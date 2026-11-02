 Chirie subvenționată cu până la 600 de lei și transport la jumătate de preț. Cine poate primi ajutorul | adevarul.ro
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Chirie subvenționată cu până la 600 de lei și transport la jumătate de preț. Cine poate primi ajutorul

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O parte din cheltuielile cu locuința și drumul la serviciu ar putea fi acoperite de stat pentru tinerii aflați la început de carieră. O inițiativă legislativă depusă la Senat propune un ajutor lunar pentru chirie de până la 600 de lei și reducerea cu 50% a unor abonamente de transport, pentru angajații cu vârste între 18 și 29 de ani și venituri salariale nete de cel mult 4.000 de lei pe lună.

Tineri pe stradă
Tinerii cu salarii de până la 4.000 de lei ar putea primi bani de la stat pentru chirie Foto: arhivă

Propunerea B598/2026 a fost înregistrată la Senat pe 28 octombrie 2026 și vizează completarea Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă. Pentru a produce efecte, inițiativa trebuie să fie adoptată, promulgată și publicată în Monitorul Oficial.

Cât ar putea primi tinerii, în funcție de oraș

Sprijinul pentru chirie ar fi diferențiat în funcție de localitatea în care se află locuința. Nu este vorba despre plata integrală a chiriei, ci despre o contribuție lunară în limitele prevăzute de proiect:

  • 600 de lei în București și Cluj-Napoca;
  • 500 de lei în Constanța, Brașov, Sibiu, Craiova, Târgu Mureș, Iași, Timișoara și Oradea;
  • 400 de lei în celelalte localități.

Salariul nu ar fi singura condiție

Pentru ajutorul de locuire, proiectul stabilește mai multe cerințe cumulative. Solicitanții ar trebui să aibă între 18 și 29 de ani împliniți, să lucreze cu normă întreagă în baza unui contract individual de muncă, a unui raport de serviciu sau a unui raport asimilat și să nu depășească plafonul salarial net de 4.000 de lei lunar.

Tinerii ar trebui să fie titulari, cotitulari sau solicitanți ai unui contract de închiriere înregistrat la organele fiscale, încheiat pentru cel puțin șase luni. Locuința trebuie să fie în România, iar beneficiarul să aibă acolo domiciliul sau reședința. Totodată, acesta nu ar trebui să dețină o locuință și nici să ocupe o locuință socială, de necesitate, de serviciu sau una pentru tineri destinată închirierii, realizată prin programele Agenției Naționale pentru Locuințe.

Închirierea de la soț, soție, rude sau afini până la gradul al IV-lea inclusiv ar exclude acordarea sprijinului. Ajutorul nu s-ar putea cumula nici cu alte forme de sprijin public pentru aceeași locuință și aceeași perioadă.

Ce abonamente ar costa cu 50% mai puțin

A doua facilitate vizează abonamentele nominale de transport public local, metropolitan și integrat, precum și abonamentele feroviare nominale de navetă. Reducerea propusă este de 50%, pentru tinerii din aceeași categorie de vârstă, angajați cu normă întreagă și cu salarii nete de cel mult 4.000 de lei lunar. Proiectul exclude cumularea cu alte măsuri de sprijin public pentru aceeași rută, aceeași perioadă sau aceeași cheltuială de transport.

Este prevăzută și o excepție pentru tinerii care lucrează cu timp parțial și urmează cursurile unei instituții de învățământ acreditate. Aceștia ar putea beneficia de facilități, însă plafonul de venit net ar fi calculat proporțional cu timpul de lucru.

Sprijin pentru cel mult 36 de luni

Ajutorul pentru chirie și reducerea la transport ar putea fi acordate separat sau împreună, pentru o perioadă totală de cel mult 36 de luni pentru fiecare beneficiar. Intervalele în care sprijinul este întrerupt nu ar intra în acest calcul, iar finanțarea ar urma să fie asigurată de la bugetul de stat.

Procedura concretă nu este încă stabilită. În forma prezentată, inițiativa prevede norme metodologice aprobate de Guvern, la propunerea Agenției Naționale pentru Ocuparea Forței de Muncă, în termen de șase luni de la intrarea în vigoare a legii. Acestea ar urma să clarifice documentele necesare, instituțiile competente și modul de depunere și soluționare a cererilor. 

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