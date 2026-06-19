search
Vineri, 19 Iunie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Campionatul Mondial ⚽Război în UcrainaIstoria zilei

Veștea, „întristat” de soarta PNL, îl acuză pe Bolojan că transformă partidul într-un instrument împotriva președintelui României

0
0
Publicat:
Ultima actualizare:
Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Google Discover Urmărește-ne pe Discover

Premierul desemnat și candidat la șefia PNL, Adrian Veștea, a lansat vineri seara, 19 iunie, un atac dur la adresa actualei conduceri a partidului, acuzând organizarea în regim de urgență a Congresului extraordinar și modificările statutare propuse de liderul liberal Ilie Bolojan.

Adrian Veștea. FOTO: Inquam Photos/George Călin
Adrian Veștea. FOTO: Inquam Photos/George Călin

Într-o postare publicată pe Facebook după ședința Consiliului Național al PNL, Veștea a afirmat că formațiunea traversează „o zi grea” și a avertizat că valorile fundamentale ale liberalismului sunt puse în pericol.

„Principala valoare a liberalismului este libertatea. De acolo vine și numele formațiunii noastre politice. Cu atât mai mult mă întristează că astăzi, la propunerea președintelui partidului, libertatea și, implicit, dezbaterea democratică riscă să dispară în PNL”, a transmis acesta.

Critici privind organizarea Congresului

Adrian Veștea susține că organizarea Congresului extraordinar pe 21 iunie, în locul unei reuniuni desfășurate la finalul săptămânii viitoare, nu oferă timpul necesar unei dezbateri reale între candidați și riscă să afecteze identitatea partidului.

„În loc să acceptăm o confruntare deschisă de idei și de soluții, în cadrul unui Congres la sfârșitul săptămânii viitoare (28 iunie), se încearcă organizarea pripită a unui Congres duminică, 21 iunie. Totul pe repede înainte și fără timpul necesar unei dezbateri reale”, a afirmat Veștea.

Acuzații la adresa lui Ilie Bolojan

Premierul desemnat susține că modificările propuse urmăresc două obiective principale: concentrarea puterii în jurul lui Ilie Bolojan și blocarea procesului de învestire a noului Guvern.

Potrivit lui Veștea, noile prevederi statutare ar acorda actualului lider liberal o influență fără precedent în partid.

„Cred că responsabilitatea ar trebui împărțită, nu adunată într-un singur loc, așa cum nu s-a întâmplat în istoria partidului, nici în perioada post-comunistă, nici înainte de Al Doilea Război Mondial”, a declarat acesta.

În același timp, Veștea consideră că actuala conducere încearcă să împiedice formarea Executivului pe care a fost desemnat să îl constituie de către președintele României, Nicușor Dan.

El a argumentat că România are nevoie de stabilitate politică pentru finalizarea unor obiective importante, precum PNRR, SAFE și OCDE.

„Statutul este modificat pentru două persoane”

În mesajul său, Adrian Veștea a afirmat că schimbările propuse în statut ar avea ca scop direct consolidarea poziției lui Ilie Bolojan și eliminarea sa din partid.

„Practic, se dorește modificarea statutului partidului pentru două persoane: o concentrare de putere pentru domnul Bolojan și, pentru mine, o excludere pentru că am acceptat să fiu parte la o soluție pentru a pune capăt unei crize care îi afectează profund pe români”, a susținut acesta.

Sighiartău îl atacă pe premierul desemnat după anunțul candidaturii la șefia partidului: „Veștea pare să creadă că membrii PNL sunt niște fripturiști”

Totodată, Veștea a acuzat conducerea PNL că urmărește transformarea partidului într-un instrument politic împotriva șefului statului, Nicușor Dan.

„Reamintesc că eu am propus, ca viziune pentru Partidul Național Liberal, un parteneriat politic onest și corect cu șeful statului”, a scris el.

