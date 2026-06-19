Ilie Bolojan intră în cursa pentru șefia PNL. Anunț făcut la o zi după Adrian Veștea, tot pe rețelele sociale

Premierul interimar al României și președintele PNL, Ilie Bolojan, a anunțat încheierea ședinței Consiliului Național al partidului, în cadrul căreia a fost decisă convocarea Congresului Extraordinar al Partidul Național Liberal pentru duminică, de la ora 12:00. Totodată, liderul liberal a anunțat că își va depune candidatura împreună cu echipa sa până mâine după-amiază pentru șefia PNL.

Într-o postare publică, Bolojan a precizat că în cadrul reuniunii au fost aprobate și modificările de statut ale partidului, cu o majoritate de peste două treimi din voturi.

„S-a încheiat întrunirea Consiliului Național, în cadrul căreia am convocat Congresul Extraordinar PNL pentru duminică, la ora 12:00, un moment important pentru viitorul partidului nostru”, a transmis liderul liberal.

Statut nou și candidaturi pe bază de moțiuni

Potrivit acestuia, noile prevederi statutare sunt menite să reducă riscul de fragmentare internă și să crească nivelul de responsabilitate politică în interiorul formațiunii.

Bolojan a explicat că viitoarele candidaturi pentru conducerea partidului vor fi construite pe bază de moțiuni, președintele urmând să facă echipă cu o echipă de conducere.

„Noile prevederi statutare sunt gândite pentru a evita fragmentarea internă și pentru a încuraja responsabilitatea politică”, a precizat acesta.

Mesaj privind direcția partidului

Liderul PNL a mai afirmat că obiectivul său este deschiderea partidului către persoane competente și promovarea meritocrației atât în interiorul formațiunii, cât și în administrația publică.

„Alături de președinții organizațiilor, ne propunem să deschidem PNL către oameni valoroși, să susținem meritocrația în partid și, acolo unde depinde de noi, în administrație, să se vadă că suntem buni gospodari și că îi respectăm pe cetățeni”, a transmis Bolojan.

„Un PNL puternic și credibil”

Ilie Bolojan a mai spus că are încredere în membrii partidului și că își dorește un PNL „puternic, credibil și respectat”.

„Am încredere în membrii partidului nostru. Cred că își doresc un PNL puternic, credibil și respectat, astfel încât atunci când se întâlnesc cu prietenii sau colegii lor să nu le fie rușine că sunt membrii unui partid politic ca PNL”, a adăugat acesta.

Totodată, liderul liberal a anunțat că își va depune candidatura împreună cu echipa sa până mâine după-amiază.

„PNL trebuie să își stabilească o conducere și direcția pe care o va urma în perioada următoare. Vom rămâne consecvenți principiilor noastre și vom construi o echipă capabilă să asigure unitate de acțiune pentru a-i reprezenta pe cetățenii care își doresc o Românie modernă”, a conchis Bolojan.

Veștea și-a anunțat și el candidatura la șefia partidului

Anunțul privind candidatura lu Bolojan vine la o zi după ce premierul desemnat Adrian Veștea și-a anunțat intenția de a candida la funcția de președinte al Partidului Național Liberal.

Joi, Adrian Veștea a anunțat oficial că va intra în cursa pentru conducerea PNL, argumentând că partidul are nevoie de „o schimbare profundă de optică la vârf”.

„Eu cred că este nevoie de o schimbare profundă de optică la vârful partidului. De aceea, cu seriozitate și echilibru, îmi anunț oficial intenția de a candida pentru funcția de președinte al Partidului Național Liberal”, a declarat Veștea.