Luni, 13 Aprilie 2026
Adevărul
Învingător în alegeri, Peter Magyar cere demisia președintelui Ungariei și anunță unde va face primele vizite în străinătate

Liderul partidului ungar „Tisza”, Peter Magyar, a lansat un apel ferm pentru demisia președintelui Ungariei, dar și a premierului Viktor Orbán, după victoria categorică obținută la alegerile parlamentare din 12 aprilie. Totodată, acesta a cerut retragerea din funcție a mai multor oficiali de rang înalt.

Peter Magyar l-a învins în alegeri pe premierul Viktor Orban/FOTO:X
Într-un discurs susținut duminică seara, în Piața Batthyány din Budapesta, cu ocazia anunțării rezultatelor, Magyar a calificat scrutinul drept „un miracol istoric”, subliniind că niciodată în istoria democratică a Ungariei nu s-a înregistrat o participare atât de ridicată la vot.

„Ungaria vrea să redevină o țară europeană autentică, care nu este vasala nimănui, unde contează performanța și unde fiecare cetățean poate avea încredere în stat”, a declarat liderul „Tisza”. Acesta a adăugat că noua etapă politică ar trebui să permită fiecărui cetățean „să trăiască liber, așa cum își dorește”.

Magyar a recunoscut amploarea dificultăților cu care se confruntă țara, acuzând degradarea economiei și a sistemului de aplicare a legii. „Ne așteaptă o muncă uriașă”, a punctat el.

În același timp, liderul opoziției a cerut ca actualul guvern să acționeze în regim interimar și să evite adoptarea unor decizii care ar putea afecta viitorul executiv. El a solicitat președintelui să inițieze formarea unui nou guvern, după care să își prezinte demisia.

Pe lista demisiilor cerute de Magyar se regăsesc și președintele Curiei (Curtea Supremă), procurorul general, șeful Curții de Conturi și conducerea autorității de reglementare a mass-media.

Programul anunțat de „Tisza” include restabilirea mecanismelor democratice de control, aderarea la Parchetul European și consolidarea independenței instituțiilor statului.

„Ungaria va redeveni un aliat puternic în Uniunea Europeană și NATO”, a promis Magyar.

În plan extern, liderul partidului a anunțat primele sale vizite oficiale: în Polonia, pentru consolidarea relațiilor bilaterale, urmată de deplasări la Viena și Bruxelles, unde intenționează să discute recuperarea fondurilor europene destinate Ungariei.

Potrivit rezultatelor parțiale, după numărarea a peste 98% din voturi, partidul „Tisza” a obținut o victorie zdrobitoare, cu 138 din cele 199 de mandate parlamentare, asigurându-și astfel majoritatea constituțională și înlăturând de la putere partidul „Fidesz”.

Premierul Viktor Orbán și-a recunoscut înfrângerea în cursul serii și l-a felicitat pe câștigător, anunțând că formațiunea sa își va continua activitatea din opoziție.

