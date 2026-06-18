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Susținătorii lui Veștea contestă în instanță sancțiunile dispuse de conducerea PNL împotriva lor SURSE

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Două decizii adoptate de Biroul Politic Național (BPN) al PNL în ședința din 15 iunie 2026 au fost contestate la Tribunalul București de membri ai partidului, nemulțumiți de măsurile impuse în legătură cu votul pentru învestirea Guvernului Veștea, susțin surse politice.

Două decizii adoptate de BPN al PNL au fost contestate. FOTO: Inquam Photos/George Călin
Două decizii adoptate de BPN al PNL au fost contestate. FOTO: Inquam Photos/George Călin

Potrivit acestora, contestatarii au depus o ordonanță președințială prin care solicită instanței suspendarea de urgență a executării și efectelor celor două hotărâri adoptate de conducerea liberală.

Deciziile vizate prevăd mandatul acordat grupurilor parlamentare ale PNL de a nu vota Guvernul Veștea, obligativitatea respectării acestei poziții de către parlamentarii liberali și aplicarea unor sancțiuni pentru cei care votează în favoarea Executivului sau acceptă funcții în cadrul acestuia fără acordul partidului.

Contestatarii invocă încălcarea principiului mandatului parlamentar

Unul dintre principalele argumente invocate în acțiune este că hotărârile BPN ar încălca articolul 69 din Constituție, care interzice mandatul imperativ.

Potrivit reclamanților, parlamentarii trebuie să voteze conform propriei conștiințe și nu pot fi obligați de partid să adopte o anumită poziție în Parlament sub amenințarea unor sancțiuni.

Aceștia susțin că prevederea prin care aleșii sunt obligați să nu voteze Guvernul, sub sancțiunea pierderii calității de membru de partid, reprezintă o formă de mandat imperativ interzisă de Constituție.

Acuzații privind lipsa de competență a BPN

Contestatarii mai susțin că Biroul Politic Național nu ar avea competența de a decide excluderea parlamentarilor din partid.

Conform interpretării acestora asupra Statutului PNL, excluderea unor membri aleși trebuie propusă de Biroul Executiv și aprobată de Consiliul Național, nu decisă direct de BPN.

În aceste condiții, reclamanții consideră că hotărârile au fost adoptate de un organism care și-ar fi depășit atribuțiile statutare.

Reclamații privind procedura de sancționare

Un alt motiv invocat este faptul că sancțiunile prevăzute de decizii ar fi aplicate automat, fără respectarea procedurilor interne ale partidului.

Potrivit surselor, contestatarii susțin că statutul formațiunii prevede dreptul la apărare, audierea persoanei vizate și posibilitatea contestării unei sancțiuni înainte de luarea unei decizii definitive.

Aceștia afirmă că hotărârile BPN ar elimina aceste garanții procedurale prin prevederea că nerespectarea mandatului politic atrage automat pierderea calității de membru.

Argumente privind incompatibilitatea cu legislația parlamentară

În documentele depuse la instanță sunt invocate și posibile conflicte cu legislația care reglementează activitatea parlamentarilor.

Contestatarii susțin că aleșii au obligația legală de a participa la lucrările Parlamentului și că instrucțiunea de a nu participa la vot ar putea intra în contradicție cu această obligație.

De asemenea, aceștia argumentează că procedura de învestire a Guvernului se desfășoară prin vot secret cu bile, unde opțiunile sunt „pentru” sau „împotrivă”, fără posibilitatea formală a unei poziții de tipul „prezent, nu votez”.

Totodată, reclamanții consideră că impunerea unei anumite conduite de vot ar putea afecta caracterul secret al procedurii.

Este contestată și sancționarea celor care acceptă funcții guvernamentale

Potrivit surselor, acțiunea depusă la Tribunalul București vizează și prevederile care stabilesc excluderea membrilor PNL care acceptă funcții de premier sau ministru fără acordul partidului.

Contestatarii susțin că și aceste măsuri ar fi fost adoptate cu depășirea competențelor statutare ale BPN și ar reprezenta o constrângere nelegală asupra membrilor formațiunii.

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