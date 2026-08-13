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Vladimir Putin vizitează pentru prima dată Insulele Kurile pe fondul tensiunilor dintre Rusia și Japonia

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Președintele rus Vladimir Putin a efectuat joi prima sa vizită în insulele Kurile, teritoriu disputat, marcând o escaladare a tensiunilor diplomatice dintre Moscova și Tokyo, deja tensionate din cauza conflictului din Ucraina.

Vladimir Putin, întâlnire cu ofițerii Flotei ruse din Pacific
Vladimir Putin, întâlnire cu ofițerii Flotei ruse din Pacific/FOTO:X

Vizita liderului de la Kremlin în insula Iturup, una dintre cele patru insule aflate sub control rus, dar revendicate de Japonia, survine la scurt timp după supravegherea unor exerciții militare ale Flotei ruse din Pacific.

O dispută teritorială de lungă durată

Arhipelagul Kurile se află sub controlul Moscovei de la sfârșitul celui de-al Doilea Război Mondial, când acestea au fost ocupate de forțele sovietice. Tokyo revendică suveranitatea asupra celor patru insule din sudul lanțului, pe care le numește Teritoriile Nordice.

Neînțelegerile teritoriale au împiedicat cele două state să semneze un tratat de pace formal care să încheie oficial starea de conflict din al Doilea Război Mondial.

Relațiile bilaterale s-au deteriorat considerabil după invadarea Ucrainei de către Rusia în februarie 2022. Ca răspuns la sancțiunile impuse de Japonia alături de statele occidentale, Moscova s-a retras din negocierile privind tratatul de pace și a suspendat proiectele economice comune.

Reacții și context diplomatic

Tokyo continuă să acorde sprijin Ucrainei și participă activ la măsurile G7 menite să limiteze accesul Rusiei la resurse financiare și tehnologice. În replică, Moscova a adoptat o poziție fermă, declarând că dialogul bilateral a fost redus semnificativ din cauza politicilor calificate drept „neprietenoase” de către Tokyo.

În cadrul vizitei sale pe insula Iturup, transmisă de televiziunea de stat rusă, președintele Putin a inspectat o fabrică locală de procesare a peșticului și a reiterat respingerea pretențiilor teritoriale ale Japoniei asupra arhipelagului.

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