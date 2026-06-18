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Avertismentul lui Predoiu după demisia din conducerea PNL: „România riscă să piardă oportunități strategice din cauza lipsei unui Guvern cu mandat deplin”

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România riscă să își piardă șansa de a deveni un jucător esențial pe marile coridoare de conectivitate globală, în contextul absenței unui guvern cu mandat deplin, avertizează ministrul interimar al Afacerilor Interne, Cătălin Predoiu. Amintim că miercuri, 17 iunie, Cătălin Predoiu a demisionat din funcția de prim-vicepreședinte al PNL, iar documentul a fost depus la sediul partidului, potrivit unor surse. Acesta nu a oferit o justificare privind demisia până în acest moment.

FOTO: Inquam Photos/George Călin
FOTO: Inquam Photos/George Călin

Acesta a transmis joi că România se află „într-un moment critic” în contextul competiției internaționale pentru dezvoltarea rutelor comerciale, energetice și logistice.

„Ca urmare a lipsei unui Guvern cu mandat deplin, România pierde șansa de a deveni un jucător esențial pe ruta marilor coridoare de conectivitate. În contextul competiției globale pentru dezvoltarea rutelor comerciale, energetice și logistice, România se află într-un moment critic”, a scris Predoiu pe pagina sa de Facebook.

Poziție strategică „subutilizată”

Ministrul susține că poziția geografică a României, la intersecția dintre Marea Neagră, Europa Centrală, Orientul Mijlociu, Caucazul de Sud și Asia Centrală, oferă un avantaj strategic semnificativ, însă acesta riscă să fie insuficient valorificat.

În opinia sa, lipsa unui executiv stabil și cu legitimitate deplină reduce capacitatea României de a negocia și implementa proiecte strategice în actualul context internațional, în care „se redesenează harta coridoarelor eurasiatice” la Bruxelles și Washington.

Miza „Middle Corridor” și rolul Portului Constanța

Predoiu a evidențiat importanța așa-numitului „Middle Corridor” (Coridorul de Mijloc), considerat o alternativă la rutele comerciale care traversează Rusia și leagă China și Asia Centrală de Europa prin Marea Caspică, Caucaz și Marea Neagră.

În acest context, România, prin Portul Constanța, ar putea deveni un punct-cheie de intrare și ieșire din Uniunea Europeană pentru fluxurile comerciale din Asia Centrală, prin Azerbaidjan și Georgia.

Totodată, ministrul a subliniat că o interconectare mai puternică între România și Bulgaria ar putea transforma țara noastră într-un nod esențial pe ramura sudică a coridorului, care continuă prin Turcia și Bulgaria.

Infrastructură și rute alternative

În prezent, potrivit lui Predoiu, deficitul de infrastructură determină redirecționarea unor fluxuri comerciale către rute alternative prin Serbia, în ciuda faptului că aceasta nu este stat membru UE.

El a menționat și proiecte energetice și de conectivitate, precum cablul submarin Georgia–România, care ar putea facilita exportul de energie verde din regiunea caspică către Europa.

De asemenea, Predoiu a făcut referire la proiectul TRIPP (Trump Route for International Peace and Prosperity), dezvoltat în urma acordurilor de pace dintre Azerbaidjan și Armenia, precum și la implicarea tot mai vizibilă a investițiilor americane în infrastructura portuară din Georgia.

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Alte coridoare strategice menționate

Ministrul a mai enumerat și alte proiecte majore de conectivitate regională, inclusiv „New Development Road”, care ar urma să lege Golful Persic de Europa prin Irak și Turcia, precum și „coridorul vertical” susținut de Uniunea Europeană și Statele Unite, ce ar conecta Grecia, Bulgaria, România, Ucraina și Republica Moldova.

„România, poziție unică în regiune”

Predoiu a subliniat că România este singurul stat membru al Uniunii Europene care combină accesul la Marea Neagră, un port de mare capacitate precum Constanța, Canalul Dunăre–Marea Neagră și conexiunea directă la piața unică europeană.

„Această combinație de avantaje geografice, economice și politice este rară la nivel continental și oferă României o oportunitate istorică de a deveni principalul hub de conectivitate dintre Europa, Caucaz, Asia Centrală și Orientul Mijlociu”, a transmis ministrul.

Avertisment: risc de pierdere a poziționării strategice

În concluzie, Cătălin Predoiu a avertizat că România nu pierde doar timp în absența unui guvern stabil, ci riscă să rateze proiecte strategice care vor influența circulația mărfurilor, energiei și capitalului la nivel global în următoarele decenii.

„Pentru valorificarea acestei oportunități este însă nevoie de decizie politică, investiții accelerate și o prezență activă la masa negocierilor internaționale. (...) România nu pierde doar timp până la formarea unui nou guvern. Ea riscă să piardă poziționarea într-o generație de proiecte care vor defini circulația mărfurilor, energiei și capitalului între Asia, Orientul Mijlociu și Europa pentru multe decenii de aici înainte. (...) În geopolitică, oportunitățile nu rămân disponibile la infinit: dacă România întârzie, alte noduri logistice din regiune vor absorbi fluxurile comerciale”, a mai afirmat Predoiu.

Prima reacție din PNL după demisia lui Cătălin Predoiu din funcția de prim-vicepreședinte

Cătălin Predoiu a demisionat din funcția de prim-vicepreședinte al PNL

Miercuri, 17 iunie, Cătălin Predoiu a demisionat din funcția de prim-vicepreședinte al PNL, iar documentul a fost depus la sediul partidului, potrivit unor surse.

Predoiu a demisionat doar din funcția de vicepreședinte PNL, nu și din calitatea de membru al partidului. Cătălin Predoiu este vehiculat ca posibil viitor membru al guvernului Veștea sau chiar ca președinte al Senatului, în eventualitatea în care demersul PSD și al liberalilor disidenți de înlăturare a lui Mircea Abrudean va reuși.

În prezent, Predoiu ocupă funcția de vicepremier în guvernul Bolojan.

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