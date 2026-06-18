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Război total în PNL: Veștea își anunță candidatura la șefia partidului și cere amânarea Congresului: „Este nevoie de o schimbare profundă de optică”

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Premierul desemnat Adrian Veștea și-a anunțat intenția de a candida la funcția de președinte al Partidului Național Liberal, într-un mesaj adresat liberalilor în care solicită, totodată, amânarea congresului formațiunii cu o săptămână. Miercuri seară, premierul interimar și președintele PNL Ilie Bolojan a anunțat convocarea unui Congres Extraordinar al PNL pe data de 21 iunie.

Adrian Veștea și-a anunțat intenția de a candida pentru șefia PNL. FOTO: Facebook/Adrian Veștea
Adrian Veștea și-a anunțat intenția de a candida pentru șefia PNL. FOTO: Facebook/Adrian Veștea

Veștea afirmă că în această perioadă a lucrat la finalizarea programului de guvernare și la definitivarea listei de miniștri, subliniind nevoia unui Executiv „echilibrat și stabil”.

„Suntem datori în primul rând față de țară, care este mai importantă chiar și decât interesele de partid. Până la urmă, doar înțelegând asta vom putea merge înainte pe drumul bun pentru România și pentru PNL”, a transmis acesta pe Facebook.

Candidatură pentru șefia PNL

În mesajul adresat liberalilor, Adrian Veștea a anunțat oficial că va intra în cursa pentru conducerea PNL, argumentând că partidul are nevoie de „o schimbare profundă de optică la vârf”.

„Eu cred că este nevoie de o schimbare profundă de optică la vârful partidului. De aceea, cu seriozitate și echilibru, îmi anunț oficial intenția de a candida pentru funcția de președinte al Partidului Național Liberal”, a declarat Veștea.

Acesta a făcut referire la parcursul său politic de peste 30 de ani în cadrul PNL, susținând că experiența acumulată în funcții precum primar, președinte de consiliu județean și ministru al Dezvoltării îl recomandă pentru conducerea partidului.

„(...) cred că am ajuns în punctul în care pot oferi PNL șansa de a redeveni principalul partid politic din România”, a afirmat el.

Apel pentru amânarea Congresului

În contextul intenției președintelui PNL, Ilie Bolojan, de a convoca un Congres Extraordinar pe 21 iunie, Veștea spune că nu se opune organizării acestuia, însă cere modificarea datei pentru a permite o competiție internă echitabilă.

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„În raport cu intenția președintelui în exercițiu al PNL, Ilie Bolojan, de a convoca un Congres extraordinar pentru duminică, 21 iunie, vreau să vă spun că nu mă opun acestui demers dacă el este făcut cu onestitate și în cadru statutar, cu respectarea legilor țării și a prevederilor constituționale. Singurul lucru pe care i-l solicit este să amâne momentul cu o săptămână, pentru a putea pregăti o moțiune pentru candidatură”, a transmis acesta.

El a propus ca noua dată a Congresului să fie 28 iunie, argumentând că acest lucru ar reduce tensiunile interne și ar asigura „o confruntare democratică” între candidați.

„Domnule Bolojan, haideți să facem Congresul PNL pe 28 iunie. Cred că este o solicitare corectă și de bun-simț. Este un gest de minimă decență democratică. Dacă facem asta, tensiunea politică din partid va scădea și cred că, în felul acesta, putem găsi o formulă de a merge înainte, împreună, uniți. Pentru binele Partidului Național Liberal și al României”, a mai spus Veștea.

„Parteneriat onest” cu președintele României

În mesajul său, Adrian Veștea a subliniat că intenționează să prezinte o moțiune axată pe „responsabilitatea față de România” și pe soluții guvernamentale pentru redresarea țării, în cadrul unui parteneriat politic „onest” cu președintele Nicușor Dan.

Acesta le-a mai transmis liberalilor că rămâne „un liberal 100%” și i-a îndemnat să susțină un partid responsabil, adaptat nevoilor actuale ale României.

Congresul Extraordinar al PNL, convocat pentru „claritate și direcție” pe 21 iunie. Anunțul lui Ilie Bolojan

Miercuri, premierul interimar Ilie Bolojan a anunțat convocarea unui Congres Extraordinar al PNL pe data de 21 iunie, o decizie pe care o consideră necesară pentru stabilitatea partidului.

„Partidul Național Liberal are nevoie de claritate, de decizii asumate și de o direcție confirmată fără echivoc. De aceea, am propus astăzi organizarea Congresului Extraordinar al PNL pe 21 iunie. Nu ni l-am dorit, dar situația o impune”, a scris Ilie Bolojan, miercuri seară, într-o postare pe Facebook.

Amintim că miercuri, 17 iunie, conducerea Partidului Național Liberal s-a reunit într-o ședință de urgență desfășurată online, începând cu ora 16:00, pentru a analiza situația internă generată de nominalizarea lui Adrian Veștea ca premier desemnat. Reuniunea s-a încheiat în jurul orei 17:20, iar liberalii au stabilit convocarea unui Consiliu Național Extraordinar și propunerea organizării unui Congres Extraordinar.

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