search
Vineri, 19 Iunie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Campionatul Mondial ⚽Război în UcrainaIstoria zilei

Ilie Bolojan intră în cursa pentru șefia PNL. Anunț făcut la o zi după Adrian Veștea, tot pe rețelele sociale

0
0
Publicat:
Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Google Discover Urmărește-ne pe Discover

Premierul interimar al României și președintele PNL, Ilie Bolojan, a anunțat încheierea ședinței Consiliului Național al partidului, în cadrul căreia a fost decisă convocarea Congresului Extraordinar al Partidul Național Liberal pentru duminică, de la ora 12:00. Totodată, liderul liberal a anunțat că își va depune candidatura împreună cu echipa sa până mâine după-amiază pentru șefia PNL. 

Bolojan își va depune sâmbătă candidatura pentru șefia PNL. FOTO: Mediafax/Alexandru Dobre
Bolojan își va depune sâmbătă candidatura pentru șefia PNL. FOTO: Mediafax/Alexandru Dobre

Într-o postare publică, Bolojan a precizat că în cadrul reuniunii au fost aprobate și modificările de statut ale partidului, cu o majoritate de peste două treimi din voturi.

„S-a încheiat întrunirea Consiliului Național, în cadrul căreia am convocat Congresul Extraordinar PNL pentru duminică, la ora 12:00, un moment important pentru viitorul partidului nostru”, a transmis liderul liberal.

Statut nou și candidaturi pe bază de moțiuni

Potrivit acestuia, noile prevederi statutare sunt menite să reducă riscul de fragmentare internă și să crească nivelul de responsabilitate politică în interiorul formațiunii.

Bolojan a explicat că viitoarele candidaturi pentru conducerea partidului vor fi construite pe bază de moțiuni, președintele urmând să facă echipă cu o echipă de conducere.

„Noile prevederi statutare sunt gândite pentru a evita fragmentarea internă și pentru a încuraja responsabilitatea politică”, a precizat acesta.

Mesaj privind direcția partidului

Liderul PNL a mai afirmat că obiectivul său este deschiderea partidului către persoane competente și promovarea meritocrației atât în interiorul formațiunii, cât și în administrația publică.

„Alături de președinții organizațiilor, ne propunem să deschidem PNL către oameni valoroși, să susținem meritocrația în partid și, acolo unde depinde de noi, în administrație, să se vadă că suntem buni gospodari și că îi respectăm pe cetățeni”, a transmis Bolojan.

„Un PNL puternic și credibil”

Ilie Bolojan a mai spus că are încredere în membrii partidului și că își dorește un PNL „puternic, credibil și respectat”.

„Am încredere în membrii partidului nostru. Cred că își doresc un PNL puternic, credibil și respectat, astfel încât atunci când se întâlnesc cu prietenii sau colegii lor să nu le fie rușine că sunt membrii unui partid politic ca PNL”, a adăugat acesta.

Totodată, liderul liberal a anunțat că își va depune candidatura împreună cu echipa sa până mâine după-amiază.

„PNL trebuie să își stabilească o conducere și direcția pe care o va urma în perioada următoare. Vom rămâne consecvenți principiilor noastre și vom construi o echipă capabilă să asigure unitate de acțiune pentru a-i reprezenta pe cetățenii care își doresc o Românie modernă”, a conchis Bolojan.

Veștea și-a anunțat și el candidatura la șefia partidului

Anunțul privind candidatura lu Bolojan vine la o zi după ce premierul desemnat Adrian Veștea și-a anunțat intenția de a candida la funcția de președinte al Partidului Național Liberal.

Joi, Adrian Veștea a anunțat oficial că va intra în cursa pentru conducerea PNL, argumentând că partidul are nevoie de „o schimbare profundă de optică la vârf”.

„Eu cred că este nevoie de o schimbare profundă de optică la vârful partidului. De aceea, cu seriozitate și echilibru, îmi anunț oficial intenția de a candida pentru funcția de președinte al Partidului Național Liberal”, a declarat Veștea.

