinse, petelor persistente, rosturilor și zonelor delicate. Designul compact, operarea printr-un singur buton și rezistența la apă facilitează utilizarea în diferite zone ale casei. Aparatul funcționează cu patru baterii AA, care nu sunt incluse. Vezi prețul și alte detalii

De ce merită să iei în considerare Scrub Buddi XS: Cele patru capete permit adaptarea instrumentului la sarcini diferite, astfel încât să poți aborda atât suprafețe mai mari, cât și rosturi sau zone care necesită o curățare mai delicată. Mișcarea electrică poate prelua o parte din efortul frecării manuale, iar formatul compact și comanda simplă îl fac practic pentru intervenții punctuale. Trebuie însă să iei în calcul costul și disponibilitatea bateriilor, pe care va trebui să le înlocuiești periodic. De asemenea, cele 2.800 de mișcări pe minut reprezintă o caracteristică tehnică, nu o garanție că orice pată va dispărea mai repede sau fără efort suplimentar.

Cele patru capete permit adaptarea instrumentului la sarcini diferite, astfel încât să poți aborda atât suprafețe mai mari, cât și rosturi sau zone care necesită o curățare mai delicată. Mișcarea electrică poate prelua o parte din efortul frecării manuale, iar formatul compact și comanda simplă îl fac practic pentru intervenții punctuale. Trebuie însă să iei în calcul costul și disponibilitatea bateriilor, pe care va trebui să le înlocuiești periodic. De asemenea, cele 2.800 de mișcări pe minut reprezintă o caracteristică tehnică, nu o garanție că orice pată va dispărea mai repede sau fără efort suplimentar. Cui și pentru ce se potrivește:XS este o opțiune de luat în calcul dacă faci frecvent curățenie de detaliu în baie și bucătărie sau dacă vrei să folosești același instrument pentru mai multe sarcini mici. Poate fi util și pentru anumite obiecte, inclusiv încălțăminte, dacă materialele sunt compatibile cu accesoriul folosit. Dacă ai nevoie să cureți suprafețe mai întinse ori să ajungi la zone aflate la distanță, Scrub Buddi XL este alternativa mai potrivită. Dar dacă folosești rar o perie sau un burete și nu simți că aceste operațiuni îți consumă prea mult timp ori efort, un aparat electric suplimentar s-ar putea să nu-ți aducă un avantaj suficient de important.

3. Perie electrică pentru curățarea încălțămintei fără frecare interminabilă

O pereche de sneakers deschiși la culoare poate arăta impecabil dimineața și poate aduna deja urme vizibile după o singură zi de purtare. Iar când vine vorba despre pantofi din piele sau încălțăminte din materiale delicate, nu orice perie și orice metodă de curățare sunt potrivite. Curățarea încălțămintei presupune adesea să alegi separat peria și produsele potrivite pentru fiecare material. Scrub Buddi Shoe Cleaner propune o soluție dedicată: un aparat electric care reunește trei capete interschimbabile și produse de curățare și îngrijire, pentru a simplifica diferitele etape ale întreținerii încălțămintei.

Aspiratorul robot în 2026: încă un gadget sau primul pas către o casă care se întreține singură? 5 modele care fac mai mult decât să aspire + Bonus surpriză

SHOE CARE Scrub Buddi Shoe Cleaner – aparat electric pentru curățarea încălțămintei, cu 3 capete interschimbabile Include o perie cu peri tari, una cu peri moi și un burete pentru lustruire, alături de produse de curățare și îngrijire. Acumulatorul Li-ion reîncărcabil și încărcarea prin USB completează un format compact, fără fir. Vezi prețul și alte detalii

De ce merită să iei în considerare Scrub Buddi Shoe Cleaner: Principalul avantaj este că ai la îndemână atât accesoriile pentru curățare, cât și un burete pentru finisare, fără să alcătuiești separat un set de la zero. Peria cu peri tari poate fi utilă pentru suprafețe rezistente, precum cauciucul, în timp ce peria cu peri moi permite o abordare mai delicată acolo unde materialul o cere. Produsele incluse completează setul și pot fi utile dacă nu ai deja soluții dedicate pentru încălțăminte. Totuși, accesoriile și soluțiile nu sunt automat potrivite pentru orice material: înainte de utilizare, verifică recomandările producătorului pantofilor, mai ales în cazul pielii întoarse, al materialelor textile și al suprafețelor delicate.

