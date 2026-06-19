Veștea, „întristat” de soarta PNL, îl acuză pe Bolojan că transformă partidul într-un instrument împotriva președintelui României

Premierul desemnat și candidat la șefia PNL, Adrian Veștea, a lansat vineri seara, 19 iunie, un atac dur la adresa actualei conduceri a partidului, acuzând organizarea în regim de urgență a Congresului extraordinar și modificările statutare propuse de liderul liberal Ilie Bolojan.

Într-o postare publicată pe Facebook după ședința Consiliului Național al PNL, Veștea a afirmat că formațiunea traversează „o zi grea” și a avertizat că valorile fundamentale ale liberalismului sunt puse în pericol.

„Principala valoare a liberalismului este libertatea. De acolo vine și numele formațiunii noastre politice. Cu atât mai mult mă întristează că astăzi, la propunerea președintelui partidului, libertatea și, implicit, dezbaterea democratică riscă să dispară în PNL”, a transmis acesta.

Critici privind organizarea Congresului

Adrian Veștea susține că organizarea Congresului extraordinar pe 21 iunie, în locul unei reuniuni desfășurate la finalul săptămânii viitoare, nu oferă timpul necesar unei dezbateri reale între candidați și riscă să afecteze identitatea partidului.

„În loc să acceptăm o confruntare deschisă de idei și de soluții, în cadrul unui Congres la sfârșitul săptămânii viitoare (28 iunie), se încearcă organizarea pripită a unui Congres duminică, 21 iunie. Totul pe repede înainte și fără timpul necesar unei dezbateri reale”, a afirmat Veștea.

Acuzații la adresa lui Ilie Bolojan

Premierul desemnat susține că modificările propuse urmăresc două obiective principale: concentrarea puterii în jurul lui Ilie Bolojan și blocarea procesului de învestire a noului Guvern.

Potrivit lui Veștea, noile prevederi statutare ar acorda actualului lider liberal o influență fără precedent în partid.

„Cred că responsabilitatea ar trebui împărțită, nu adunată într-un singur loc, așa cum nu s-a întâmplat în istoria partidului, nici în perioada post-comunistă, nici înainte de Al Doilea Război Mondial”, a declarat acesta.

În același timp, Veștea consideră că actuala conducere încearcă să împiedice formarea Executivului pe care a fost desemnat să îl constituie de către președintele României, Nicușor Dan.

El a argumentat că România are nevoie de stabilitate politică pentru finalizarea unor obiective importante, precum PNRR, SAFE și OCDE.

„Statutul este modificat pentru două persoane”

În mesajul său, Adrian Veștea a afirmat că schimbările propuse în statut ar avea ca scop direct consolidarea poziției lui Ilie Bolojan și eliminarea sa din partid.

„Practic, se dorește modificarea statutului partidului pentru două persoane: o concentrare de putere pentru domnul Bolojan și, pentru mine, o excludere pentru că am acceptat să fiu parte la o soluție pentru a pune capăt unei crize care îi afectează profund pe români”, a susținut acesta.

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Totodată, Veștea a acuzat conducerea PNL că urmărește transformarea partidului într-un instrument politic împotriva șefului statului, Nicușor Dan.

„Reamintesc că eu am propus, ca viziune pentru Partidul Național Liberal, un parteneriat politic onest și corect cu șeful statului”, a scris el.

Apel la valorile liberale

În finalul mesajului, premierul desemnat a declarat că, după trei decenii petrecute în PNL, este dezamăgit de direcția în care se îndreaptă partidul, dar și-a exprimat speranța că situația poate fi corectată.

„Ca liberal, voi lupta pentru a readuce libertatea în centrul valorilor PNL”, a transmis Adrian Veștea.

Declarațiile vin în contextul confruntării deschise pentru conducerea PNL, înaintea Congresului extraordinar convocat pentru duminică, unde atât Ilie Bolojan, cât și Adrian Veștea și-au anunțat intenția de a candida pentru președinția partidului.

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Tensiunile din interiorul Partidului Național Liberal se adâncesc înaintea Congresului extraordinar programat duminică, 21 iunie. Potrivit unor surse apropiate echipei lui Adrian Veștea, mai mulți liberali au contestat în instanță deciziile conducerii partidului privind convocarea forurilor statutare și solicită suspendarea de urgență a acestora.

A fost depusă o cerere de suspendare a Deciziilor Biroului Politic Național nr. 26 și nr. 27 din 17 iunie 2026, prin care au fost convocate un Consiliu Național Extraordinar pentru data de 19 iunie și un Congres Extraordinar pentru 21 iunie.

Contestatarii susțin că cele două decizii au fost adoptate cu încălcarea prevederilor statutare și că scopul real al procedurii este modificarea Statutului PNL și eliminarea membrilor care exprimă opinii diferite față de actuala conducere.

Totodată, sursele afirmă că a fost introdusă și o acțiune în instanță împotriva PNL și a președintelui partidului, prin care se solicită angajarea răspunderii civile delictuale și plata unor daune morale de câte 250.000 de lei pentru fiecare reclamant, valoarea totală a despăgubirilor solicitate ridicându-se la 4.000.000 lei în total.