Apel la valorile liberale

În finalul mesajului, premierul desemnat a declarat că, după trei decenii petrecute în PNL, este dezamăgit de direcția în care se îndreaptă partidul, dar și-a exprimat speranța că situația poate fi corectată.

„Ca liberal, voi lupta pentru a readuce libertatea în centrul valorilor PNL”, a transmis Adrian Veștea.

Declarațiile vin în contextul confruntării deschise pentru conducerea PNL, înaintea Congresului extraordinar convocat pentru duminică, unde atât Ilie Bolojan, cât și Adrian Veștea și-au anunțat intenția de a candida pentru președinția partidului.

SURSE Lovitură de teatru în PNL: cum vrea tabăra Veștea să oprească Congresul lui Bolojan

Tensiunile din interiorul Partidului Național Liberal se adâncesc înaintea Congresului extraordinar programat duminică, 21 iunie. Potrivit unor surse apropiate echipei lui Adrian Veștea, mai mulți liberali au contestat în instanță deciziile conducerii partidului privind convocarea forurilor statutare și solicită suspendarea de urgență a acestora.

A fost depusă o cerere de suspendare a Deciziilor Biroului Politic Național nr. 26 și nr. 27 din 17 iunie 2026, prin care au fost convocate un Consiliu Național Extraordinar pentru data de 19 iunie și un Congres Extraordinar pentru 21 iunie.

Contestatarii susțin că cele două decizii au fost adoptate cu încălcarea prevederilor statutare și că scopul real al procedurii este modificarea Statutului PNL și eliminarea membrilor care exprimă opinii diferite față de actuala conducere.

Totodată, sursele afirmă că a fost introdusă și o acțiune în instanță împotriva PNL și a președintelui partidului, prin care se solicită angajarea răspunderii civile delictuale și plata unor daune morale de câte 250.000 de lei pentru fiecare reclamant, valoarea totală a despăgubirilor solicitate ridicându-se la 4.000.000 lei în total.

