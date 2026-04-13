Învingător în alegeri, Peter Magyar cere demisia președintelui Ungariei și anunță unde va face primele vizite în străinătate

Liderul partidului ungar „Tisza”, Peter Magyar, a lansat un apel ferm pentru demisia președintelui Ungariei, dar și a premierului Viktor Orbán, după victoria categorică obținută la alegerile parlamentare din 12 aprilie. Totodată, acesta a cerut retragerea din funcție a mai multor oficiali de rang înalt.

Într-un discurs susținut duminică seara, în Piața Batthyány din Budapesta, cu ocazia anunțării rezultatelor, Magyar a calificat scrutinul drept „un miracol istoric”, subliniind că niciodată în istoria democratică a Ungariei nu s-a înregistrat o participare atât de ridicată la vot.

„Ungaria vrea să redevină o țară europeană autentică, care nu este vasala nimănui, unde contează performanța și unde fiecare cetățean poate avea încredere în stat”, a declarat liderul „Tisza”. Acesta a adăugat că noua etapă politică ar trebui să permită fiecărui cetățean „să trăiască liber, așa cum își dorește”.

Magyar a recunoscut amploarea dificultăților cu care se confruntă țara, acuzând degradarea economiei și a sistemului de aplicare a legii. „Ne așteaptă o muncă uriașă”, a punctat el.

În același timp, liderul opoziției a cerut ca actualul guvern să acționeze în regim interimar și să evite adoptarea unor decizii care ar putea afecta viitorul executiv. El a solicitat președintelui să inițieze formarea unui nou guvern, după care să își prezinte demisia.

Pe lista demisiilor cerute de Magyar se regăsesc și președintele Curiei (Curtea Supremă), procurorul general, șeful Curții de Conturi și conducerea autorității de reglementare a mass-media.

Programul anunțat de „Tisza” include restabilirea mecanismelor democratice de control, aderarea la Parchetul European și consolidarea independenței instituțiilor statului.

„Ungaria va redeveni un aliat puternic în Uniunea Europeană și NATO”, a promis Magyar.

În plan extern, liderul partidului a anunțat primele sale vizite oficiale: în Polonia, pentru consolidarea relațiilor bilaterale, urmată de deplasări la Viena și Bruxelles, unde intenționează să discute recuperarea fondurilor europene destinate Ungariei.

Potrivit rezultatelor parțiale, după numărarea a peste 98% din voturi, partidul „Tisza” a obținut o victorie zdrobitoare, cu 138 din cele 199 de mandate parlamentare, asigurându-și astfel majoritatea constituțională și înlăturând de la putere partidul „Fidesz”.

Premierul Viktor Orbán și-a recunoscut înfrângerea în cursul serii și l-a felicitat pe câștigător, anunțând că formațiunea sa își va continua activitatea din opoziție.