 Câini modificați genetic pentru misiuni militare. Un start-up american a atras 200 de milioane de dolari | adevarul.ro
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Câini modificați genetic pentru misiuni militare. Un start-up american a atras 200 de milioane de dolari

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Warhound, un start-up din Texas care își propune să reconstruiască rezerva americană de câini de lucru militari prin clonare și modificare genetică, a atras investiții de 200 de milioane de dolari de la investitori, printre care Ark Invest, compania de investiții fondată de Cathie Wood.

Planul presupune crearea unei bănci biologice cu material genetic de la cei mai performanți câini.
Planul presupune crearea unei bănci biologice cu material genetic de la cei mai performanți câini. Foto: X/@aircombatcmd

Compania Warhound a fost evaluată la 1,2 miliarde de dolari în urma rundei de finanțare, potrivit unei persoane familiarizate cu tranzacția, relatează Financial Times.

Warhound a fost fondată de antreprenorii Palmer Luckey, cofondator al companiei de tehnologie militară Anduril, și Ben Lamm, cunoscut pentru activitatea sa în domeniul biotehnologiei.

Potrivit reprezentanților start-up-ului, obiectivul este producerea în Statele Unite a unor câini de lucru îmbunătățiți genetic, echipați cu tehnologii avansate care să le sporească capacitatea de a detecta și înțelege amenințările de pe câmpul de luptă.

Lamm, care a conceput proiectul împreună cu Luckey în urmă cu aproximativ 18 luni, a descris inițiativa drept un „program Captain America pentru câini”, susținând că aceasta ar putea îmbunătăți atât performanța animalelor, cât și bunăstarea lor.

Clonare și modificări genetice pentru câinii de lucru

Planul presupune crearea unei bănci biologice cu material genetic de la cei mai performanți câini, care ar putea fi clonați ulterior. Tehnologiile de editare genetică ar putea fi folosite pentru a le îmbunătăți longevitatea și anumite caracteristici fizice, potrivit lui Lamm, care va face parte din consiliul de administrație al companiei.

Antreprenorul susține că această abordare ar putea contribui și la reducerea numărului de animale care nu reușesc să finalizeze programele de antrenament. Câinii de lucru sunt utilizați în prezent de armată, poliție și serviciile de intervenție, inclusiv pentru detectarea substanțelor periculoase și căutarea persoanelor.

Compania Anduril urmează să dezvolte veste de protecție și tehnologii menite să îmbunătățească performanțele câinilor. Palmer Luckey a declarat că „cel mai bun prieten al omului merită cea mai bună tehnologie a omului”. Acesta nu va deține acțiuni la Warhound și nu va participa la conducerea zilnică a afacerii.

Investitori din tehnologie și securitate națională

Printre investitorii Warhound se numără și Lux Capital, Franklin Templeton și In-Q-Tel, fondul de investiții înființat de CIA pentru a sprijini dezvoltarea unor tehnologii relevante pentru activitățile de informații și securitate națională.

Compania va fi condusă de David Spirk, fost pușcaș marin american, primul director de date al Pentagonului și consilier senior la Palantir Technologies. Unul dintre obiectivele sale este reducerea dependenței Statelor Unite de crescătorii europeni, care reprezintă în prezent o sursă importantă de câini de lucru.

„Ideea noastră este: luați câinii de top, faceți o biobancă și clonați-i... pe lângă clonarea câinilor, ați putea să-i editați și să le îmbunătățiți longevitatea și performanța. Acest lucru este mai sănătos pentru câine, pompier, polițist sau războinic”, a spus Lamm.

Ben Lamm conduce și Colossal Biosciences, o companie care dezvoltă proiecte de clonare și editare genetică.

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