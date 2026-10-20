 Garanția la închirierea unui apartament: în ce condiții poate fi reținută de proprietar | adevarul.ro
search
Marți, 20 Octombrie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri externe Politică Securitate şi apărare Economie Sport Stil de viață Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zileiJocurile Adevărul 🧠
juridice banner png

Garanția la închirierea unui apartament: în ce condiții poate fi reținută de proprietar

Publicat:
0
1 live
Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Sursă preferată Google Discover Urmărește-ne pe Discover Discover

Garanția plătită la închirierea unui apartament nu este o sumă pe care proprietarul o poate păstra automat la încheierea contractului. Ea asigură îndeplinirea unor obligații ale chiriașului, iar reținerea trebuie să aibă o justificare concretă.

chirie, foto shutterstock jpg
Foto: Arhiva Adevărul

Condițiile trebuie clarificate de la început

Înainte de semnare, verificați dacă în contract sunt precizate valoarea garanției, obligațiile pe care le acoperă, situațiile în care poate fi folosită și termenul de restituire. Păstrați dovada plății. Nu considerați garanția drept plata ultimei luni de chirie dacă nu există o înțelegere în acest sens.

Proprietarul poate utiliza garanția, în condițiile contractului, pentru chirii restante, cheltuieli de întreținere sau utilități neachitate care vă revin ori pentru repararea unor deteriorări pentru care răspundeți. Răspunderea poate privi inclusiv pagubele produse de persoanele cărora le-ați permis accesul în apartament.

Pentru deteriorări, solicitați explicarea fiecărei rețineri și documente care susțin costul remedierii: fotografii, devize sau facturi, după caz. Existența unei pagube nu justifică, prin ea însăși, păstrarea întregii garanții. Diferența rămasă după acoperirea sumelor datorate trebuie restituită potrivit condițiilor aplicabile.

Uzura nu înseamnă automat pagubă

Apartamentul trebuie restituit în starea în care l-ați primit, ținând însă cont de degradarea datorată vechimii. Decolorarea produsă în timp nu este echivalentă cu o arsură pe mobilier sau cu un obiect sanitar spart.

Totuși, uzura nu trebuie confundată cu neîndeplinirea obligațiilor de întreținere curentă. Acestea pot reveni chiriașului, iar contractul contează în stabilirea responsabilităților. Garanția nu este însă un buget pentru modernizarea apartamentului pe cheltuiala dumneavoastră.

Ce consemnați la predarea locuinței

Este recomandabil să întocmiți un proces-verbal atât când primiți apartamentul, cât și când îl restituiți. În lipsa unor dovezi contrare, se presupune că l-ați primit în stare corespunzătoare de folosință.

Documentul ar trebui să identifice părțile, apartamentul și data predării, să descrie starea camerelor, mobilierului, electrocasnicelor și instalațiilor și să menționeze defectele existente. Consemnați inventarul, indexurile contoarelor și numărul cheilor sau al dispozitivelor de acces predate. Fotografiile anexate și asumate de ambele părți ajută la compararea stării inițiale cu cea finală.

La plecare, precizați eventualele deteriorări, sumele asupra cărora există acord și orice neînțelegere. Dacă nu sunteți de acord cu o constatare, consemnați obiecția înainte de semnare.

Pentru facturile care urmează să fie emise, conveniți în scris suma păstrată temporar, modul de calcul și termenul regularizării. Precizați separat cât din garanție se restituie și când. Fiecare parte ar trebui să păstreze un exemplar semnat.

Pentru informații juridice verificate consultați JURIDICE.ro!