Top articole

Partenerii noștri

image
Viktor Orban tocmai și-a pierdut farmecul populist. „Știa că nimic nu durează veșnic”
digi24.ro
image
Reacția șefului UDMR, care a făcut campanie pentru Viktor Orban, după înfrângerea zdrobitoare suferită de premierul Ungariei
stirileprotv.ro
image
Peste 1.000 de polițiști care au dorit să ajungă șefi au picat la examen. Cei mai mulți nu au luat nota minimă
gandul.ro
image
Péter Magyar, despre România: ce declara viitorul lider de la Budapesta în vizitele din țara noastră
mediafax.ro
image
Românii ar putea scăpa de chinul copiilor după cartea de identitate. Debirocratizare sub amenințarea amenzii
fanatik.ro
image
Una dintre cele mai sărace comune din România s-a dotat cu un sistem de monitorizare video, cu drone și cu licență de parking
libertatea.ro
image
Fost director CIA cere demiterea „dezechilibratului” Donald Trump: „Al 25-lea amendament a fost scris având în vedere un caz ca al lui”
digi24.ro
image
„Vorbesc în engleză, ne urmăresc 110 țări” » Fiul lui Ion Țiriac, discurs neașteptat după finala turneului de la București: „Chiar dacă ești din Iran, Israel, SUA...”
gsp.ro
image
Diletta Leotta: "Vrem să te vedem tuns!" Toată lumea l-a așteptat: cum a apărut Cristi Chivu la Como - Inter
digisport.ro
image
A început resetarea Ungariei: Prima decizie majoră după victoria zdrobitoare în alegeri a TISZA
stiripesurse.ro
image
În 25 de ani, a acumulat 827 de zile de concediu neplătit. A dat în judecată firma și a câștigat peste jumătate de milion de euro
antena3.ro
image
Cât costă primele căpşuni româneşti. Agricultorii vor să-şi scoată investiţia: "Nu-s pentru toate buzunarele"
observatornews.ro
image
Viktor Orban și-a recunoscut înfrângerea în urmă cu puțin timp. S-a scris istorie cu un RECORD incredibil
cancan.ro
image
Venituri nepermanente ignorate la pensie. Pensionarii trebuie să refacă adeverințele contra unei sume mari
newsweek.ro
image
FOTO. Mădălina Ghenea, imagini hot. Cât de frumoasă e românca
prosport.ro
image
Motive pentru anularea unei amenzi rutiere. Cum scapi de sancțiunea rutieră în 2026
playtech.ro
image
Ce s-a întâmplat, în mare secret, cu sicriul lui Mircea Lucescu la ora 7:30 în dimineața înmormântării! Răzvan Lucescu, solicitare expresă de care nimeni nu a știut. Exclusiv
fanatik.ro
image
Cine este Péter Magyar, politicianul care a dărâmat regimul de la Budapesta după 16 ani. Avea poster cu Viktor Orban în copilărie
ziare.com
image
A venit "nota de plată" pentru Gigi Becali, după ce a dat radarul peste cap și i-a certat pe polițiști
digisport.ro
image
FAN Courier a închis complet toate agențiile din România: Niciun sediu nu va mai fi disponibil
stiripesurse.ro
image
ANALIZĂ Cum a ajuns Viktor Orban să fie spulberat la vot. Victoria lui Magyar, explicată pas cu pas
cotidianul.ro
image
George Simion e în doliu. S-a stins de Paște. Liderul AUR e distrus de durere: Vom fi mai săraci fără el, cel mai înţelept dintre noi
romaniatv.net
image
PAPARAZZI Marina Dina, o zi de mall alături de un bărbat misterios după ce s-a întors de la Survivor! Îmbrățișări, cafele și cumpărături FOTO și VIDEO
mediaflux.ro
image
Averea lui Mircea Lucescu: fotbal, afaceri imobiliare și cele două companii la care avea acțiuni pe Bursă
gsp.ro
image
Religia la care s-a convertit Mihai Gâdea. Mama lui nu va avea slujbă la ortodocși
actualitate.net
image
Sexul oral a depășit oficial fumatul ca principală cauză a cancerului de gât
actualitate.net
image
Iubitele l-au abandonat, fiica n-are bani! Cine îi plătește, de fapt, lui Irinel Columbeanu taxa la azil: „Îl scapă și de datorii!”
click.ro
image
La cât timp trebuie să schimbi lenjeria de pat, de fapt. Greșeala pe care mulți o fac
click.ro
image
Am întrebat 5 chefi celebri care sunt mâncărurile lor preferate. „Nu ai nevoie de un buget uriaș pentru a mânca regește”
click.ro
Filmul Theodora Împărăteasa Sclavă 1954 cu Gianna Maria Canale, Georges Marchal, personaje Teodora, Justinian, Pofimedia 0418414715 jpg
De la ”Mama desfrânatelor”, la „Regina de Aur a Imperiului Bizantin”. Juca bărbații pe degete și-a ajuns împărăteasă. Și legea s-a schimbat pentru ea
okmagazine.ro
Regele Frederik, Regina Mary, vizită în Letonia, Profimedia (2) jpg
DOLIU uriaș la Palat! S-a stins, după ce a luptat cu problemele de sănătate. Regina a făcut anunțul dureros
okmagazine.ro
guille alvarez IcI3FizU9Cw unsplash jpg
Lunile în care se nasc liderii! Verifică dacă ești pe lista celor pe care nu îi ocolește succesul
clickpentrufemei.ro
07d03212 95d2 4d54 bef5 7a07a6b26b40 webp
John Franklin, povestea exploratorului care a murit în mod misterios în ghețurile Canadei
historia.ro
Click!

image
Mihaela Rădulescu rupe tăcerea! Ce ar fi făcut familia lui Felix Baumgartner după tragedie: „N-a fost cazul aici, din păcate”
image
Iubitele l-au abandonat, fiica n-are bani! Cine îi plătește, de fapt, lui Irinel Columbeanu taxa la azil: „Îl scapă și de datorii!”

OK! Magazine

image
DOLIU uriaș la Palat! S-a stins, după ce a luptat cu problemele de sănătate. Regina a făcut anunțul dureros

Click! Pentru femei

image
Lunile în care se nasc liderii! Verifică dacă ești pe lista celor pe care nu îi ocolește succesul

Click! Sănătate

image
Poți găsi iepurașul ascuns în 7 secunde?