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Trump susține că Meloni l-a „implorat” să se fotografieze împreună la summitul G7. „Mi-a fost milă de ea”. Reacția premierului italian
digi24.ro
image
Nicușor Dan explică desemnarea lui Veștea: „Niciun partid nu a venit cu o majoritate. Poate scoate țara din criză”
stirileprotv.ro
image
Denise Rifai a ieșit de la DNA, după mai bine de trei ore de audieri în dosarul Ciucu
gandul.ro
image
Băsescu, verdict DUR: Este cea mai mare criză politică de la Revoluție încoace
mediafax.ro
image
Fotbalistul care a eliminat FCSB din Champions League semnează pe 3 ani cu Universitatea Craiova. Cine este Ronaldo Webster, noul fundaș al campioanei României
fanatik.ro
image
Traian Băsescu, despre criza politică: „Cea mai mare de la Revoluție. Guvernul Veștea nu va trece de Parlament”
libertatea.ro
image
Premierului ungar, Peter Magyar, Lovitură pentru Kiev la summitul UE
digi24.ro
image
I-au ridicat Rolls-ul lui Mirel Rădoi » Imaginile cu mașina de 700.000 de euro s-au viralizat: „Îmi pare rău, băietu'!”
gsp.ro
image
După 15 ani, Gigi Becali a câștigat procesul și a dat marea lovitură: 50.000.000 de euro!
digisport.ro
image
Rețetă de chipsuri de casă cu doar câteva ingrediente
click.ro
image
Și Capul Verde are o susținătoare „exotică” la Cupa Mondială 2026. Cine este Leila Depina și aparițiile ei controversate
antena3.ro
image
Cine este Michael Truel, tânărul de numai 25 de ani care şi-a vândut compania către Elon Musk pentru 60 de miliarde de dolari
zf.ro
image
Prevenția, mai ieftină decât reparațiile. Cum pot evita cumpărătorii "capcanele" imobiliare
observatornews.ro
image
Șoferii de peste 68 de ani NU mai au voie să urce la volan. Mulți români sunt afectați
cancan.ro
image
2.500.000 pensii intră mai devreme pe card în iulie. De ce? Care români primesc bani în plus la pensie?
newsweek.ro
image
FOTO. Imagini fără rețineri la plajă: Raluca Zenga e o femeie singură după divorț și atrage atenția tuturor
prosport.ro
image
Cât costă o zi la mare pe litoralul românesc în iunie 2026. Prețurile la șezlonguri, cafea și bere în Mamaia, Constanța și Eforie
playtech.ro
image
S-a unit trioul pe care Gigi Becali îl visează la FCSB! Florinel Coman, Denis Drăguș și Florin Tănase au făcut spectacol în vacanță. Video
fanatik.ro
image
Tabăra Bolojan, lovită dur în plină luptă pentru putere în interiorul PNL, prin ancheta DNA asupra lui Ciprian Ciucu. „Justiția este oarbă, dar calendarul are o logică proprie”
ziare.com
image
E gata: Robert Lewandowski a spus "DA" și a semnat până în 2028!
digisport.ro
image
Cât costă un concert B.U.G. Mafia în 2026. Suma cerută este printre cele mai mari din România
click.ro
image
EXCLUSIV Un fost președinte PNL susține intrarea partidului în opoziție: „Soluția cea mai bună”
cotidianul.ro
image
Imagini ȘOCANTE! Cheloo, săltat de poliţie de pe stradă și dus la SPITAL, artistul se BATE cu medicii
romaniatv.net
image
Război total în PNL! Partidul și Ilie Bolojan, dați în judecată
mediaflux.ro
image
Apariție incendiară! Cea mai frumoasă fotbalistă din România a făcut senzație pe plajă
gsp.ro
image
Cine este Răzvan, fostul SPP-ist care moștenește vila de 3 milioane de euro a lui Ion Iliescu din Primăverii
actualitate.net
image
Război total în PNL: 16 parlamentari din „tabăra Thuma” și-au dat în judecată propriul partid pentru blocarea Guvernului Veștea
actualitate.net
image
Admiratoarele lui Dan Alexa au motive de gelozie. Ea este femeia care i-a sucit mințile antrenorului: „De patru ani de zile”
click.ro
image
Iustina Loghin a uitat că este însărcinată și a bifat cea mai sexy apariție de până acum: „Sper să arăt ca tine”
click.ro
image
Cât de microbiste sunt vedetele? Ce fotbaliști și echipe favorite au la Mondial? Elisabeta Lipă: „Sufăr că România nu s-a calificat!”. Cine e însă bărbatul celebru care nu suportă fotbalul?
click.ro
soții Ceaușescu foto GettyImages 901900356(2) jpg
Elena Ceaușescu avea un apelativ vulgar în satul natal, pentru că nu purta lenjerie intimă. Așa l-a cucerit pe Nicolae Ceaușescu?
okmagazine.ro
2392286 jpg
Horoscop pentru final de iunie. Cine câștigă, cine pierde și cine își schimbă viața?
clickpentrufemei.ro
Cetatea Brașov cu Biserica Neagră în secolul al XVI-a, pictată de arhitectul Gunther Alexander Schuller (© Institutul Național al Patrimoniului, CC BY-SA)
Urmele marelui incendiu din 21 aprilie 1689, cel mai devastator din istoria Brașovului
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Viața la țară! Gospodarul Vărul Săndel, mândru de producția de castraveți: „Pune mâna pe sapă, și hai!”. Ce afecțiuni tratează sucul de castraveți?
image
Admiratoarele lui Dan Alexa au motive de gelozie. Ea este femeia care i-a sucit mințile antrenorului: „De patru ani de zile”

OK! Magazine

image
Cel mai HOT de la Royal Ascot! Imaginile cu "arma albă" din pantalonii lui Henry Cavill au devenit virale

Click! Pentru femei

image
Bătălia pălăriilor la fastuosul eveniment al Regelui Charles, Royal Ascot 2026

Click! Sănătate

image
Boala care îl determină pe Tom Hanks să se mențină slab