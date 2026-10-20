Garanția la închirierea unui apartament: în ce condiții poate fi reținută de proprietar

Garanția plătită la închirierea unui apartament nu este o sumă pe care proprietarul o poate păstra automat la încheierea contractului. Ea asigură îndeplinirea unor obligații ale chiriașului, iar reținerea trebuie să aibă o justificare concretă.

Foto: Arhiva Adevărul

Condițiile trebuie clarificate de la început

Înainte de semnare, verificați dacă în contract sunt precizate valoarea garanției, obligațiile pe care le acoperă, situațiile în care poate fi folosită și termenul de restituire. Păstrați dovada plății. Nu considerați garanția drept plata ultimei luni de chirie dacă nu există o înțelegere în acest sens.

Proprietarul poate utiliza garanția, în condițiile contractului, pentru chirii restante, cheltuieli de întreținere sau utilități neachitate care vă revin ori pentru repararea unor deteriorări pentru care răspundeți. Răspunderea poate privi inclusiv pagubele produse de persoanele cărora le-ați permis accesul în apartament.

Pentru deteriorări, solicitați explicarea fiecărei rețineri și documente care susțin costul remedierii: fotografii, devize sau facturi, după caz. Existența unei pagube nu justifică, prin ea însăși, păstrarea întregii garanții. Diferența rămasă după acoperirea sumelor datorate trebuie restituită potrivit condițiilor aplicabile.

Uzura nu înseamnă automat pagubă

Apartamentul trebuie restituit în starea în care l-ați primit, ținând însă cont de degradarea datorată vechimii. Decolorarea produsă în timp nu este echivalentă cu o arsură pe mobilier sau cu un obiect sanitar spart.

Totuși, uzura nu trebuie confundată cu neîndeplinirea obligațiilor de întreținere curentă. Acestea pot reveni chiriașului, iar contractul contează în stabilirea responsabilităților. Garanția nu este însă un buget pentru modernizarea apartamentului pe cheltuiala dumneavoastră.

Ce consemnați la predarea locuinței

Este recomandabil să întocmiți un proces-verbal atât când primiți apartamentul, cât și când îl restituiți. În lipsa unor dovezi contrare, se presupune că l-ați primit în stare corespunzătoare de folosință.

Documentul ar trebui să identifice părțile, apartamentul și data predării, să descrie starea camerelor, mobilierului, electrocasnicelor și instalațiilor și să menționeze defectele existente. Consemnați inventarul, indexurile contoarelor și numărul cheilor sau al dispozitivelor de acces predate. Fotografiile anexate și asumate de ambele părți ajută la compararea stării inițiale cu cea finală.

La plecare, precizați eventualele deteriorări, sumele asupra cărora există acord și orice neînțelegere. Dacă nu sunteți de acord cu o constatare, consemnați obiecția înainte de semnare.

Pentru facturile care urmează să fie emise, conveniți în scris suma păstrată temporar, modul de calcul și termenul regularizării. Precizați separat cât din garanție se restituie și când. Fiecare parte ar trebui să păstreze un exemplar semnat.

Pentru informații juridice verificate consultați JURIDICE.ro!