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Trump susține că Meloni l-a „implorat” să se fotografieze împreună la summitul G7. „Mi-a fost milă de ea”. Reacția premierului italian
digi24.ro
image
Nicușor Dan explică desemnarea lui Veștea: „Niciun partid nu a venit cu o majoritate. Poate scoate țara din criză”
stirileprotv.ro
image
A început ședința PNL în care se stabilește Congresul de duminică. Tabăra Veștea protestează. Cine participă
gandul.ro
image
EXCLUSIV. Denise Rifai, așteptată la DNA, după ce a fost pusă SUB ACUZARE
mediafax.ro
image
Care este cel mai mare regret pe care îl are Gică Hagi. Și-ar fi dorit să joace o singură partidă
fanatik.ro
image
Traian Băsescu, despre criza politică: „Cea mai mare de la Revoluție. Guvernul Veștea nu va trece de Parlament”
libertatea.ro
image
Premierului ungar, Peter Magyar, Lovitură pentru Kiev la summitul UE
digi24.ro
image
I-au ridicat Rolls-ul lui Mirel Rădoi » Imaginile cu mașina de 700.000 de euro s-au viralizat: „Îmi pare rău, băietu'!”
gsp.ro
image
OUT de la Barcelona, Ansu Fati a făcut un "anunț-șoc" la doar 23 de ani
digisport.ro
image
Denise Rifai, audiată de procurorii DNA în cazul lui Ciprian Ciucu
click.ro
image
Și Capul Verde are o susținătoare „exotică” la Cupa Mondială 2026. Cine este Leila Depina și aparițiile ei controversate
antena3.ro
image
Cine este Michael Truel, tânărul de numai 25 de ani care şi-a vândut compania către Elon Musk pentru 60 de miliarde de dolari
zf.ro
image
Analist, despre şansele guvernului Veştea la vot: Preşedintele a validat colaborările cu AUR
observatornews.ro
image
Șoferii de peste 68 de ani NU mai au voie să urce la volan. Mulți români sunt afectați
cancan.ro
image
2.500.000 pensii intră mai devreme pe card în iulie. De ce? Care români primesc bani în plus la pensie?
newsweek.ro
image
FOTO. Imagini fără rețineri la plajă: Raluca Zenga e o femeie singură după divorț și atrage atenția tuturor
prosport.ro
image
Românii care rămân fără șomaj dacă refuză acest lucru. Regula puțin cunoscută
playtech.ro
image
Răzvan Sava a semnat pe 4 ani cu U Craiova! Fostul portar de la Udinese a fost prezentat oficial. Update Exclusiv
fanatik.ro
image
Tabăra Bolojan, lovită dur în plină luptă pentru putere în interiorul PNL, prin ancheta DNA asupra lui Ciprian Ciucu. „Justiția este oarbă, dar calendarul are o logică proprie”
ziare.com
image
E gata: Robert Lewandowski a spus "DA" și a semnat până în 2028!
digisport.ro
image
Viața la țară! Gospodarul Vărul Săndel, mândru de producția de castraveți: „Pune mâna pe sapă, și hai!”. Ce afecțiuni tratează sucul de castraveți?
click.ro
image
EXCLUSIV Un fost președinte PNL susține intrarea partidului în opoziție: „Soluția cea mai bună”
cotidianul.ro
image
Cum arată vila de lux a lui Liviu Vârciu din Băneasa! Construirea ei a durat 4 ani, dar așteptarea a meritat. Are buncăr, cinema și piscină. E mai ceva ca în filme / GALERIE FOTO
romaniatv.net
image
Război total în PNL! Partidul și Ilie Bolojan, dați în judecată
mediaflux.ro
image
Apariție incendiară! Cea mai frumoasă fotbalistă din România a făcut senzație pe plajă
gsp.ro
image
Cine este Răzvan, fostul SPP-ist care moștenește vila de 3 milioane de euro a lui Ion Iliescu din Primăverii
actualitate.net
image
Război total în PNL: 16 parlamentari din „tabăra Thuma” și-au dat în judecată propriul partid pentru blocarea Guvernului Veștea
actualitate.net
image
Ce spune Fuego despre românii care nu mai citesc: „Au uitat noțiunea de carte”
click.ro
image
Claudia Ghițulescu, pauză de 17 ore între mese. De ce a luat artista decizia de a ține post intermitent. „Motivația mea nu vine din oglindă”
click.ro
image
Horoscop pentru iulie 2026. Vara începe cu schimbări fatidice pentru 4 semne astrologice
click.ro
soții Ceaușescu foto GettyImages 901900356(2) jpg
Elena Ceaușescu avea un apelativ vulgar în satul natal, pentru că nu purta lenjerie intimă. Așa l-a cucerit pe Nicolae Ceaușescu?
okmagazine.ro
2392286 jpg
Horoscop pentru final de iunie. Cine câștigă, cine pierde și cine își schimbă viața?
clickpentrufemei.ro
Cetatea Brașov cu Biserica Neagră în secolul al XVI-a, pictată de arhitectul Gunther Alexander Schuller (© Institutul Național al Patrimoniului, CC BY-SA)
Urmele marelui incendiu din 21 aprilie 1689, cel mai devastator din istoria Brașovului
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Mihai Trăistariu, apariție neașteptată alături de „copiii” săi: „Deja nu mai e niciun secret”
image
Ce spune Fuego despre românii care nu mai citesc: „Au uitat noțiunea de carte”

OK! Magazine

image
Cel mai HOT de la Royal Ascot! Imaginile cu "arma albă" din pantalonii lui Henry Cavill au devenit virale

Click! Pentru femei

image
Bătălia pălăriilor la fastuosul eveniment al Regelui Charles, Royal Ascot 2026

Click! Sănătate

image
Boala care îl determină pe Tom Hanks să se mențină slab