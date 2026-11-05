 Tinerii cu salarii de până la 4.000 de lei ar putea primi până la 600 de lei pentru chirie și reduceri la transport. Proiectul, depus de USR în Parlament | adevarul.ro
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Tinerii cu salarii de până la 4.000 de lei ar putea primi până la 600 de lei pentru chirie și reduceri la transport. Proiectul, depus de USR în Parlament

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Uniunea Salvați România (USR) a depus în Parlament un proiect de lege care prevede acordarea unui sprijin financiar pentru plata chiriei și reduceri la transport pentru tinerii salariați. Inițiativa este semnată de deputații USR Alin Stoica și Diana Stoica, alături de parlamentari din alte formațiuni.

Proiectul îi vizează pe tinerii cu vârsta între 18 și 29 de ani cu salii mai mici de 4.000 de lei
Proiectul îi vizează pe tinerii cu vârsta între 18 și 29 de ani cu salii mai mici de 4.000 de lei Foto: Sjutterstock

Potrivit USR, măsurile sunt destinate să îi ajute pe tinerii aflați la început de carieră să facă tranziția către o viață independentă.

„Pentru că trecerea de pe băncile şcolii la un serviciu şi o viaţă independentă reprezintă una dintre cele mai dificile etape, USR propune un set de măsuri în ajutorul tinerilor care muncesc: ajutor pentru plata chiriei şi transport la jumătate de preţ”, arată formațiunea într-un comunicat.

Alin Stoica: „Chiria şi transportul consumă o parte importantă din salariu”

Deputatul USR Alin Stoica susține că inițiativa legislativă a apărut în urma consultărilor cu tinerii salariați.

„Din consultările cu tinerii a reieşit o problemă clară: un loc de muncă nu îţi asigură întotdeauna şi banii necesari pentru a locui pe cont propriu. Chiria şi transportul consumă o parte importantă din salariu, iar mulţi tineri continuă să depindă de sprijinul familiei. Am depus o iniţiativă legislativă în ajutorul lor şi sper ca ea să fie votată de toate partidele din Parlament. Vrem ca tinerii să-şi permită să locuiască în oraşele în care muncesc”, a declarat acesta.

Ce sume ar putea primi tinerii pentru chirie

Proiectul modifică Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă și introduce un sprijin financiar lunar pentru plata chiriei.

Valoarea ajutorului ar urma să fie stabilită în funcție de localitatea în care este închiriată locuința, respectiv 600 de lei pe lună pentru București și Cluj-Napoca; 500 de lei pe lună pentru Constanța, Brașov, Sibiu, Craiova, Târgu Mureș, Iași, Timișoara și Oradea; 400 de lei pe lună pentru celelalte localități.

Cine ar putea beneficia de  măsură dacă proiectul va fi adoptat

Potrivit proiectului, pot solicita sprijinul tinerii cu vârsta între 18 și 29 de ani care: au un contract de muncă, raport de serviciu sau o formă echivalentă de angajare cu normă întreagă; înregistrează un venit net lunar de cel mult 4.000 de lei; au un contract de închiriere încheiat pentru minimum șase luni.

De asemenea, beneficiarii nu trebuie să dețină o locuință în proprietate și nici să locuiască într-o locuință socială, de serviciu sau destinată tinerilor. Totodată, locuința trebuie închiriată de la o persoană cu care nu există relații de rudenie până la gradul al IV-lea inclusiv.

Reduceri de 50% la transport

Inițiativa legislativă prevede și facilități pentru transportul public destinat tinerilor cu venituri reduse.

Astfel, salariații cu un venit net de până la 4.000 de lei ar putea beneficia de o reducere de 50% la transportul public local, metropolitan și integrat, precum și de o reducere de 50% la abonamentele feroviare nominale pentru navetă.

USR precizează că facilitățile ar urma să fie acordate și tinerilor care lucrează part-time, dacă sunt înscriși la o instituție de învățământ acreditată.

„Aceste măsuri de sprijin vor putea fi aplicate şi tinerilor care muncesc part-time, dacă urmează cursurile unei instituţii de învăţământ acreditate. Indiferent de timpul de lucru (normă întreagă sau parţială), măsurile de sprijin se vor putea acorda pentru cel mult 36 de luni”, mai arată USR.

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