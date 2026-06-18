Sighiartău îl atacă pe premierul desemnat după anunțul candidaturii la șefia partidului: „Veștea pare să creadă că membrii PNL sunt niște fripturiști”

Deputatul liberal Robert Sighiartău l-a criticat pe premierul desemnat Adrian Veștea, care și-a anunțat joi intenția de a candida la conducerea Partidului Național Liberal. Acesta a calificat demersul drept „metoda fripturismului politic” și a afirmat că PNL „nu trebuie să fie un partid al intereselor personale și al funcțiilor”. În același timp, Veștea a solicitat amânarea Congresului formațiunii cu o săptămână, propunere respinsă public de unii colegi de partid.

Sighiartău a transmis că un președinte de partid trebuie să garanteze apărarea interesului comun al formațiunii și al României, și nu urmărirea propriului interes politic, criticând indirect demersul lui Veștea.

„Un președinte de partid trebuie să ofere garanția că apără interesul comun al partidului și al României, nu propriul interes politic. Că nu își schimbă principiile în funcție de oportunități și că nu își negociază valorile indiferent cine îl sună și îi trimite SPP-ul”, a afirmat deputatul liberal.

Acuzații privind strategia politică și Congresul PNL

Într-un mesaj publicat pe Facebook, Robert Sighiartău a susținut că solicitarea de amânare a Congresului ar avea motivații politice legate de formarea viitorului Guvern și de negocieri politice în desfășurare.

Acesta a calificat demersul drept „metoda fripturismului politic” și a afirmat că PNL „nu trebuie să fie un partid al intereselor personale și al funcțiilor”.

Sighiartău a mai spus că nu este de acord cu amânarea Congresului și a anunțat că acesta va avea loc duminică, la ora 12:00, conform calendarului stabilit.

„PNL s-a schimbat”, a transmis deputatul, subliniind că viitorii lideri ai partidului trebuie aleși „pe baza încrederii și a principiilor, nu a avantajului de moment”.

„Metoda fripturismului politic. Domnul Adrian Veştea vrea să candideze la preşedinţia PNL. Este foarte bine. În ultima şedinţă a BPN, chiar l-am încurajat să îşi prezinte deschis viziunea: guvernare şi alianţă cu PSD în numele 'interesului naţional' şi al luptei împotriva 'extremismului'.

Până aici, nimic de reproşat. Într-un partid democratic, ideile trebuie puse pe masă şi judecate de membrii partidului. Doar că domnul Veştea doreşte şi amânarea Congresului cu o săptămână. De ce? Pentru a avea timp să îşi rezolve problema Guvernului, să obţină voturile necesare pentru învestire de la AUR, ca mai apoi să se instaleze la Palatul Victoria şi să înceapă să vândă funcţii ca la piaţă. Pe scurt, domnul Veştea pare să creadă că membrii PNL sunt nişte fripturişti care pot fi impresionaţi de funcţii şi de accesul la putere. Eu cred exact contrariul. PNL s-a schimbat!'', a scris el pe Facebook.

Veștea și-a anunțat candidatura la șefia PNL

Adrian Veștea și-a anunțat joi intenția de a candida la președinția PNL. Acesta a cerut anterior amânarea evenimentului cu o săptămână, pentru a-și putea pregăti moțiunea de candidatură.

În mesajul său adresat liberalilor, Veștea a pledat pentru o competiție internă echilibrată și pentru reducerea tensiunilor din partid, subliniind necesitatea unei conduceri unitare în perspectiva viitorului mandat politic.