Principalul avantaj este că ai la îndemână atât accesoriile pentru curățare, cât și un burete pentru finisare, fără să alcătuiești separat un set de la zero. Peria cu peri tari poate fi utilă pentru suprafețe rezistente, precum cauciucul, în timp ce peria cu peri moi permite o abordare mai delicată acolo unde materialul o cere. Produsele incluse completează setul și pot fi utile dacă nu ai deja soluții dedicate pentru încălțăminte. Totuși, accesoriile și soluțiile nu sunt automat potrivite pentru orice material: înainte de utilizare, verifică recomandările producătorului pantofilor, mai ales în cazul pielii întoarse, al materialelor textile și al suprafețelor delicate. Cui și pentru ce se potrivește: Este o opțiune de luat în calcul dacă porți frecvent sneakers, ai mai multe perechi pe care vrei să le întreții regulat sau preferi să ai accesoriile de bază reunite într-un singur set. Formatul compact și încărcarea prin USB pot fi avantaje și atunci când vrei să-l iei cu tine în călătorii. Dacă îți cureți rar încălțămintea și ai deja periile și produsele potrivite, achiziția s-ar putea să nu-ți aducă un beneficiu suficient de mare.

Scrub Buddi XL, XS sau Shoe Cleaner: ce perie electrică ți se potrivește?

Cele trei perii Scrub Buddi au un obiectiv comun — să simplifice curățarea —, dar răspund unor nevoi diferite. Ca să alegi mai ușor, pornește de la ceea ce te încurcă cel mai mult în rutina ta:

Scrub Buddi XL — pentru suprafețe mai mari și zone greu accesibile. Potrivit dacă întreții frecvent baia și vrei să ajungi mai comod la gresie, cadă sau cabină de duș, inclusiv în zonele care presupun aplecări repetate.

— pentru suprafețe mai mari și zone greu accesibile. Potrivit dacă întreții frecvent baia și vrei să ajungi mai comod la gresie, cadă sau cabină de duș, inclusiv în zonele care presupun aplecări repetate. Scrub Buddi XS — pentru curățenie de precizie și sarcini variate. O alegere de explorat dacă ai de curățat rosturi, colțuri, îmbinări și alte zone înguste, iar capetele interschimbabile îți permit să adaptezi peria la sarcini diferite.

— pentru curățenie de precizie și sarcini variate. O alegere de explorat dacă ai de curățat rosturi, colțuri, îmbinări și alte zone înguste, iar capetele interschimbabile îți permit să adaptezi peria la sarcini diferite. Scrub Buddi Shoe Cleaner — pentru întreținerea încălțămintei. Conceput special pentru curățarea și îngrijirea pantofilor, cu accesorii dedicate diferitelor etape ale întreținerii.

Foto: MultiLady Sneakers mai curați, fără să transformi fiecare pată într-o sesiune de frecat

Pe scurt: XL pune accentul pe acces și suprafețe mai mari, XS pe precizie și versatilitate, iar Shoe Cleaner pe îngrijirea încălțămintei. Alege în funcție de sarcina pe care vrei să o simplifici, nu de numărul de funcții pe care le promite un aparat.

4. Mai puțin efort, podele mai curate: gadgetul cu capete rotative care simplifică rutina de curățenie

Când cureți podelele cu un mop clasic, trebuie să revii de mai multe ori la găleată pentru a clăti și stoarce laveta. În plus, excesul de apă poate lăsa suprafețele umede mult timp după terminarea curățeniei și astfel se prelungește timpul de uscare. Hurricane Floating Mop propune o alternativă mai comodă: un mop electric, fără cablu, cu două capete rotative, funcționare pe bază de abur și lavete din microfibră reutilizabile. În loc să întrerupi constant curățenia pentru a stoarce mopul, poți continua lucrul și, când lavetele sunt prea murdare, le poți înlocui cu unele curate, iar alimentarea cu baterii îți oferă libertatea de mișcare fără să depinzi de o priză. Este o soluție de luat în calcul dacă vrei să simplifici întreținerea podelelor și să reduci timpul și efortul acordate acestei activități.

HARD FLOORS CLEANING Hurricane Floating Mop Cele două capete rotative, lavetele din microfibră lavabile la mașină și alimentarea cu baterii oferă o alternativă practică pentru întreținerea regulată a suprafețelor. Designul ușor și îngust facilitează manevrarea cu o singură mână și accesul în spațiile mai dificile. Mopul poate fi utilizat și pe suprafețe verticale, precum pereții cabinei de duș sau ferestrele, cu respectarea compatibilității materialelor și a instrucțiunilor producătorului. Vezi prețul și alte detalii

De ce merită să iei în considerare Hurricane Floating Mop: Principalul avantaj este că simplifică o etapă adesea neplăcută a spălării podelelor: clătirea și stoarcerea repetată a mopului. Când o lavetă se murdărește, o poți schimba cu una curată, iar cele folosite se spală ulterior la mașină. În utilizarea obișnuită, un consum mai mic de apă înseamnă și mai puțină umezeală rămasă pe podea, ceea ce poate scurta timpul de uscare. În plus, alimentarea cu baterii te scapă de cablul care limitează deplasarea, iar greutatea redusă și forma îngustă sunt utile când trebuie să ajungi în spații mai puțin accesibile. Autonomia declarată de până la 90 de minute poate fi utilă dacă ai mai multe suprafețe de curățat într-o singură sesiune. Verifică însă recomandările producătorului înainte de a-l utiliza pe parchet, laminat sau alte finisaje sensibile la umezeală și căldură.

