Tensiuni uriașe în PNL: Consiliul Național se reunește pentru convocarea unui Congres extraordinar al partidului

Criză politică în interiorul PNL. Consiliul Național al partidului se reunește vineri, 19 iunie, pentru a decide convocarea unui Congres extraordinar, în urma desemnării lui Adrian Veștea ca premier și al tensiunilor interne privind conducerea partidului. De asemenea, liberalii pregătesc modificări ale statutului, inclusiv reducerea funcțiilor de prim-vicepreședinte.

Consiliul Național urmează să se reunească vineri după-amiază, începând cu ora 17:00, într-o ședință extraordinară desfășurată online, la care vor participa aproximativ 800 de delegați. Principalul punct de pe ordinea de zi este convocarea Congresului extraordinar al PNL, programat pentru duminică, la ora 12:00, la Romexpo, unde sunt așteptați în jur de 2.500 de delegați din întreaga țară – 500 de drept și 2.000 desemnați de organizațiile teritoriale.

Pe lângă convocarea Congresului, liberalii vor discuta și posibile modificări ale statutului partidului. Una dintre schimbările avute în vedere vizează reducerea numărului de funcții de prim-vicepreședinte de la patru la una. În prezent, aceste funcții sunt ocupate de Adrian Veștea, Nicoleta Pauliuc, Ciprian Ciucu și Cătălin Predoiu, acesta din urmă demisionând recent.

Decizia convocării Consiliului Național a fost luată în cadrul Biroului Politic Național, reunit de urgență în urma refuzului lui Adrian Veștea de a-și depune mandatul de premier desemnat, în pofida solicitărilor conducerii partidului.

Zilele trecute, conducerea PNL a reconfirmat, prin vot intern, că formațiunea nu susține participarea la un guvern alături de PSD și nici susținerea unui executiv condus de Adrian Veștea. Propunerea de a nu intra la guvernare cu PSD a fost adoptată cu 39 de voturi pentru, 10 împotrivă și 4 abțineri. Mai mult, s-a decis că parlamentarii PNL care ar susține un astfel de guvern își pot pierde calitatea de membri de partid.

„Desemnarea lui Adrian Veștea pentru formarea unui guvern s-a realizat fără aprobarea forurilor statutare ale PNL, cu încălcarea Statutului partidului. PNL consideră că formula de guvernare propusă de Adrian Veștea conduce, în fapt, la formarea unui guvern condus și susținut de PSD, contrar deciziilor adoptate de Biroul Politic Național”, se arată în comunicatul formațiunii.

Totodată, PNL a transmis că Adrian Veștea se află în afara partidului, motivând că acesta nu și-a respectat mandatul stabilit de forurile interne și că desemnarea sa pentru formarea guvernului s-ar fi făcut fără respectarea statutului formațiunii.

În același timp, mai mulți parlamentari liberali, considerați apropiați de Veștea sau critici la adresa conducerii, au contestat în instanță deciziile Biroului Politic Național.

Tribunalul Ilfov le-a dat câștig de cauză joi, suspendând aplicarea sancțiunilor, însă PNL a anunțat că va ataca hotărârea în termen legal și că își va continua activitatea politică în baza propriilor decizii interne.

Veștea vrea șefia PNL

În paralel, în partid se conturează și o competiție internă pentru conducere. Adrian Veștea și-a anunțat intenția de a candida la Congres pentru funcția de președinte al PNL. Premierul desemnat solicită, totodată, amânarea congresului formațiunii cu o săptămână, pe 28 iunie.

„Eu cred că este nevoie de o schimbare profundă de optică la vârful partidului. De aceea, cu seriozitate și echilibru, îmi anunț oficial intenția de a candida pentru funcția de președinte al Partidului Național Liberal”, a declarat Adrian Veștea.

Miercuri, premierul interimar Ilie Bolojan a anunțat convocarea unui Congres Extraordinar al PNL pe data de 21 iunie, o decizie pe care o consideră necesară pentru stabilitatea partidului.

„Partidul Național Liberal are nevoie de claritate, de decizii asumate și de o direcție confirmată fără echivoc. De aceea, am propus astăzi organizarea Congresului Extraordinar al PNL pe 21 iunie. Nu ni l-am dorit, dar situația o impune”, a scris Ilie Bolojan, miercuri seară, într-o postare pe Facebook.