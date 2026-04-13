Luni, 13 Aprilie 2026
Adevărul
Tánczos Barna, după victoria lui Péter Magyar la alegerile parlamentare: „Nu mă așteptam la asta, s-a încheiat o epocă”

Vicepremierul UDMR Tánczos Barna a declarat luni, 13 aprilie, că în Ungaria „s-a încheiat o epocă”, după ce partidul TISZA, condus de Péter Magyar, a câștigat alegerile parlamentare, iar Viktor Orbán va trece în opoziție după 16 ani de guvernare neîntreruptă.

Tanczos Barna/FOTO: Facebook
„S-a încheiat o epocă, iar Ungaria sărbătorește. Ceea ce am văzut azi-noapte la Budapesta a fost o atmosferă autentică de schimbare, de cotitură politică.

Nu e un secret: nu la asta mă așteptam. M-am înșelat. Nu sunt singurul, nu am simțit și nu am văzut acea forță uriașă care a dus la victoria categorică a partidului TISZA în Ungaria”, a transmis Barna pe Facebook.

L-a felicitat pe Péter Magyar pentru victorie, adăugând că, „așa cum au prezis mulți, și astăzi a răsărit soarele”.

„A început o nouă eră, aproape opusă celei de până acum: politicieni aflați la început de drum în locul celor cu experiență de zeci de ani, o abordare complet diferită a relațiilor cu Uniunea Europeană, alte valori. O resetare.”

Tánczos Barna spune că FIDESZ se duce în opoziție, dar ar putea reveni în timp, așa cum s-a mai întâmplat, în timp ce TISZA a obținut o victorie clară și ar putea avea o majoritate foarte puternică, ceea ce înseamnă și o responsabilitate mare la guvernare.

„Este inevitabilă regândirea relațiilor dintre maghiari, precum și construirea unei cooperări între noul guvern și comunitățile maghiare din afara granițelor. În prezent este o ecuație cu multe necunoscute, dar nu imposibil de rezolvat. Felicitări tuturor celor care simt că ieri au câștigat.”

Nu în ultimul rând, îi încurajează pe cei „care simt dezamăgire sau descurajare să țină capul sus”.

„3,1 milioane de maghiari au votat pentru schimbare, 2,5 milioane ar fi continuat pe drumul vechiului guvern. Asta este democrația. Și astăzi a răsărit soarele. Și mâine ne vom trezi într-o frumoasă zi de primăvară.”

La rândul său, liderul UDMR, Kelemen Hunor, a  subliniat mobilizarea fără precedent a alegătorilor, atât din Ungaria, cât și din diaspora, și a transmis felicitări câștigătorilor.

„Participarea la alegerile din Ungaria a fost la un nivel record. Maghiarii, atât din interiorul ţării, cât şi din afara graniţelor, şi-au exercitat dreptul de vot în număr mare. Felicit Partidul Tisza şi pe Magyar Péter pentru victorie!”, a scris liderul UDMR, duminică noapte, pe Facebook.

În timpul campaniei electorale, Kelemen Hunor și-a exprimat sprijinul pentru Viktor Orbán și partidul său, participând inclusiv la un miting electoral organizat la Debrețin înainte de scrutinul de duminică. 

„Îl susţin pe Orban. Din punctul meu de vedere, este varianta mai bună să meargă Orban mai departe”, declara liderul UDMR.