Principalul avantaj este că simplifică o etapă adesea neplăcută a spălării podelelor: clătirea și stoarcerea repetată a mopului. Când o lavetă se murdărește, o poți schimba cu una curată, iar cele folosite se spală ulterior la mașină. În utilizarea obișnuită, un consum mai mic de apă înseamnă și mai puțină umezeală rămasă pe podea, ceea ce poate scurta timpul de uscare. În plus, alimentarea cu baterii te scapă de cablul care limitează deplasarea, iar greutatea redusă și forma îngustă sunt utile când trebuie să ajungi în spații mai puțin accesibile. Autonomia declarată de până la 90 de minute poate fi utilă dacă ai mai multe suprafețe de curățat într-o singură sesiune. Verifică însă recomandările producătorului înainte de a-l utiliza pe parchet, laminat sau alte finisaje sensibile la umezeală și căldură. Cui și pentru ce se potrivește: Este o opțiune de luat în calcul dacă speli frecvent podelele și vrei să reduci timpul pierdut cu schimbarea apei și stoarcerea mopului. Poate fi util și pentru curățarea anumitor suprafețe verticale, precum ferestrele și pereții cabinei de duș, dacă materialele sunt compatibile. Față de mopul clasic, avantajele urmărite sunt reducerea consumului de apă, uscarea mai rapidă și întreținerea mai comodă; față de un aparat cu cablu, libertatea de mișcare. Dacă ai puține suprafețe de curățat sau ești mulțumit de mopul pe care îl folosești deja, schimbarea s-ar putea să nu fie necesară.

5. Aspirator portabil 3 în 1: curățenie rapidă, fără să scoți tot arsenalul

Câteva firimituri între pernele canapelei, praful adunat în jurul tastaturii, sau murdăria adunată în colțurile mașinii care au nevoie de o curățare rapidă — sunt lucruri mici, dar suficient de enervante încât să te facă să cauți de fiecare dată instrumentul potrivit. Nu justifică întotdeauna să scoți aspiratorul obișnuit. Pentru astfel de intervenții punctuale, un aparat compact, ușor de manevrat și gata de folosit poate fi mai practic. Go Vac 3 în 1 merge însă un pas mai departe decât un aspirator clasic: pe lângă aspirare poate sufla aer pentru a îndepărta praful din spațiile înguste și poate umfla obiecte compatibile, cu ajutorul accesoriilor incluse. Este genul de ajutor practic pe care îl poți păstra la îndemână pentru intervenții rapide, acasă, la birou sau în mașină.

MULTI-PURPOSE CLEANING Go Vac 3 în 1 – aspirator portabil, suflantă și pompă Combină trei funcții într-un dispozitiv compact, fără fir: aspiră praful și firimiturile, suflă aer pentru curățarea zonelor greu accesibile și umflă obiecte compatibile cu ajutorul adaptoarelor incluse. Bateria reîncărcabilă prin USB, recipientul transparent pentru praf și filtrul lavabil și reutilizabil completează un design conceput pentru utilizări variate. Vezi prețul și alte detalii

De ce merită să iei în considerare Go Vac 3 în 1: Avantajul său este că îți oferă mai multe posibilități de utilizare într-un format ușor de păstrat la îndemână. Îl poți folosi pentru firimiturile de pe canapea, praful de pe birou, curățarea punctuală a interiorului mașinii sau îndepărtarea murdăriei din spații în care accesul este dificil. Funcția de suflare adaugă o posibilitate utilă pentru praful acumulat în anumite fante și colțuri, iar cea de umflare poate fi practică pentru obiectele compatibile cu adaptoarele incluse. În plus, filtrul reutilizabil nu trebuie înlocuit după fiecare utilizare, ci întreținut conform instrucțiunilor produsului. Totuși, versatilitatea nu înseamnă că aparatul poate înlocui orice echipament specializat: performanța la aspirare, autonomia și compatibilitatea accesoriilor contează în funcție de sarcina concretă.