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
SUA, lovitură devastatoare pentru Ucraina. Washington a interzis țărilor terțe să transfere rachete Patriot către Kiev
digi24.ro
image
Parchet Bistrița: „Elevul de 13 ani avea însemne legionare, nu are remușcări. Motivat de faptul că îl considera indian”
stirileprotv.ro
image
Robert Turcescu avertizează că Executivul Niculescu nu are sprijin politic solid în Parlament. „Guvernul ăsta este într-un picior”
gandul.ro
image
De ce a căzut Revolut? Ce s-a întâmplat și ce spune compania despre banii clienților
mediafax.ro
image
Prima promisiune pe care a făcut-o premierul Luca Niculescu are legătură cu sportul. Ce i-a transmis lui David Popovici și medaliaților olimpici și mondiali
fanatik.ro
image
Ministru uitat într-o cameră, „vizirul administrației” și atmosferă anostă la audieri. Avize pozitive pe bandă rulantă pentru „oamenii lui Luca Niculescu”
libertatea.ro
image
„Dacă n-au pâine, să mănânce borș”: Care este rețeta pentru pace în Europa pe care Donald Trump o împărtășește cu „ideologul lui Putin”
digi24.ro
image
Elina Svitolina și Gael Monfils s-au despărțit: „Cel mai dureros adevăr pe care a trebuit vreodată să-l înfrunt”
gsp.ro
image
Arpad Paszkany, milionarul retras. A plecat din România și trăiește în lux
digisport.ro
image
Elisabeta Lipă, Camelia Potec şi Andreea Marin, premiate la Gala Business Lounge. Și ziarul Click! a luat Premiul pentru excelență în jurnalism
click.ro
image
Un charter plin cu români scoși din închisori a fost trimis din Dublin către București
antena3.ro
image
Ungaria a coborât inflaţia de la 26% la 1,6%. În România, preţurile cresc acum de patru ori mai repede
zf.ro
image
Boala care umple spitalele din Capitală. Copiii ajung pe capete la Urgențe
observatornews.ro
image
Un băiat de 20 de ani s-a aruncat în fața trenului, în stația Constantin Brâncoveanu. Informații de ultimă oră
cancan.ro
image
Cât a ajuns pensia medie în Rusia? Nu există comparație cu sumele încasate de pensionarii români!
newsweek.ro
image
Marea campioană a pierdut toată averea de milioane și a plecat la Dubai: „L-am descoperit pe Iisus. O iau de la zero la 38 de ani”
prosport.ro
image
Din ce trăiește Nicolae Văcăroiu la 82 de ani. Cum arată acum şi ce pensie are fostul premier
playtech.ro
image
Când va fi prezentat Nicolae Stanciu. U Cluj pregătește alte două transferuri tari
fanatik.ro
image
Cuplul care a călătorit în 36 de țări fără să plătească pentru cazare: „Suntem foarte recunoscători că putem trăi ca niște milionari”
ziare.com
image
La o zi după ce a anunțat divorțul de Gael Monfils, Elina Svitolina a decis să spună adevărul
digisport.ro
image
Aurelian Temișan a insistat doi ani pentru un omagiu adus Angelei Similea. Ce s-a întâmplat după punerea în vânzare a biletelor
click.ro
image
EXCLUSIV Un fost președinte PNL susține intrarea partidului în opoziție: „Soluția cea mai bună”
cotidianul.ro
image
Pur și simplu wow! Cum arată acum Răzvan Babană, după ce a slăbit 94 de kg. Fostul concurent de la Chefi la cuțite a ajuns de nerecunoscut: Mă minunez și eu de mine / GALERIE FOTO
romaniatv.net
image
Anunțul momentului privind marele cutremur ce va avea loc în România! Gheorghe Mărmureanu a avertizat
mediaflux.ro
image
De 5 ori campion, astăzi taie și vinde fier: „Chiar acum mă ocup de niște vagoane de tren”
gsp.ro
image
Angela Similea, ravisantă la 80 de ani, într-o rochie splendidă, la Gala „Nu există nu se poate”, organizată de Andreea Marin
actualitate.net
image
Povestea reală a Cristelei Georgescu. Cine este, până la urmă, soția lui Călin Georgescu
actualitate.net
image
Medici: Probabil cel mai bun aliment pentru oase puternice
click.ro
image
De ce nu are Maya, fiica Mirelei Retegan, o relație la 25 de ani. Ce spune despre viața ei amoroasă
click.ro
image
Andreea Esca se întoarce în India după 32 de ani. Motivul pentru care revine în țara care a marcat-o: „Îi mai dau o șansă”
click.ro
Cary Grant și Sophia Loren, Profimedia (1) jpg
Senzualitatea ei fără limite îl scotea din minți pe Casanova Hollywoodului! Era însurat, dar italianca focoasă îl pusese pe jar
okmagazine.ro
Meghan Markle profimedia 1143555418 jpg
„Dacă i-ar putea alunga din țară chiar acum, ar face-o!” Meghan și Harry au zilele numărate la Palat din cauza lui
okmagazine.ro
William Bligh și alți 18 marinari, lăsați în derivă de Fletcher Christian și de răzvrătiții de pe Bounty. Acvatintă din 1790 de Robert Dodd
Revolta de pe Bounty: răzvrătirea care a sfidat Marina Regală britanică și a dat naștere unei legende
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS

Click!

image
Cea mai curajoasă solistă de muzică populară! Cântă în mini, la 57 de ani: „Sunteți invidioase!” Verdictul dur al stiliștilor
image
Medici: Probabil cel mai bun aliment pentru oase puternice

OK! Magazine

image
„Dacă i-ar putea alunga din țară chiar acum, ar face-o!” Meghan și Harry au zilele numărate la Palat din cauza lui