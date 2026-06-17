Congresul Extraordinar al PNL, convocat pentru „claritate și direcție” pe 21 iunie. Anunțul lui Ilie Bolojan

Premierul interimar Ilie Bolojan a anunțat convocarea unui Congres Extraordinar al PNL pe data de 21 iunie, o decizie pe care o consideră necesară pentru stabilitatea partidului.

„Partidul Național Liberal are nevoie de claritate, de decizii asumate și de o direcție confirmată fără echivoc. De aceea, am propus astăzi organizarea Congresului Extraordinar al PNL pe 21 iunie.Nu ni l-am dorit, dar situația o impune?”, a scris Ilie Bolojan, miercuri seară, într-o postare pe Facebook.

Prmierul interimar a insistat asupra nevoii de a restabili coerența și direcția formațiunii liberale.

„Este momentul să punem lucrurile în ordine, să clarificăm direcția partidului și să ne concentrăm pe ceea ce avem de făcut pentru românii care ne-au acordat încrederea.Sunt convins că a fi coerenți între ceea ce spunem și ceea ce facem este o condiție de bază pentru a putea fi un partid pe care te poți baza, un partid al modernizării României”.

Ședință tensionată în PNL

Amintim că miercuri, 17 iunie, conducerea Partidului Național Liberal s-a reunit într-o ședință de urgență desfășurată online, începând cu ora 16:00, pentru a analiza situația internă generată de nominalizarea lui Adrian Veștea ca premier desemnat. Reuniunea s-a încheiat în jurul orei 17:20, iar liberalii au stabilit convocarea unui Consiliu Național Extraordinar și propunerea organizării unui Congres Extraordinar.

Potrivit comunicatului transmis după ședință, PNL va convoca Consiliul Național Extraordinar pe 19 iunie, în format online, cu participarea a aproximativ 800 de delegați. Principalele obiective sunt aprobarea convocării Congresului și modificarea statutului partidului.

În aceeași ședință liberalii au propus organizarea unui Congres Extraordinar pe 21 iunie, la Romexpo, în București. Evenimentul ar urma să reunească circa 2.500 de delegați din toată țara, dintre care 500 membri de drept și 2.000 desemnați de organizațiile teritoriale. Agenda Congresului va fi stabilită vineri, în cadrul Consiliului Național.

Decizia convocării celor două foruri a fost luată la propunerea președintelui PNL, Ilie Bolojan, care a subliniat necesitatea unui răspuns rapid la evoluțiile politice recente. Bolojan a insistat că partidul trebuie să își clarifice direcția, să își reconfirme mesajul și să își mențină credibilitatea în fața electoratului.

Gheorghe Falcă: „Veștea este autoexclus din partid”

În cursul serii, tensiunile interne au fost amplificate de declarațiile europarlamentarului Gheorghe Falcă, care a afirmat la Antena 3 CNN că Adrian Veștea nu mai face parte din PNL.

„Domnul Veștea este exclus de ieri din partid. Nu vom avea pe ordinea de zi excluderea domnului Veștea în Congres”, a spus Falcă, precizând că nu este vorba despre o procedură formală, ci despre o „autoexcludere” determinată de acțiunile premierului desemnat.

„Facem congres pentru a da noua direcție în partid. Domnul Veștea este autoexclus, iar noi duminică nu o să vorbim de domnul Veștea”, a adăugat europarlamentarul liberal.

PNL, în plin proces de reorganizare

Surse liberale afirmă că în partid sunt analizate mai multe scenarii privind reorganizarea internă, în contextul în care nominalizarea lui Adrian Veștea a generat un val de reacții puternice și a accelerat convocarea Congresului Extraordinar.