Avantajul său este că îți oferă mai multe posibilități de utilizare într-un format ușor de păstrat la îndemână. Îl poți folosi pentru firimiturile de pe canapea, praful de pe birou, curățarea punctuală a interiorului mașinii sau îndepărtarea murdăriei din spații în care accesul este dificil. Funcția de suflare adaugă o posibilitate utilă pentru praful acumulat în anumite fante și colțuri, iar cea de umflare poate fi practică pentru obiectele compatibile cu adaptoarele incluse. În plus, filtrul reutilizabil nu trebuie înlocuit după fiecare utilizare, ci întreținut conform instrucțiunilor produsului. Totuși, versatilitatea nu înseamnă că aparatul poate înlocui orice echipament specializat: performanța la aspirare, autonomia și compatibilitatea accesoriilor contează în funcție de sarcina concretă. Cui și pentru ce se potrivește:Go Vac 3 în 1 merită luat în calcul dacă ai frecvent de rezolvat mici probleme de curățenie și apreciezi posibilitatea de a folosi același aparat acasă, la birou sau în mașină. Este cu atât mai interesant dacă vei folosi regulat cel puțin două dintre cele trei funcții, astfel încât versatilitatea să fie un avantaj real, nu doar o caracteristică pe hârtie. În schimb, pentru curățenia generală, suprafețe mari sau aspirarea intensivă a covoarelor, un aspirator casnic dedicat rămâne alegerea mai potrivită. Go Vac este un ajutor pentru intervenții rapide, nu un înlocuitor universal al aparatelor specializate. Este, de asemenea, una dintre opțiunile interesante de explorat în categoria gadgeturilor utile sub 150 lei, mai ales dacă vei folosi în mod real cel puțin două dintre funcțiile sale.

Nu încă un gadget de curățenie, ci o soluție pentru rutina ta

Nu orice gadget își justifică locul în casă. Dar dacă o anumită sarcină îți consumă frecvent timpul, presupune efort inutil sau te obligă să improvizezi de fiecare dată, un instrument conceput pentru acea activitate ar putea merita luat în calcul.

Foto: MultiLady De la praful din mașină la firimiturile de pe canapea: curățenie rapidă, acolo unde ai nevoie

Poate că nu te-ai gândit niciodată că ai nevoie de o perie electrică pentru baie, sau poate te-ai obișnuit cu ideea că anumite treburi casnice vin la pachet cu efort și timp pierdut. Dar uneori, cele mai inspirate cumpărături nu sunt cele planificate dinainte, ci cele care îți arată că există o modalitate mai simplă de a face lucrurile pe care oricum trebuie să le faci.

QLED în 2026: mai bun decât LED, dar nu orice model merită banii. Cele mai bune televizoare și 5 reguli de aur: de la cinema la gaming

Cele cinci produse din acest ghid propun soluții diferite: de la curățarea suprafețelor greu accesibile și îngrijirea încălțămintei până la întreținerea pardoselilor și rezolvarea mai multor treburi cu un singur aparat. Fiecare gadget din selecția noastră răspunde unei provocări diferite.

Alegerea depinde de rutina ta, de frecvența utilizării și de ceea ce aștepți de la fiecare dispozitiv. Important nu este să ai toate aceste gadgeturi, ci să îl găsești pe cel care îți poate face o treabă concretă mai simplă.

Descoperă recomandările de pe MultiLady, explorează funcțiile fiecărui produs și alege soluția care îți poate face rutina de curățenie mai simplă. S-ar putea ca următoarea ta achiziție inspirată să fie tocmai gadgetul la care nu te-ai fi gândit până acum.

Diferența se vede acolo unde peria electrică întâlnește murdăria Foto: Betterware.com.mx

Mai multe gadgeturi și electrocasnice utile pentru casă

Gadgeturile potrivite pot simplifica anumite sarcini, dar există și alte soluții care te pot ajuta să întreții locuința cu mai puțin efort. Descoperă ghidurile noastre despre aspiratoarele robot, alte tipuri de aspiratoare și produsele esențiale pentru o rutină de curățenie a casei mai eficientă, pentru a găsi instrumentele care se potrivesc cel mai bine rutinei tale.

Uneori, curățenia impecabilă începe cu instrumentul potrivit și puțină spumă. Foto: Feanatic.com

Iar dacă îți dorești o casă echipată cu tehnologie utilă, găsești recomandări și pentru alte categorii, de la televizoare și electrocasnice de baie și bucătărie, precum: mașini de spălat rufe sau mașini de spălat vase, ori frigidere sau chiar multicookere și roboți de bucătărie, până la aparate și soluții pentru întreținerea rufelor, inclusiv fiare de călcat, chiar și aparate de aer condiționat pentru răcirea încăperilor în sezonul cald și pentru încălzirea acestora în sezonul rece.

Ideea nu este să aduni cât mai multe aparate, ci să te înconjori de cele potrivite pentru tine. Începe cu sarcinile care îți consumă cel mai mult timp și descoperă soluțiile care te pot ajuta să le gestionezi mai ușor.